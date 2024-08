Đồng hồ thông minh có bản đồ offline, pin 120 giờ

Hãng Suunto vừa ra mắt mẫu đồng hồ Race S. Sản phẩm gây chú ý với thời lượng pin ấn tượng, màn hình AMOLED hiển thị sắc nét cùng với bản đồ offline miễn phí toàn cầu, giúp người dùng thoải mái luyện tập môn thể thao yêu thích trong nhiều ngày mà không lo bị ngắt quãng.

Đồng hồ thông minh Suunto Race S có nhiều tùy chọn màu sắc.

Với kích thước mặt đồng hồ 45mm và màn hình cảm ứng AMOLED 1,32 inch có độ phân giải cao, màn hình Suunto Race S được hãng mô tả là hiển thị sắc nét ngay cả trong điều kiện nắng gắt hay thiếu sáng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi đeo trên tay. So với Suunto Race, phiên bản Suunto Race S nhẹ hơn 28% (60g so với 83g) và mỏng hơn 14% (11,4mm so với 13,3mm).

Thời lượng pin của Suunto Race S cũng là một điểm mạnh đáng chú ý. Theo công bố của nhà sản xuất, trong chế độ tập luyện với GPS đa băng tần, đồng hồ có thể hoạt động lên đến 40 giờ. Trong chế độ Tour với độ chính xác GPS thấp và tính năng đo nhịp tim tắt, thời lượng pin có thể kéo dài đến 120 giờ. Nếu sử dụng hàng ngày ở chế độ màn hình luôn bật (AOD) và tính năng đo nhịp tim mỗi ngày bật, đồng hồ có thể hoạt động trong 5 ngày.

Suunto Race S sử dụng hệ thống định vị đa băng tần GNSS, cho phép theo dõi vị trí ngay cả trong các môi trường khắc nghiệt. Tính năng dẫn đường của Suunto Race S cũng được cải tiến với khả năng phóng to bản đồ chi tiết hơn và thông báo rẽ hướng rõ ràng hơn, chỉ hiển thị ở góc dưới màn hình mà không chiếm toàn bộ không gian mặt đồng hồ. Điều này, giúp người dùng dễ dàng theo dõi lộ trình mà không bị gián đoạn. Ngoài ra, bản đồ offline và tính năng điều hướng giúp người dùng tránh khỏi việc bị lạc trong quá trình luyện tập.

Suunto Race S không chỉ là một chiếc đồng hồ thể thao, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong việc theo dõi sức khỏe. Với các tính năng theo dõi sức khỏe như: Đo chỉ số SPO2 (nồng độ oxy trong máu), theo dõi HRV (độ biến thiên nhịp tim), theo dõi giấc ngủ,... Các chỉ số về hoạt động hàng ngày, giấc ngủ và bài tập cũng được hiển thị chi tiết trong ứng dụng Suunto, cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu sức khỏe cho người dùng.

Đặc biệt, người dùng có thể bật tính năng Phản hồi bằng giọng nói (Voice feedback) để nhận được thông tin có giá trị trong quá trình tập luyện như: Cảnh báo thay đổi vùng nhịp tim, thông báo các chỉ số sau khi kết thúc 1 vòng chạy (nhịp tim trung bình, thời gian hoàn thành, tốc độ trung bình,…) bằng ngôn ngữ máy của thiết bị được ghép nối với đồng hồ.

Suunto Race S có giá tham khảo 9,89 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]