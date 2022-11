Đây là “vũ khí” mới của nhiều smartphone 5G tầm trung

Cụ thể, trên trang sản phẩm của mình, Qualcomm đã đưa ra một thông báo về SoC mới nhất – Snapdragon 782G. Chip mới mang đến những cải tiến cho CPU, nâng hiệu suất từ ​​2,5 GHz lên 2,7 GHz so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoài hiệu suất CPU được cải thiện 5%, Qualcomm tuyên bố tốc độ GPU sẽ nhanh hơn 10% so với Snapdragon 778G Plus.

Qualcomm vừa giới thiệu chip Snapdragon 782G mới.

Mặc dù SoC mới mang lại hiệu suất tốt hơn nhưng vẫn có nhiều đặc điểm giống với SoC cũ. Cụ thể, Snapdragon 782G là chip 6nm với bộ xử lý Kryo 670 và Adreno 642L, giống như Snapdragon 778G Plus. Vì vậy, những cải tiến không quá mạnh mẽ.

Trong bài đăng, Qualcomm nhấn mạnh một số lợi ích sẽ đến từ con chip mới này. Những nâng cấp bao gồm: hiệu suất được khuếch đại, Trí thông minh nhân tạo - AI được cải thiện, chụp đồng thời từ ba camera với khả năng xử lý lên đến 2 gigapixel/ giây và hỗ trợ kết nối 5G tần số mmWave và Sub-6 GHz.

Chip Snapdragon 782G sẽ được tích hợp trên các smartphone 5G tầm trung.

Chưa hết, Qualcomm cũng đề cập đến một số tính năng đáng chú ý của chip như khả năng quay video HDR10+ với hơn 1 tỷ màu, âm thanh Bluetooth 5.2 và chụp liên tục tốc độ 120 FPS.

Hiện tại, vẫn chưa biết con chip này sẽ xuất hiện đầu tiên trên mẫu điện thoại 5G tầm trung nào. Nhiều khả năng, chip sẽ có trên Honor 80, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 23/11.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-vu-khi-moi-cua-nhieu-smartphone-5g-tam-trung-a582038.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ay-la-vu-khi-moi-cua-nhieu-smartphone-5g-tam-trung-a582038.html