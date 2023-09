Đây là vị trí hoàn hảo để đặt Smart TV trong nhà

Vị trí đặt Smart TV trong nhà được cho là không chỉ có tác động đến khả năng tận hưởng tối đa chất lượng của TV mà điều quan trọng là người dùng không phải căng cơ, chẳng hạn như cổ, khi xem.

Khoảng cách tới TV

Tùy thuộc vào kích thước của TV mà có một khoảng cách lý tưởng. Ví dụ: tùy theo độ phân giải cao hơn hay thấp hơn mà chúng ta sẽ phải di chuyển ra xa hơn hoặc ngược lại. Để hình dung, độ phân giải của TV càng cao thì có thể càng gần vì điểm ảnh sẽ không được chú ý.

Sau đây là khoảng cách tối thiểu được đề xuất cho TV 4K Hơn 70 inch 2,35 mét 65 inch 2,25 mét 60 inch 2,16 mét 55 inch 1,98 mét 50 inch 1,89 mét 45 inch 1,80 mét 40 inch 1,71 mét

Bằng cách này, khi người dùng định đặt một chiếc TV mới ở nhà, họ sẽ tính đến khoảng cách tối thiểu mà mình nên đặt nó, cho dù trong phòng ngủ, phòng khách hay nhà bếp. Bằng cách này, sẽ không xảy ra lỗi và người dùng luôn tận hưởng chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể.

Chiều cao hoàn hảo

Trong thực tế, không có độ cao lý tưởng của vị trí đặt Smart TV so với khoảng cách nhưng có một số yếu tố cần phải được tính đến. Quan trọng nhất là màn hình TV phải ngang tầm mắt vì lúc này mọi người không cần phải căng cơ cho cổ, giúp tránh được những đau đớn hoặc chấn thương không cần thiết.

Tất nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc người dùng đặt TV trong bếp khi nấu ăn hay xem trong phòng khách từ chiếc ghế sofa thoải mái của mình. Rõ ràng, chiều cao của các thành viên trong nhà sẽ không phải lúc nào cũng giống nhau nên sẽ cần phải đạt được chiều cao trung bình để có thể phù hợp với tất cả các thành viên.

Ví dụ, trong các phòng khách, những chiếc Smart TV thường được treo cao hơn so với mặt đất 1 mét. Tất cả là do chiều cao trung bình của những người ngồi là từ 80 cm đến 1 mét. Mặc dù không phải lúc nào cũng giống nhau, và đó là lý do không có chiều cao lý tưởng cho vị trí đặt Smart TV.

Mặt khác, trong phòng ngủ, khi chúng ta nằm trên giường (không tính việc xem từ ghế) thì việc tìm được chiều cao lý tưởng sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, ở đây điều quan trọng nữa là người dùng không cần phải ép buộc vị trí cổ. Trong trường hợp muốn lắp đặt một TV trong nhà bếp, chiều cao ở đây sẽ khác nhau vì hầu hết chúng ta sẽ xem khi đang đứng. Để làm điều này, hãy đặt TV ở khoảng cách cao 1,25-1,35m tính từ mặt đất. Tất nhiên, mọi thứ đều khác nhau tùy thuộc vào việc nó sẽ được nhìn thấy khi đứng nấu ăn hay chỉ dùng để ăn trong bếp. Vì vậy còn có những điểm khác mà mỗi người dùng phải đánh giá khi đặt Smart TV trong nhà.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]