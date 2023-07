Galaxy M34 chính thức trình làng với giá rẻ, camera chất lừ

Mặc dù rẻ hơn đáng kể so với Galaxy A34 nhưng Galaxy M34 nhận được chính sách hỗ trợ tốt nhất từ Samsung đối với hệ điều hành Android - 4 năm cập nhật hệ điều hành và 5 năm cập nhật bản vá bảo mật. Để so sánh, một chiếc Pixel 7a có giá 12,6 triệu đồng chỉ nhận 3 năm cập nhật hệ điều hành, trong khi chiếc Nord CE 3 Lite có giá 5,72 triệu đồng sẽ nhận được 2 bản cập nhật hệ điều hành và 3 năm bản vá bảo mật.

Galaxy M34 là bản nâng cấp so với Galaxy M33 từ năm ngoái khi xem xét các tính năng, bao gồm lịch trình cập nhật thường chỉ dành cho Galaxy S/A series, camera 50 MP có thêm OIS, camera siêu rộng nâng cấp lên cảm biến 8 MP (tăng từ 5 MP) và camera selfie 13 MP (tăng từ 8 MP).

Mẫu mới cũng mang đến tấm nền Super AMOLED 6,5 inch với tần số làm mới 120 Hz và độ phân giải 1080 x 2400 pixel cho tỷ lệ khung hình 20:9 so với 19,5:9 trên màn hình LCD 6,6 inch của Galaxy M33. Màn hình cũng được phủ kính cường lực Gorilla Glass 5 để bảo vệ chống trầy xước và hỗ trợ thêm chức năng Always On.

Tuy nhiên, điện thoại vẫn giữ nguyên chip Exynos 1280, cũng như các tùy chọn RAM và bộ nhớ trong được giữ nguyên. Cả hai đều có RAM ảo và khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD. Ngoài ra, pin cũng vẫn ở mức 6.000 mAh và có thể sạc nhanh 25W (chỉ có dây).

Để so sánh với Galaxy A34, đó là điện thoại đi kèm chính sách cập nhật phần mềm tương tự nhưng đi kèm chip Dimensity 1080 mạnh hơn một chút, trong khi cấu hình bộ nhớ gần như không thay đổi (có thêm tùy chọn 256 GB). Sản phẩm có màn hình AMOLED 6,6 inch 120 Hz lớn hơn một chút, nhưng pin 5.000 mAh (sạc 25W) lại nhỏ hơn. Hệ thống máy ảnh đều giống nhau. Một ưu điểm của Galaxy A34 là khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP67, và cả hai đều có thân máy bằng nhựa nhưng điện thoại dòng A bền hơn một chút. Tất nhiên, giá khởi điểm của Galaxy A34 cũng cao hơn nhiều, từ 8,86 triệu đồng.

Cuối cùng, Galaxy M34 sẽ chính thức lên kệ tại Amazon Ấn Độ vào ngày 15/7 với các lựa chọn màu Xanh nửa đêm, Bạc lăng kính và Xanh thác nước.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/galaxy-m34-chinh-thuc-trinh-lang-voi-gia-re-camera-chat-lu-a616208.ht...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/galaxy-m34-chinh-thuc-trinh-lang-voi-gia-re-camera-chat-lu-a616208.html