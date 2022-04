Giá iPhone X cập nhật tháng 04/2022, có nên mua ở thời điểm hiện tại

Thứ Hai, ngày 25/04/2022 06:00 AM (GMT+7)

Giá Iphone X bao nhiêu? Ở thời điểm hiện tại có nên mua Iphone X không? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin về giá iphone X, nhưng nâng cấp so với phiên bản cũ, đánh giá chi tiết.

Ở thời điểm hiện tại có nên mua iPhone X nữa không?

iPhone X được giới thiệu vào ngày 12/09/2017, khiến cộng đồng yêu công nghệ ngỡ ngàng. Được xem như là phiên bản kỷ niệm 10 năm của Apple, Iphone X được thiết kế hoàn toàn mới từ ngoại hình, camera cho đến bộ xử lý bên trong. Dù ở thời điểm hiện tại, Iphone X không còn được sản xuất mới nhưng sức nóng của dòng Iphone X chưa bao giờ hạ nhiệt. Với thiết kế đẹp mắt, cấu hình mạnh mẽ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng mà giá Iphone X ở thời điểm hiện tại tương đối rẻ.

Giá iPhone X cập nhật tháng 04/2022

Sau đây là bảng giá Iphone X cập nhật tháng 04/2022 từ giá ở thời điểm ra mắt đến giá iphone X cũ ở thời điểm hiện tại.

1. Giá iPhone X ở thời điểm ra mắt

Tính đến thời điểm hiện tại, Iphone X đã ra mắt thị trường xấp xỉ 5 năm. Iphone X ra mắt được xem là sản phẩm kỷ niệm hành trình 10 năm phát triển dòng Iphone của Apple. Giá Iphone X ở thời điểm ra mắt không khác nhiều so với những lần ra mắt phiên bản trước đó. Cụ thể, giá Iphone X tại thời điểm ra mắt như sau:

Phiên bản Giá khởi điểm (USD) Giá chính hãng tại Việt Nam (đồng) Giá iPhone X 64GB 999 USD 29.990.000 Giá iPhone X 256GB 1149 USD 33.790.000

2. Giá iPhone X chính hãng mới

Iphone X hiện tại đã ngừng sản xuất mới nên đa phần máy trên thị trường đều là máy đã qua sử dụng. Để tìm được chiếc Iphone X còn mới nguyên seal là rất khó, tuy nhiên, nếu bạn có một chiếc iphone X nguyên seal, giá Iphone X mới nguyên seal theo như cộng đồng công nghệ định giá khoảng 16 triệu đồng.

3. Giá iPhone X cũ

Tuy đã ngừng sản xuất, nhưng Iphone X vẫn được rất nhiều người lựa chọn sử dụng. Do so với các phiên bản cũ, Iphone X có thiết kế hoàn toàn mới, cấu hình mạnh mẽ, giá iphone X ở thời điểm hiện tại so với những mẫu máy đời mới thì hợp lý hơn với những người có túi tiền không quá rộng rãi. Vậy giá iphone x cũ bao nhiêu tiền?

Bảng giá Iphone X cũ Phiên bản Tình trạng máy Giá bán (đồng) Giá iPhone X cũ 64GB Cũ, trầy xước, pin 80% - 85% 7.590.000 Cũ, máy đẹp, pin trên 90% 7.990.000 Giá iPhone X cũ 256GB Cũ, trầy xước, pin 80% - 85% 8.590.000 Cũ, máy đẹp, pin trên 90% 8.990.000

* Lưu ý: Bảng giá iphone X cũ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá iphone X là bao nhiêu còn tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của máy.

4. Tỷ lệ mất giá của iPhone X ở thời điểm hiện tại

Những chiếc smartphone thế hệ cũ giảm giá để nhường chỗ cho những sản phẩm mới là lẽ đương nhiên. Đối với máy đã qua sử dụng sẽ trừ thêm khấu hao trong quá trình sử dụng. Dù iphone X vẫn đang rất hot nhưng với tuổi đời xấp xỉ 5 năm thì việc mất giá cũng là lẽ thường. Tỷ lệ mất giá iphone X ở thời điểm hiện tại so với thời điểm ra mắt như sau:

Phiên bản Giá mở bán (đồng) Giá Iphone X hiện tại (đồng) Chênh lệch (đồng) % Mất giá (đồng) Giá iPhone X 64GB 29.990.000 7.990.000 22.000.000 73.4% Giá iPhone X 256GB 33.790.000 8.590.000 25.200.000 74.6%

Sau 5 năm, tỷ lệ mất giá iphone X khoảng 74%, tính trung bình mỗi năm rớt giá khoảng 15% giá trị máy. Đây là một con số khá thấp, một số dòng điện thoại thông minh khác, tỉ lệ rớt giá cao hơn con số này rất nhiều. Nói chung, Iphone là dòng smartphone giữ giá lâu nhất thị trường.

