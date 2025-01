Dấu chấm hết cho điện thoại thông minh Nokia

Mới đây, tất cả điện thoại thông minh mang thương hiệu Nokia đã bị gỡ bỏ khỏi trang web của HMD Global - công ty nắm giữ bản quyền sản xuất thiết bị Nokia từ năm 2017. Dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng động thái này cho thấy HMD Global đã quyết định ngừng kinh doanh smartphone Nokia.

Nokia nói lời tạm biệt với smartphone.

Theo đó, khi truy cập vào trang web của HMD, người dùng sẽ chỉ thấy các thông tin cơ bản về các mẫu điện thoại Nokia trước đây kèm theo dòng chữ " This phone is no longer available" (Điện thoại này đã ngừng kinh doanh). Điều này cho thấy HMD Global dường như đang tập trung vào phát triển các thiết bị mang thương hiệu riêng của mình.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thương hiệu Nokia sẽ biến mất hoàn toàn. Các dòng điện thoại phổ thông vẫn được bày bán trên trang web. Bên cạnh đó, Nokia vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác, từ cung cấp hạ tầng mạng lưới viễn thông đến tham gia dự án xây dựng mạng di động trên Mặt Trăng.

Việc từ bỏ thị trường smartphone có thể là một bước đi chiến lược của Nokia, giúp công ty tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực tiềm năng hơn. Dù vậy, đây vẫn là một sự kiện đáng tiếc đối với những người yêu thích thương hiệu điện thoại từng thống trị thị trường di động toàn cầu này.