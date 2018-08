Galaxy Note 9 xứng đáng với giá 1000 USD hơn iPhone X

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 15:00 PM (GMT+7)

Khảo sát mới nhất cho hay Galaxy Note 9 vẫn đáng mua hơn iPhone X với cùng mức giá.

IPhone X của Apple (được bán ra từ tháng 11 năm 2017) là “phát sung mở đầu” của một kỷ nguyên mới - một trong những điện thoại thông minh được sản xuất hàng loạt có giá khởi điểm 1.000 USD (tương đương 23,2 triệu đồng) trở lên. Tại Mỹ, hiện đã có ba mẫu smartphone hàng đầu có giá 999 USD và chúng đều được cân lên xem ai xứng đáng hơn.

iPhone X (trái) và Galaxy Note 9 (phải).

Bên cạnh iPhone X, hàng loạt các “đối thủ” khác cũng có giá 1000 USD, bao gồm: Samsung Galaxy Note 9 và Sony Xperia XZ2 Premium. Trang tin công nghệ Phone Arena đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến ​​về lựa chọn của người dùng khi bỏ ra số tiền 1000 USD.

Người tiêu dùng vẫn chuộng Galaxy Note 9 hơn.

Kết quả khá bất ngờ, trong số hơn 4000 lượt chọn, có tới 58,29% chọn Galaxy Note 9 của Samsung, 26,47% chọn iPhone X và chỉ 6,22% chọn Sony Xperia XZ2 Premium. Với những ưu điểm lớn về màn hình, camera, bút S Pen và nhiều tính năng hấp dẫn, mẫu Galaxy Note mới xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Tại Việt Nam, cả Galaxy Note 9 và iPhone X đều đã có sẵn tại các kệ hàng còn Xperia XZ2 Premiun do không được khách hàng trong nước ưa chuộng nên chỉ được xách tay về. Giá khởi điểm của iPhone X (bản 64GB) là 29,99 triệu đồng, cao hơn nhiều so với Galaxy Note 9 (bản 128GB) - 22,99 triệu đồng. Chỉ trừ các fan hâm mộ trung thành của "Táo khuyết", chẳng có lý do gì khiến người dùng từ chối sản phẩm mới nhất của Samsung.