Đánh giá Iphone X

Iphone X ở thời điểm ra mắt đã mở ra xu hướng thiết kế hoàn toàn mới không chỉ cho các sản phẩm của Apple mà còn cho tất cả các dòng smartphone trên thị trường. Sau đây hãy cùng chúng tôi đánh giá nhanh Iphone X.

1. Thông số kỹ thuật

Iphone X chỉ có 2 phiên bản bộ nhớ 64Gb, 256Gb và 2 lựa chọn màu sắc trắng và đen. Ngoài khác nhau về dung lượng bộ nhớ, thông số kỹ thuật của 2 phiên bản iphone X đều giống nhau.

Kích thước màn hình 5.8 inches Camera sau 12 MP (f/1.8, 28mm) + 12 MP (f/2.4, 52mm), tự động lấy nét nhận diện theo giai đoạn, 2x zoom quang học, OIS, 4 LED flash (2 tone) Camera trước 7 MP (f/2.2, 32mm), 1080p@30fps, 720p@240fps, nhận diện khuôn mặt, HDR Chipset Apple A11 Bionic APL1W72 Bộ nhớ trong 64 GB/256 GB Pin Li-ion 2716 mAh Thẻ SIM Nano-SIM (1 sim) Hệ điều hành IOS 11 Độ phân giải màn hình 1125 x 2436 pixels Loại CPU 2x 2.39 GHz Monsoon & 4x 2.39 GHz M Trọng lượng 174 g (6.14 oz)

2. Đánh giá thiết kế của iPhone X

Iphone X là chiếc smartphone ra mắt kỷ niệm quãng đường phát triển dòng Iphone của Apple nên họ cực kỳ trau chuốt về thiết kế cho chiếc iphone thế hệ mới này. Iphone X mang thiết kế hoàn toàn mới cả về ngoại hình và cách sử dụng.

Iphone X có thiết kế hoàn toàn mới so với những mẫu máy thế hệ trước

Những dòng máy iphone cũ, vỏ máy đều được chế tạo từ chất liệu nhôm nguyên khối, còn chiếc iphone X được chế tạo từ thép không gỉ được bo tròn xung quanh và mặt kính ở phần lưng phía sau.

Phía trước là màn hình full viền 5.8 inch tỉ lệ 19.5:9 cùng màn hình tai thỏ dẫn đầu xu hướng. Cụm camera có thiết kế hoàn toàn mới với 2 camera được đặt thẳng hàng thay vì đặt ngang như trên iphone 7 plus và 8 plus.

Tổng quan thiết kế của Iphone X hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu smartphone nào trên thị trường ở thời điểm đó.

3. Những nâng cấp của iPhone X

Về ngoại hình, như đã nói ở trên thì Iphone X có thiết kế hoàn toàn mới, với khung viền thép không gỉ mang đến cảm giác sang trọng hơn. Mặt lưng của Iphone X là mặt kính cường lực, hỗ trợ sạc nhanh không dây. Viền thép không gỉ chắc chắn kết hợp cùng mặt kính giúp người dùng có cảm giác cầm nắm tốt hơn.

Thiết kế hoàn toàn mới cụm camera chính của Iphone X

Ở những phiên bản cũ, màn hình vẫn có viền trên dưới rất dày, trên chiếc Iphone X phần màn hình đã được thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, Iphone X sử dụng màn hình full viền với tỉ lệ 16.5:9 độ phân giải 1125 x 2436 pixel. Bên cạnh đó, màn hình iphone X có thiết kế tai thỏ dẫn đầu xu hướng, với công nghệ tấm nền OLED khác hoàn toàn với màn hình LCD. Mang đến khả năng hiển thị hình ảnh sâu, sắc nét hơn.

Hình ảnh sắc nét được chụp bằng camera của iPhone X

Iphone X được trang bị camera hoàn toàn mới với camera kép 12MP được đặt dọc phía sau lưng máy. Camera thứ 2 của Iphone X là camera tele khẩu độ f/2.4. Cả 2 camera đều được trang bị tính năng chống rung quang học hiện đại. Trên màn hình tai thỏ là cảm biến, cụm camera TrueDepth 7MP. Camera của Iphone X được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh, đặc biệt với tính năng chụp ảnh xoá phông.

