Đây là chiếc MacBook có pin "trâu" nhất hiện nay

Apple đã đưa ra một số tuyên bố đáng kinh ngạc về MacBook Pro M4 — hiệu năng được cải thiện và hiệu suất tăng lên. Giờ đây, Laptop Mag đã tiến hành thử nghiệm MacBook Pro 16 M4 Max và sản phẩm này đã chứng thực tuyên bố của hãng.

MacBook Pro 16 M4 Pro.

Vậy dòng MacBook mới của Apple ấn tượng đến mức nào?

Tuổi thọ pin của MacBook Pro 16 M4 Pro

Apple tuyên bố thời lượng pin của sản phẩm có thể lên đến 24 giờ. Thực tế cho thấy, MacBook Pro 16 M4 có thời lượng pin đáng kinh ngạc - 20 giờ 46 phút. Trong điều kiện thử nghiệm, màn hình của máy tính xách tay ở độ sáng 150 nit và lướt qua một loạt các trang web tĩnh, động và video.

So sánh thời lượng pin của các mẫu laptop.

Nhờ thời lượng pin ấn tượng đó, MacBook Pro 16 M4 Pro là một trong những máy tính xách tay dành cho người tiêu dùng có thời lượng pin dài nhất trong năm nay. Máy tính xách tay duy nhất có thời lượng pin dài hơn MacBook Pro 16 mới là Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 với thời lượng pin 21:03.

Sản phẩm cũng được so sánh với các mẫu MacBook khác, Dell XPS 13 (9345) với Snapdragon X Elite và Dell XPS 13 (9350) với bộ xử lý Intel Core Ultra 200V. Tuy nhiên, chiếc MacBook Pro mới này đã bỏ xa các "đối thủ" cạnh tranh, thậm chí còn vượt xa cả MacBook Pro 16 M3 Max và MacBook Pro 14 M3 của năm ngoái.

Hiệu suất của MacBook Pro 16 M4 Pro

Apple tuyên bố máy tính xách tay MacBook Pro với chip M4 mạnh hơn tới 3,5 lần so với chip M1. Trước đó, chip M3 nhanh hơn 20% so với chip M2 và nhanh hơn 31% so với chip M1. Thực tế cũng cho thấy "Nhà Táo" đã không làm giới chuyên gia thất vọng.

So sánh điểm hiệu năng của các mẫu laptop.

Dựa trên điểm số đa lõi Geekbench 6 của MacBook Pro 14 M4, chip M4 nhanh hơn chip M3 khoảng 27%.

Cả hai chip M4 đều hoạt động tốt hơn Snapdragon X Elite và Intel "Lunar Lake" của Dell XPS 13. Ngoài ra, chip M4 tốt hơn 3% so với Dell XPS 13 (9345) chạy Snapdragon X Elite nhưng nhanh hơn 39% so với Dell XPS 13 (9350) chạy CPU Core Ultra 200V của Intel. Hiệu suất của Asus Zenbook S 16 với chip AMD Ryzen AI 9 HX 370 và AMD cũng bị chip Apple M4 bỏ xa với 13%.

Triển vọng

Tóm lại, MacBook Pro 16 M4 Max là chiếc máy tính xách tay Apple M-series đáng để nâng cấp từ máy tính xách tay MacBook chip Intel hoặc laptop Windows.

Ảnh minh họa.

Một số phiên bản MacBook Pro chip M4 khác cũng ​​có thời lượng pin khá ấn tượng:

- MacBook Pro M4 14 inch: Phát video trực tuyến lên đến 24 giờ, lướt web không dây lên đến 16 giờ

- MacBook Pro M4 Pro 14 inch: Phát video trực tuyến lên đến 22 giờ, lướt web không dây lên đến 14 giờ

- MacBook Pro M4 Max 14 inch: Phát video trực tuyến lên đến 18 giờ, lướt web không dây lên đến 13 giờ

- MacBook Pro M4 Pro 16 inch: Phát video trực tuyến lên đến 24 giờ, lướt web không dây lên đến 17 giờ

- MacBook Pro M4 Max 16 inch: Phát video trực tuyến lên đến 21 giờ; lướt web không dây lên đến 14 giờ

Về hiệu suất, chip M4 một lần nữa thống trị thị trường chip hiện tại. Chúng vượt trội hơn các sản phẩm mới nhất của Intel, AMD và Qualcomm. Vì vậy, nếu muốn có bộ xử lý nhanh nhất, chip M4 thực sự là lựa chọn phù hợp.

Ngày nay, hầu hết các ứng dụng đều hoạt động trên macOS gốc hoặc thông qua trình mô phỏng Rosetta vững chắc của Apple. Vì vậy, người dùng sẽ không gặp phải các vấn đề về khả năng tương thích giống như máy tính xách tay Snapdragon X.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]