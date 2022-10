Giá dự kiến iPad Gen 10 và iPad Pro 2022 chính hãng tại Việt Nam

Vừa qua, Apple đã chính thức trình làng iPad Gen 10 và iPad Pro 2022 sử dụng chip M2. Dự đoán dòng máy tính bảng mới nhất của "nhà Táo" sẽ được bán ra tại Việt Nam vào khoảng đầu tháng 11 với giá dự kiến từ 12,99 triệu đồng.

iPad Gen 10 đã chính thức được Apple giới thiệu.

Là đại lý ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam, FPT Shop và F.Studio by FPT cho biết, họ sẽ là một trong những đơn vị tiên phong đưa sản phẩm iPad Gen 10 và iPad Pro 2022 mới chính hãng đến tay người tiêu dùng.

Về sản phẩm iPad thế hệ mới, ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Khối Viễn thông di động của Hệ thống FPT Shop & F.Studio đánh giá, ngoài iPad Pro chủ yếu nâng cấp chip M1 lên M2 thì dòng sản phẩm iPad Gen 10 có thể coi như "lột xác" khi đã thay đổi sang kiểu dáng thiết kế mới, hiện đại, đẹp mắt hơn.

“Đây chắc chắn là dòng sản phẩm chiến lược cho phân khúc giá thấp nhất của Apple và dành cho các bạn học sinh sinh viên. Chúng tôi đã chính thức công bố giá bán dự kiện và nhận đăng ký. Dự kiến sản phẩm này sẽ lên kệ sớm nhất vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12”, ông Kha nói.

iPad Pro M2 có hai dòng là 11-inches và 12,9-inches.

Còn ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện truyền thông của hệ thống CellphoneS cho biết, iPad Gen 10 mới ra mắt có giá từ 13 triệu với thiết kế mới đẹp hơn thu hút các bạn trẻ có ngân sách vừa phải và không quá yêu cầu cao về hiệu năng. Thời gian mở bán dự kiến của iPad mới tại CellphoneS là từ 15 - 18/11.

Hiện tại, iPad Gen 9 chỉ còn 8 triệu đồng dành cho người dùng phổ thông, nhu cầu đơn giản. Trong khi đó, iPad Air 5 hiện có giá 15 triệu đồng sở hữu thiết kế đẹp, hiệu năng tốt, không yêu cầu cao về các chức năng AR hoặc chụp ảnh. Các dòng iPad Pro 11 M1 giá 19 triệu đồng và iPad Pro 11 M2 giá 23 triệu đồng thì dành cho người dùng cao cấp, chuyên nghiệp đòi hỏi cao về thiết kế, hiệu năng cũng như các tính năng.

"Trước khi iPad Gen 10 ra mắt, người dùng iPad Gen 9 muốn chuyển lên iPad Air 5 sẽ thấy bước giá nhảy giá rất lớn từ 8 - 9 triệu lên 14 - 15 triệu. Giờ đây, Apple tạo ra một khoảng giá ở giữa, dung hoà các yếu tố của Gen 9 và Air 5, từ đó kích thích người dùng nâng cấp nhiều hơn", ông Huy nói và cho biết cách làm này đang được Apple áp dụng rộng rãi ở iPhone (iPhone 11/13/14 series), AirPods (AirPod 2/3/Pro) hay Apple Watch (Watch SE 2022/S7/S8/Ultra).

Theo thông tin chính thức từ Apple, iPad Gen 10 có thiết kế hoàn toàn mới với viền mỏng hơn thế hệ trước. Sản phẩm được trang bị A14 Bionic, đây đã là nâng cấp đáng kể so với A13 Bionic trên iPad Gen 9 của năm ngoái. Về hiệu năng, chip A14 Bionic giúp cải thiện đến 20% hiệu năng CPU, đồng thời tăng 10% khả năng xử lý đồ họa so với thế hệ trước. Apple tự tin cho rằng, với A14 Bionic, iPad Gen 10 sẽ nhanh hơn 5 lần so với máy tính bảng Android bán chạy nhất.

Đặc biệt hơn, iPad Pro 2022 được nhà sản xuất khẳng định là máy tính bảng mạnh nhất thế giới với chip M2 8 lõi, nhanh hơn chip M1 15%, GPU 10 lõi cho hiệu năng đồ họa nhanh hơn 35%. Kết hợp CPU và GPU, Neural Engine 16 lõi có thể xử lý 15,8 nghìn tỉ hoạt động mỗi giây, nhiều hơn 40% so với M1. Nhờ sử dụng cổng USB-C, máy có khả năng tương thích với thiết bị ngoại vi của sản phẩm không kém các mẫu laptop.

Đồng thời, Apple cũng trang bị cho model mới chuẩn Wi-Fi 6E mới và nhanh nhất. Nhờ đó, sản phẩm có thể hỗ trợ tốc độ tải về 2,4GB/giây, nhanh hơn hai lần so với thế hệ tiền nhiệm. Sản phẩm cũng có phiên bản kết nối 5G tương thích với tất cả nhà mạng trên thế giới.

Sản phẩm Phiên bản Dung lượng Giá dự kiến (VNĐ) iPad Gen 10 2022 (10,9-inches) Wi-Fi 64GB 12.990.000 256GB 16.990.000 Wi-Fi + 5G 64GB 16.990.000 256GB 20.990.000 iPad Pro 11 M2 (11-inches) Wi-Fi 128GB 23.990.000 256GB 26.990.000 512GB 32.990.000 1TB 43.000.000 2TB 52.990.000 Wi-Fi + 5G 128GB 27.990.000 256GB 30.990.000 512GB 36.990.000 1TB 47.990.000 2TB 56.990.000 iPad Pro 12,9-inches M2 Wi-Fi 128GB 31.990.000 256GB 34.990.000 512GB 39.990.000 1TB 50.990.000 2TB 60.990.000 Wi-Fi + 5G 128GB 35.990.000 256GB 38.990.000 512GB 43.990.000 1TB 54.990.000 2TB 64.990.000

* Giá dự kiến tham khảo ngày 20/20/2022.