Ảnh selfie ở chế độ chân dung của iPhone X vẫn rất tốt

Các phiên bản Iphone cũ được trang bị cảm biến vân tay Touch ID, trên Iphone X Touch ID đã được thay thế bằng Face ID. Thay vì mở khóa bằng touch ID, Iphone X mở khoá bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D thông qua cụm camera TrueDepth phía trước.

Face ID - tính năng mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt hoàn toàn mới

Phím Home cứng đã được loại bỏ hoàn toàn trên Iphone X. Chính vì thế, các thao tác của Iphone X cũng khác với phiên bản cũ. Thay vì ấn phím hôm để trở về màn hình chính, đa nhiệm, thao tác của Iphone X là vuốt từ cạnh dưới lên. Nếu bạn đã quen với thao tác phím hôm cứng, có thể bật tính năng AssistiveTouch trong phần Trợ năng.

Hướng dẫn bật tính năng AssistiveTouch trong phần Trợ năng

Không chỉ có những thay đổi về ngoại hình, Iphone X còn được nâng cấp cả chip và ram. Iphone X được trang bị con chip Apple A11 Bionic 6 nhân cùng RAM 3Gb giúp trải nghiệm tốt hơn. Ngoài ra, Iphone X còn được được trang bị viên pin dung lượng 2716 mAh công nghệ pin Li-ion.

4. Đánh giá hiệu năng sử dụng của iPhone X

Hiệu năng của những chiếc Iphone luôn được đánh giá cao, Iphone X cũng không phải ngoại lệ. Với con chip Apple A11 Bionic 6 nhân cùng 3GB ram mang đến khả năng hoạt động mạnh mẽ. Có thể đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm của người dùng. Từ sử dụng hàng ngày cho đến chơi game giải trí. Tính đến thời điểm hiện tại, Iphone X vẫn có thể chiến tốt những con game nặng trên Appstore.

Iphone X được trang bị con chip A11 6 nhân mạnh mẽ

Khả năng đa nhiệm của Iphone X cũng được đánh giá cao, với 3GB ram, Iphone X đáp ứng nhanh mọi thao tác của người dùng cũng như không hề xuất hiện hiện tượng giật lag trong khi sử dụng.

Iphone X vẫn chơi tốt hầu hết game trên Appstore, ngay cả những game đồ hoạ nặng như Call of duty mobile, Asphalt 9,...

Do mặt lưng là kính nền Iphone X tản nhiệt không tốt bằng các mẫu máy vỏ nhôm thế hệ cũ. Tuy nhiên, Iphone X chỉ nóng khi bạn sử dụng chơi game, xem video trong thời gian dài, hoặc sử dụng lướt web với 3G. Còn các thao tác hàng ngày thì Iphone X dùng vẫn rất ổn, máy mát, không quá nóng.

Có nên mua iphone X không?

Apple đã ra mắt dòng Iphone 13 series, Iphone X đã ra mắt được 4 năm liệu có còn đáng để mua nữa không? Hãy cùng tìm hiểu trong phần dưới đây.

Đầu tiên, Iphone X có thiết kế màn hình tai thỏ đầu tiên cùng màn hình 5.8 inch rộng rãi. Màn hình rộng nhưng kích thước nhỏ gọn cho cảm giác cầm nắm tốt, không cồng kềnh, quá to.

Màn hình OLED độ phân giải 1125 x 2536 mang đến hình ảnh sắc nét, không hề bị vỡ. Cùng với khả năng nhận diện khuôn mặt Face ID hiện đại chưa từng xuất hiện trên mẫu smartphone nào. Cụm camera của Iphone X vẫn được đánh giá khá cao, cho những hình ảnh sắc nét, chân thật.

Màn hình iPhone X hiển thị hình ảnh vẫn rất tốt

Bộ xử lý của Iphone X vẫn đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng ở thời điểm hiện tại. Iphone X vẫn chiến tốt tựa game nặng như PUBG, Liên Quân mobile hay những ứng dụng nhẹ nhàng hàng ngày.

Iphone X vẫn chơi PUBG mobile ngon lành ở mức setting thấp - trung bình

Đặc biệt, giá Iphone X ở thời điểm hiện tại tương đối rẻ, rất phù hợp với những người muốn trải nghiệm công nghệ nhưng túi tiền không quá rủng rỉnh.

Trên đây là những bảng giá Iphone X cùng những đánh giá xem liệu rằng Iphone X có còn đáng mua ở thời điểm hiện tại hay không. Hy vọng rằng, với những thông tin trong bài viết này có thể giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình.

