Điểm qua những smartphone có camera tốt nhất hiện nay

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 08:00 AM (GMT+7)

Hiện nay, smartphone đang ngày càng có khả năng quay video, chụp ảnh tốt hơn, có thể cạnh tranh với máy ảnh truyền thống.

Con người đang sống trong thời đại điện thoại thông minh có khả năng chụp ảnh không kém cạnh so với máy ảnh cơ! Những chiếc camera mini bỏ túi này mang tới khả năng chụp những bức ảnh và quay video tuyệt vời trong hầu hết mọi tình huống chụp mà không cần chỉnh sửa ống kính hoặc cài đặt.

Ở cấp độ kỹ thuật cũng vậy, điện thoại có nhiều pixel hơn tất cả các máy ảnh có định dạng trung bình và tự hào với khả năng quay video 8K mà máy ảnh truyền thống chưa bắt kịp. Samsung Galaxy S20 Ultra là minh chứng rõ ràng nhất với cảm biến hình ảnh 108MP, cung cấp khả năng quay video 8K và zoom kỹ thuật số 100x.

Cùng tìm hiểu những smartphone cung cấp khả năng chụp ảnh tốt nhất hiện nay.

1. iPhone 11 Pro

Cụm ba camera 12MP của iPhone 11 Pro hầu như không vượt trội so với các tiêu chuẩn ngày nay và không hoàn hảo nhưng ưu thế của chúng là hoạt động đơn giản và tuyệt vời trong mọi tình huống.

Khi các điện thoại cao cấp của Huawei và Samsung có xu hướng tạo ra những bức ảnh với chất lượng HDR mạnh mẽ, sắc nét và giảm nhiễu, hình ảnh của iPhone trông chân thực hơn và không có dấu hiệu bị xử lý quá mức. Ống kính siêu rộng mới là lựa chọn tuyệt vời để chụp ảnh du lịch, phong cảnh và nội thất.

2. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G không chỉ là điện thoại có nhiều tính năng cao cấp nhất trong “gia đình” Galaxy S mà còn là điện thoại chụp ảnh ấn tượng nhất từ ​​trước đến nay. Camera 108MP của máy cung cấp khả năng zoom lên tới 100x, mang đến hình ảnh tele đẹp mắt.

Ngoài khả năng quay video 8K, màn hình của máy còn có tốc độ làm mới 120Hz, cho trải nghiệm "chất" hơn bao giờ hết. Nhìn chung, chiếc smartphone cao cấp này gần như là điện thoại camera Android tốt nhất từ ​​trước đến nay.

3. Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro có thiết kế đẹp, chụp ảnh cũng đẹp không kém! Phần cứng của Huawei luôn luôn có chất lượng hàng đầu, và flagship mới nhất của hãng cung mang tới phần cứng máy ảnh đáng mong đợi. Giống như các điện thoại khác có khả năng thu phóng, điện thoại có khả năng zoom kỹ thuật số 50x, zoom quang 5x.

Hình ảnh độ phân giải cao 50MP mặc dù không có chất lượng giống như như ảnh chụp có độ phân giải thấp hơn được hỗ trợ bằng phần mềm nhưng tất cả các camera đều cho kết quả rất ấn tượng. Tuy nhiên, việc thiếu hỗ trợ các dịch vụ của Google đã khiến chiếc điện thoại này bị tránh xa bởi hầu hết mọi người\.

4. Samsung Galaxy S10 5G

Theo truyền thống, điện thoại Galaxy S cũng có chất lượng camera tiên tiến và Galaxy S10 5G cũng không ngoại lệ. Cụm camera sau của thiết bị kết hợp camera rộng / ultrawide / tele / ToF và cả bốn máy ảnh đều hoạt động tuyệt vời. Thêm vào đó, Galaxy S10 còn đóng đinh chất lượng hình ảnh cao ở chế độ Tự động, quay video 4K chất lượng, có tính năng Ổn định video kỹ thuật số mới cùng với hỗ trợ HDR10 + cho video có độ tương phản cực cao trên TV tương thích.

5. Xiaomi Mi Note 10

Mi Note 10 của Xiaomi là chiếc điện thoại có cảm biến 108MP, do Samsung sản xuất và cũng dùng trong Galaxy S20 Ultra, đây là camera có độ phân giải đứng đầu thế giới và có số lượng pixel hơn bất kỳ máy ảnh DSLR hay mirrorless nào.

Mi Note 10 sử dụng công nghệ gộp bốn pixel thành một pixel để chụp ảnh tiêu chuẩn, do đó, cảm biến 48MP sẽ tạo ra hình ảnh 12MP và cảm biến 108MP sẽ tạo ra hình ảnh 27MP. Tuy nhiên, trong điều kiện ánh sáng phù hợp, người dùng có thể tăng độ phân giải và chụp hình ảnh có độ phân giải 108MP với độ chi tiết cao.

6. Google Pixel 4 XL

Ở chế độ tự động bình thường, Pixel 4 XL chụp được những bức ảnh có độ chi tiết vô cùng ấn tượng. So với iPhone 11 Pro, điện thoại Pixel phơi sáng cảnh tối hơn một chút, do đó tạo ra hình ảnh chân thực hơn. Khi ở điều kiện ánh sáng yếu, hình ảnh có độ nhiễu cao hơn so với nhiều “đối thủ”.

Google Pixel 4 XL là sản phẩm tốt hơn trong hai điện thoại Pixel 4 nhờ màn hình sắc nét hơn và pin lớn hơn, lâu hơn. Mặc dù vậy, thiết lập hai camera vẫn là một nỗ lực yếu ớt so với nhiều camera trên các flagship khác.

7. iPhone XS

Trước khi dòng iPhone 11 xuất hiện, iPhone XS mang lại trải nghiệm camera tốt nhất trên iPhone. So với iPhone X, iPhone XS không có nhiều khác biệt về thiết kế nhưng phần mềm camera của nó đã được cải tiến rất nhiều.

Cụm camera sau kép 12MP mạnh mẽ bao gồm một ống kính có khẩu độ f / 1.8 và một ống kính khẩu độ f / 2.4, cả hai đều có chức năng ổn định hình ảnh quang học để cung cấp một số bức ảnh ấn tượng. Nhìn chung, hình ảnh từ chiếc iPhone này có màu sắc khá tự nhiên và cảm biến tele giúp chụp chi tiết ở khoảng cách xa hơn so với hầu hết các điện thoại khác trên thị trường; đồng thời bổ sung hai tính năng mới: Smart HDR và ​​Depth Control.

8. Oppo Reno 10X Zoom

Oppo Reno 10X Zoom là điện thoại thông minh thứ hai trong danh sách có ống kính tiềm vọng, cho phép zoom quang 5x. Vượt ra ngoài khả năng thu phóng, đây là một chiếc điện thoại chụp ảnh tĩnh tuyệt vời, có camera chính 48MP, tốc độ chụp ảnh siêu nhanh, do đó mang lại độ linh hoạt cao.

Nhược điểm chính của điện thoại là khả năng quay video - không có camera rộng hoặc camera tele cho video. Ngoài ra, kích thước của điện thoại khá lớn nên hơi bất tiện khi sử dụng trong thời gian dài.

