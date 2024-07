Đáp trả Apple Intelligence, Pixel 9 tích hợp Google AI với một tính năng đầy tranh cãi

Google Pixels được biết đến là nổi bật với các tính năng AI trên thiết bị. Google đã tạo ra các tính năng độc đáo, hữu ích và không có gì ngạc nhiên khi dòng Google Pixel 9 sắp ra mắt sẽ mang đến những trải nghiệm AI phức tạp hơn nữa.

Theo Android Authority, thế hệ Pixel tiếp theo có thể đi kèm với các tính năng "Google AI" mới, bao gồm một tính năng có vẻ hơi giống với công cụ Recall gây tranh cãi của Microsoft. Tính năng này cho phép lưu và xử lý các chi tiết hữu ích từ ảnh chụp màn hình của bạn, đồng thời cho phép bạn tìm kiếm qua chúng.

Tuy nhiên, không giống như tính năng Recall của Microsoft sẽ tự động chụp lại tất cả những gì bạn đang thao tác trên thiết bị, tính năng của Google chỉ xử lý các ảnh chụp màn hình được chụp thủ công.

Mặc dù Google AI chỉ sử dụng ảnh chụp màn hình thủ công từ người dùng, nhưng nó vẫn có thể gây ra những lo ngại về bảo mật dựa trên cách thông tin được xử lý và lưu trữ.

Ngoài ra, Google AI sẽ bao gồm sự kết hợp giữa các tính năng mới và hiện có. Tính năng Circle to Search cũng đã có trên Pixels và thậm chí là một số thiết bị của bên thứ ba, còn Gemini sẽ có trên tất cả điện thoại Android.

Bên cạnh Ảnh chụp màn hình Pixel, Android Authority còn báo cáo rằng một tính năng chỉnh sửa ảnh mới có tên "Add Me" sẽ nằm trong bộ công cụ Google AI. Tính năng này có thể cho phép bạn thêm một người vào ảnh nhóm, vượt trội hơn khả năng chỉnh sửa khuôn mặt hiện có của Best Take.

Add Me cho thấy Google muốn hướng nhiều hơn vào ý tưởng rằng điều quan trọng là những gì bạn muốn có trong tấm ảnh chứ không phải những gì bạn đang chụp và AI hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề này.

Một tính năng mới khác là Studio. Đây là ứng dụng tương tự như Creative Assistant đã được ra mắt trước đó. Ứng dụng này sẽ được tích hợp vào ứng dụng chỉnh sửa ảnh chụp màn hình của Pixels, cho phép tạo ra các nhãn dán và các hình ảnh khác.

Tuy nhiên, Những hình ảnh cho thấy ứng dụng có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ tạo ra nhãn dán. Nó có thể là trình tạo hình ảnh AI tổng hợp tất cả trong một, tương tự như Image Playground của Apple.

Cần đề cập rằng Google đã và đang nghiên cứu các mô hình tạo hình ảnh và thậm chí là video của riêng mình. Người dùng có thể trải nghiệm sớm các tính năng tương tự trong ứng dụng ImageFX - cho phép bất kỳ ai dùng thử mô hình Google Imagen 2 và VideoFX (hiện đang trong giai đoạn beta) sẽ mở rộng khả năng sáng tạo sang lĩnh vực video.

Google đã gợi ý về các tính năng AI mới cho Pixel 9 trong đoạn giới thiệu về sự kiện phần cứng bất ngờ diễn ra vào ngày 13/8. Cho đến nay, Pixel 9 được đồn đoán sẽ có ba kích thước với thiết kế camera được thiết kế lại, loại bỏ thanh ngang và thay bằng cụm camera hình bầu dục.

