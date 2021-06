Dùng quạt làm mát hay điều hòa tốt hơn?

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 13:30 PM (GMT+7)

Quạt làm mát và điều hòa có gì khác nhau? Chọn mua loại nào để giải nhiệt tốt nhất cho gia đình trong những ngày nắng nóng hiện nay?

Thời tiết trong những ngày này đang hết sức nắng nóng, oi bức và khó chịu khiến việc sử dụng các thiết bị làm mát ngày càng gia tăng để xua tan cái nóng. Quạt làm mát và điều hòa là hai thiết bị được để mắt nhiều nhất, tuy nhiên chọn sao cho đúng sẽ giúp mọi người vừa tiết kiệm lại vừa đảm bảo giải nhiệt tốt nhất cho gia đình mình.

Dựa vào các yếu tố phân tích dưới đây, hy vọng chúng ta sẽ chọn được cho mình thiết bị đúng đắn nhất.

Giá thành

- Quạt làm mát: Có giá dao động từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với điều hòa.

- Điều hòa: Chi phí lắp đặt cao hơn quạt làm mát khi mà một chiếc điều hòa có thương hiệu đảm bảo độ bền cũng có giá bán từ 6 triệu đồng trở lên.

Lắp đặt

- Quạt làm mát: Lắp đặt đơn giản, có thể đặt ở mọi vị trí, chỉ cần cắm ổ điện là sử dụng được ngay. Quạt được thiết kế 4 bánh xe bên dưới giúp người dùng di chuyển linh hoạt, có thể điều khiển trực tiếp trên quạt hoặc điều khiển từ xa.

- Điều hòa: Nặng, khó lắp đặt và thường cố định một chỗ trên tường, chi phí lắp đặt khá cao, đòi hỏi thợ có tay nghề cao để đục tường, kéo dây và luồn ống đồng.

Chi phí vận hành

- Quạt làm mát: Thấp hơn gần 90% so với điều hòa, khoảng 80W mỗi giờ.

- Điều hòa: Rất cao khi liên tục hoạt động sẽ tiêu hao khoảng 777W mỗi giờ.

Nhiệt độ làm mát

- Quạt làm mát: Làm mát lên đến 26,5 ± 2 độ C thích hợp cho mùa hè, giữ trong môi trường gió tự nhiên nên không gây nóng đột ngột cho người sử dụng khi đi ra ngoài do không khí được trao đổi.

- Điều hòa: Có thể làm lạnh từ 16 độ C đến 30 độ C, và khi sử dụng điều hòa chúng ta sẽ điều chỉnh 27 độ C là phù hợp. Với mức làm lạnh mạnh người dùng dễ bị hoa mắt, chóng mặt, thậm chí là sốc nhiệt khi di chuyển từ phòng điều hòa ra bên ngoài trong thời gian nóng bực, hoặc ngược lại.

Chế độ làm mát

- Quạt làm mát: Hoạt động theo nguyên lý làm mát bằng hơi nước đa chiều, lọc sạch không khí giúp không khí trong phòng trở nên trong lành, tươi mát, thân thiện với sức khỏe và môi trường sống. Quạt có thể hoạt động ở những không gian thoáng.

- Điều hòa: Vận hành bằng gas, sử dụng CFC (Chlorofluorocarbon) và HFC (hydro-chlorofluorocarbons) làm chất lạnh, khi thải ra ngoài rất độc hại cho sức khỏe và môi trường. Ngoài ra mỗi năm cần nạp gas điều hòa một lần, mỗi lần phải gọi thợ đến lấy gas vừa tốn thời gian vừa tốn kém chi phí.

Độ ẩm không khí

- Quạt làm mát: Như đã nói ở trên, quạt làm mát sử dụng nguyên lý làm mát bằng nước nên sẽ giúp căn phòng được cân bằng độ ẩm, không lo bị khô và tốt cho sức khỏe, nhưng hơi nước sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử trong nhà.

- Điều hòa: Ngược lại, đối với những người ngồi trong phòng điều hòa rất dễ bị khô da, viêm họng, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ, dẫn đến dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chi phí bảo trì

- Quạt làm mát: Chi phí bảo dưỡng thiết bị này rất rẻ vì ngay cả chủ nhân của nó cũng có thể tự vệ sinh tại nhà, châm thêm nước khi máy tắt.

- Điều hòa: Chi phí bảo dưỡng điều hòa khá tốn kém, mỗi lần sửa chữa người dùng phải trả phí cho thợ rất cao, dao động 300.000 đồng mỗi lần, nạp thêm gas khi áp suất gas bị suy giảm.

Nơi sử dụng

- Quạt làm mát: Sử dụng được hầu hết mọi không gian (trong nhà, ngoài trời, phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, nhà hàng, quán cafe, công ty,….)

- Máy lạnh: Chỉ sử dụng được trong phòng kín, không có gió để làm mát và tiết kiệm điện.

Đối lưu không khí

- Quạt làm mát: Lưu thông không khí và đối lưu tốt do có thể mở cửa.

- Điều hòa: Do phòng không được cấp gió tự nhiên, phòng điều hòa có sự đối lưu tốt.

Tác động đến môi trường

- Quạt làm mát: Máy tạo ẩm, máy ion hóa, máy lọc vi khuẩn,… là những chức năng chính của quạt làm mát nên rất tốt cho sức khỏe và tốt cho mọi lứa tuổi.

- Điều hòa: Gây hiệu ứng nhà kính. Với các quán cà phê, quán bar,… thường sẽ có khách hút thuốc và rất dễ ám mùi gây khó chịu cho người trong phòng.

Nguồn: http://danviet.vn/dung-quat-lam-mat-hay-dieu-hoa-tot-hon-50202120613282160.htm