Giá iPhone 14 series tháng 10/2024: Pro Max đang rẻ, sắp cạn hàng

Giữa tháng 10/2024, các model thuộc iPhone 14 series trên các kệ hàng có nhiều khác biệt. Hiện, iPhone 14 series chủ yếu còn hàng với iPhone 14 bản thường và iPhone 14 Plus; trong khi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max chỉ còn vài mẫu hoặc hết hẳn hàng tại một số hệ thống.

iPhone 14 Pro Max hiện còn ít hàng tại các hệ thống.

Ghi nhận vào sáng 13/10, Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT khá tương đồng về các sản phẩm còn hàng và giá bán. Cụ thể, cả hai cùng bán với giá ưu đãi 17,19 triệu đồng cho ịPhone 14 128GB (tăng 200.000 đồng so với tháng trước); 23,59 triệu đồng cho iPhone 14 Plus 256GB (tăng tới 600.000 đồng so với tháng trước).

Về phía CellphoneS, hệ thống này đang bán iPhone 14 128GB với giá tốt hơn so với TGDĐ và FPT Shop là 17,09 triệu đồng, dù đã tăng 100.000 đồng so với tháng trước. Riêng iPhone 14 Plus 128GB thì rẻ hơn hẳn 700.000 đồng so với TGDĐ, hiện có giá 19,89 triệu đồng (TGDĐ là 20,59 triệu đồng). Hay iPhone 14 Pro Max 256GB rẻ hơn 600.000 đồng so với TGDĐ, cụ thể là còn 25,59 triệu đồng, rẻ hơn cả iPhone 16 Plus 128GB (25,99 triệu đồng).

Hệ thống 24hStore thì đã không còn hàng với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Tuy vậy, khác biệt ở hệ thống này so với các hệ thống khác là họ còn đầy đủ các tùy chọn của iPhone 14 Plus: Bản 128GB, 256GB và 512GB có giá tương ứng 18,79 triệu đồng; 21,99 triệu đồng; và 24,99 triệu đồng (giữ nguyên so với tháng trước). Với iPhone 14 bản thường, 24hStore chỉ còn hàng với tùy chọn 128GB và 256GB, giá tương ứng 16,29 triệu đồng (giảm thêm 100.000 đồng) và 19,99 triệu đồng (giữ giá).

Từ trái qua là hộp của iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 bản thường.

Bình luận về giá iPhone 14 series hiện tại, đại diện CellphoneS cho biết: "Theo quan sát của chúng tôi trong 2 năm gần đây, chu kỳ giảm giá của iPhone được chia nhỏ, diễn ra đều đặn và áp dụng cho nhiều thế hệ sản phẩm. Sự khác biệt năm nay là mức điều chỉnh giá không chỉ tập trung vào quý III mà đã được phân bổ đều qua cả ba quý I, II, và III".

Theo vị đại diện, thay vì chỉ giảm giá trên sản phẩm mới nhất và liền kề trước đó thì năm 2023 chứng kiến sự giảm giá của iPhone 14 Pro/Pro Max và cả các dòng iPhone trước. Rồi tới năm 2024, iPhone 15 Pro/Pro Max đã có sự điều chỉnh giá và iPhone 14 series cũng được điều chỉnh theo. Vậy nên, sau nhiều đợt giảm giá liên tục, giá bán của iPhone 14 series hiện đang rất tốt.

Giá tham khảo iPhone 14 series tháng 10/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS 24hStore iPhone 14 128GB 17,19 17,19 17,09 16,29 256GB 20,59 20,49 - 19,99 512GB - - - iPhone 14 Plus 128GB 20,59 19,99 19,89 18,79 256GB 23,59 23,59 - 21,99 512GB - 24,99 - 24,99 iPhone 14 Pro 128GB - - - - 256GB - - - - 512GB - - - - 1TB - - - - iPhone 14 Pro Max 128GB - - 25,59 256GB 28,59 - 27,99 - 512GB - - - - 1TB - - - -

* Giá tham khảo ngày 13/10/2024.

* (-) là hết hàng.

Nguồn: [Link nguồn]