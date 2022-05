Đây là tính năng iPhone 13 bị người dùng “ngó lơ” nhiều nhất

“Hệ thống âm thanh” chính là một cải tiến có trên iPhone 13 với các loa âm thanh nổi ở trong đó. Việc hệ thống âm thanh của iPhone 13 bị ngó lơ bắt nguồn từ thói quen người dùng khi nghe nhạc hay video thường sử dụng tai nghe, trong khi chất lượng âm thanh loa ngoài của máy thực sự rất giá trị. Khi nói đến chất lượng âm thanh, các điện thoại Android hàng đầu không thể cạnh tranh với iPhone.

Hầu hết tất cả các điện thoại Android đều có âm thanh nhỏ với quá nhiều âm bổng và treble, trong khi lại khá ít âm trầm. Nghe âm thanh từ những sản phẩm này, người dùng gần như sẽ không bao giờ cảm thấy ấn tượng, dù rằng có những điện thoại được tích hợp công nghệ âm thanh hiện đại.

Mặt khác, sự cân bằng trên iPhone 13 được đánh giá ở mức hoàn hảo, thậm chí có thể so sánh với loa Bluetooth tốt nhất hoặc cả tai nghe không dây tốt nhất. Đây là lý do tại sao iPhone trở thành lựa chọn tốt hơn so với nhiều loa Bluetooth và tai nghe không dây.

Tất nhiên, smartphone không nhằm mục đích hoạt động như một chiếc loa độc lập. Loa chính thức là một phần của chức năng điện thoại trên smartphone, tuy nhiên chức năng đó đã mất dần tầm quan trọng khi thời gian trôi qua. Vì vậy những gì Apple đang làm với khả năng gọi điện trên iPhone 13 khiến mọi thứ càng trở nên ấn tượng hơn.

Cuối năm nay, iPhone 14 và 14 Pro đều sẽ ra mắt với những nâng cấp về CPU (cho các bản Pro), máy ảnh và màn hình. Khi những chiếc iPhone mới ra mắt, nhiều người sẽ không chú ý đến những gì Apple nói về loa của sản phẩm (thậm chí chỉ được công ty mô tả ngắn gọn), nhưng sẽ rất thú vị xem liệu loa trên chúng sẽ tiến hóa ra sao khi so sánh với iPhone 13. Và quan trọng hơn, liệu các nhà sản xuất điện thoại Android có thể phá vỡ vị thế dẫn đầu của Apple về chất lượng loa trong smartphone hay không.

Nguồn: http://danviet.vn/day-la-tinh-nang-iphone-13-bi-nguoi-dung-ngo-lo-nhieu-nhat-50202231585922458.h...Nguồn: http://danviet.vn/day-la-tinh-nang-iphone-13-bi-nguoi-dung-ngo-lo-nhieu-nhat-50202231585922458.htm