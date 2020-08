Đánh giá nhanh Reno4 Pro: Mỏng nhẹ, mạnh mẽ và sạc siêu tốc

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 18:45 PM (GMT+7)

Sau thành công của 3 dòng Reno khác nhau, Oppo đã tiếp tục cải tiến và mang tới cho người dùng dòng Reno4 Series, mạnh mẽ nhất là Reno4 Pro.

Thiết kế

Thiết kế của Oppo Reno4 Series nói chung và Reno4 Pro nói riêng đã có sự thay đổi rõ rệt so với các đàn "anh". Sản phẩm không còn sử dụng camera pop-up, mà thay vào đó là màn hình đục lỗ tạo điểm nhấn, đồng thời cho cảm giác chắc chắn, an toàn hơn với lớp kính cường lực Gorilla Glass 5.

Oppo Reno4 phiên bản màu Trắng Tơ Lụa.

Reno4 Pro được trang bị màn hình tràn viền 3D cuốn hút thật sự. Màn hình này cong về hai cạnh bên, cho trải nghiệm "sướng tay, đã mắt" hơn so với các sản phẩm đời trước. Đặc biệt, máy còn được trang bị màn hình 90Hz và tích hợp cảm biến lấy mẫu cảm ứng 180Hz. Màn hình này sử dụng tấm nền Super AMOLED 6,5-inches E3, có thể tái tạo hình ảnh sống động với độ sáng tối đa lên tới 800 nits, nên đảm bảo rõ nét cả dưới ánh nắng mặt trời.

Phiên bản Oppo Reno4 Pro mỏng chỉ 7,7mm và có trọng lượng 161g. Sản phẩm có thiết kế mặt lưng tinh tế với các sắc màu chuyển động thời thượng: Đen Sao Đêm và Trắng Tơ Lụa. Có thể nói, với chất liệu bằng kim loại sang trọng, Oppo Reno4 Pro không chỉ là một chiếc điện thoại để nghe gọi mà còn là một phụ kiện thời trang bắt mắt.

Camera

Reno4 Pro sở hữu bộ tứ camera đa năng: Camera chính 48MP cho ảnh sắc nét, camera góc siêu rộng 8MP cho những bức ảnh toàn cảnh vượt qua cả tầm nhìn của mắt người, camera macro 2MP giúp sáng tạo nên những bức ảnh nghệ thuật hợp trend, còn ống kính đơn sắc 2MP mang tới những hiệu ứng mới lạ cho ảnh chụp và video.

Đặc biệt, máy được cập nhật tính năng Chân dung màu AI có thể giữ màu chủ thể trên hậu cảnh đơn sắc, làm nổi bật phong cách nhân vật mà không cần thông qua ứng dụng thứ ba. Đây là tính năng hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Oppo Reno4 Pro có camera dạng "nốt ruồi" trong màn hình.

Khi quay video bằng Reno4 series, thiết bị đã bổ sung 3 hiệu ứng giả lập để giữ lại màu đỏ, xanh lá hoặc xanh dương của vật thể và chuyển hậu cảnh thành trắng đen. Tính năng này cho phép xem trước theo thời gian thực để dễ dàng tuỷ chỉnh theo sáng tạo của từng người.

Oppo Reno4 Pro còn được trang bị nhiều tính năng quay video nổi bật trong phân khúc: Video siêu chậm với tốc độ 960 khung hình/giây, Video siêu chống rung (Ultra Steady Video 3.0) với 2 chế độ Ultra Steady Video (camera chính) và Ultra Steady Video Pro (camera góc rộng). Đặc biệt, Reno4 Pro có thêm mang thuật toán Chống rung điện tử EIS ở camera trước, giúp tăng độ mượt mà khi quay vlog cá nhân bằng ống kính selfie.

Cấu hình

Oppo Reno4 Pro được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 720G với RAM 8GB, ROM 256GB, cho hiệu năng mạnh gấp nhiều lần thế hệ tiền nhiệm. Máy chạy hệ điều hành ColorOS 7.2 với giao diện thân thiện và hàng loạt tính năng hữu ích hướng tới trải nghiệm người dùng, giúp thực hiện các tác vụ nhanh hơn, cải thiện tính năng chơi game và nhiều tiện ích khác.

Reno4 Pro vẫn mang tới trải nghiệm mượt mà vốn có của ColorOS.

Trải nghiệm Reno4 Pro với game Liên Quân Mobile, máy cho phép mình bật cấu hình lên mức cao nhất tần số quét màn hình tối đa là 60 khung hình/giây. Thực tế cho thấy, Reno4 Pro xử lý hình ảnh mượt mà trong từng bước chạy của nhân vận hay khi tham chiến với đối phương. Nhiệt độ của Reno4 Pro trong suốt trận đánh kéo dài khoảng 20 phút tất nhiên có tăng lên một chút, nhưng dường như rất khó cảm nhận sự khác biệt so với sử dụng các tác vụ thông thường.

Bên cạnh đó, sản phẩm có một trợ lý thông minh với những chức năng nổi bật như: Chặn nhìn trộm (Smart Spying Prevention), Điều khiển không chạm (Smart AirControl), Xoay Màn Hình Thông Minh (Smart Rotation), Màn hình luôn hiển thị (Smart Always-on Display),…

Thời lượng pin và sạc nhanh

Reno4 Pro có thể được sạc đầy trong 36 phút.

Reno4 Pro là smartphone thương mại có tốc độ sạc nhanh nhất thị trường hiện nay khi trang bị SuperVOOC 2.0 công suất 65W, sạc đầy viên pin 4.000mAh chỉ trong 36 phút. Công nghệ sạc nhanh này "ăn đứt" mọi công nghệ sạc nhanh khác đã và đang có trên thị trường, giúp người dùng không phải lo lắng chờ đợi sạc đầy pin khi mà thời gian có hạn.

Để đảm bảo an toàn, công nghệ VOOC được trang bị 5 lớp bảo vệ nghiêm ngặt từ củ sạc, dây sạc đến cổng sạc. Riêng với SuperVOOC 2.0, Oppo sử dụng cấu trúc pin kép (dual-cell). Điện thế 10V đưa vào pin sẽ được chia sẻ giữa hai viên pin 5V đặt nối tiếp, giảm hiệu ứng nóng máy khi sạc. Với những quy chuẩn an toàn nghiêm ngặt, sạc nhanh VOOC đạt chứng nhận của TÜV Rheinland (Safe Fast-charge System Certification) có ý nghĩa đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

