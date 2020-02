Galaxy Z Flip “cháy hàng” tại nhiều nơi trên thế giới

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 17:00 PM (GMT+7)

Không chỉ ở Việt Nam mà Mỹ, Hàn Quốc cũng đang "cháy hàng" Samsung Galaxy Z Flip.

Ngày 19/2, Samsung đã chính thức giới thiệu bộ ba Samsung Galaxy S20, S20+ và S20 Ultra tại Việt Nam. Trước đó, hãng công nghệ Hàn Quốc cũng đã giới thiệu ra thị trường Việt Nam dòng Galaxy Z Flip màn hình gập từ ngày 12/2 với giá đề nghị 36 triệu đồng.

Samsung Galaxy Z Flip. (Ảnh: Android Authority)

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên ra mắt Galaxy Z Flip vào sáng 12/2. Sau 2 đợt mở bán tại Việt Nam, Galaxy Z Flip đã "cháy hàng" chỉ sau vài giờ. Cụ thể, chỉ trong 8 tiếng sau khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam hôm 12/2, toàn bộ lượng máy Galaxy Z Flip trong chương trình đặt hàng trước với số lượng giới hạn tại hệ thống bán lẻ trên toàn quốc đã hết hàng.

Sau đó, Samsung tiếp tục mở bán đợt thứ hai vào sáng 17/2. Tính đến 13h chiều cùng ngày, chỉ 4 tiếng sau khi mở đợt đặt hàng thứ hai này, toàn bộ lượng Galaxy Z Flip tại hệ thống bán lẻ trên toàn quốc cũng đã hết hàng.

Những ai đã đặt hàng thành công sẽ chính thức nhận máy vào ngày 21/2/2020. Samsung cho biết, những khách hàng muốn sở hữu Galaxy Z Flip sau mốc thời gian này có thể tìm mua tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Samsung Galaxy Z Flip khi gập lại.

“Sự đột phá, khác lạ của Galaxy Z Flip tạo thêm rất nhiều cảm hứng cho mình, mình tin rằng smartphone này là một “phụ kiện” hoàn toàn đẳng cấp nên rất mong đợi. Tiếc là vì chậm chân một chút mà mình không có cơ hội trở thành một trong những người Việt Nam đầu tiên có đặc quyền sở hữu siêu phẩm này, đành phải chờ đợt tiếp theo”, anh Nguyễn Tấn Ngà, một MC sự kiện - truyền hình cho biết.

Còn trên thế giới, trang Android Authority cho biết, Samsung Galaxy Z Flip đang bán rất chạy và nếu người dùng hi vọng mua một chiếc ngay trong đợt này thì có thể sẽ rất khó. Phiên bản quốc tế của dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Flip đã được bán hết trên trang web của Samsung Mỹ. Ngay cả những trang thương mại điện tử lớn như Best Buy cũng thông báo đã hết hàng Galaxy Z Flip.

Các biên tập viên tại Android Authority đã thử vận ​​may khi đi tìm mua một chiếc Galaxy Z Flip ở New York lúc vừa mở bán tại Mỹ. "Thật không may, sau khi hỏi thăm nhiều cửa hàng, chúng tôi không thể nào có được một chiếc điện thoại như vậy vì không có cửa hàng nào còn hàng", biên tập viên Adamya Sharma của Android Authority viết.

Do đó, Android Authority khuyên người dùng Mỹ rằng, cách duy nhất có thể nhận được Galaxy Z Flip là đặt mua phiên bản ở nhà mạng AT&T hoặc Sprint. Khách hàng cũng có thể đặt hàng thông qua trang web của Samsung, nhưng phải đợi ngày nhận máy. Nếu thử mua điện thoại từ các cửa hàng bên ngoài, Android Authority cho rằng người dùng sẽ khó mà gặp may.

Ngay cả ở sân nhà Hàn Quốc, câu chuyện cũng tương tự. Korea Herald báo cáo rằng, lượng máy Galaxy Z Flip có sẵn trong kho của nhà mạng LG U Plus đã bán hết chỉ trong 30 phút đầu tiên mở bán.

Mặc dù Samsung không công bố cụ thể lượng Galaxy Z Flip đã bán ra ở từng thị trường nhưng theo một số nguồn tin, trong tuần đầu tiên mở bán, lô điện thoại màn hình gập mới của Samsung dự kiến ​​vào khoảng 20.000 máy - gấp 10 lần so với dòng điện thoại màn hình gập đầu tiên Galaxy Fold.

Giải thích cho sự thành công của Samsung Galaxy Z Flip, Android Authority nhận định: "Một lý do có thể hiểu cho nhu cầu cao của người dùng đối với Galaxy Z Flip là thiết kế đã được cải tiến và mức giá rẻ hơn đàn anh. So với Galaxy Fold có giá 2.000 USD, Galaxy Z Flip có mức giá thấp hơn nhiều - 1.379 USD. Galaxy Z Flip cũng dễ bỏ túi hơn so với người tiền nhiệm cồng kềnh của nó".

