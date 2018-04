Đánh giá Huawei P20 và P20 Pro, đỉnh cao camera

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 20:03 PM (GMT+7)

Huawei P20 Sự kiện:

Huawei P20 và P20 Pro được xem là dòng sản phẩm bứt phá mọi giới hạn của nhà sản xuất smartphone Trung Quốc, gây sự chú ý từ giới công nghệ.

Trong những năm gần đây, Huawei đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường điện thoại thông minh và nhanh chóng vươn lên giành vị trí nhà sản xuất lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Apple và Samsung.

Nhiều chính trị gia Mỹ cho biết Huawei là “một cánh tay của chính phủ Trung Quốc” và những người đứng đầu các tổ chức như FBI, CIA và NSA đã cảnh bảo người dùng không nên sử dụng điện thoại Huawei. Tuy nhiên, Huawei phủ nhận những cáo buộc đó và cho biết khách hàng Mỹ không nên bỏ lỡ sản phẩm của hãng.

Chân dung P20 Pro và P20 của Huawei.

Mặc dù không còn được bán ra tại Mỹ, hãng này vẫn cho ra mắt P20 và P20 Pro và “gây xao” dư luận với 3 camera tách rời trên P20 Pro, tuổi thọ pin lớn và màn hình OLED tuyệt đẹp.

Thiết kế

Sau thiết kế ban đầu, cả P20 và P20 Pro đã thoát hẳn phong cách của Huawei Mate 10 Pro, chuyển sang giao diện hoàn toàn mới và được xem là giống như iPhone X: “tai thỏ” nhỏ hơn, kiểu dáng giống hệt và camera sau kép dọc, các khung kim loại sáng bóng. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty lại khẳng định hãng đã có ý tưởng thiết kế khu vực “notch” từ cách đây vài năm và không sao chép sản phẩm của Apple.

Ngoại hình của cặp P20 được cho là "sao chép" từ iPhone X.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, bạn sẽ rất khó phân biệt P20 và P20 Pro: P20 Pro chỉ lớn hơn một chút so với “người anh em” và có ba camera so với hai camera trên P20. Ngoài ra, sự khác biệt còn thể hiện rõ ràng ở tùy chọn màu: P20 Pro có phiên bản màu “Chạng vạng” – Twilight rất phong cách, chuyển từ màu xanh sang màu tím, trong khi P20 chỉ có màu “Vàng hồng” - Pink gold. Cả hai đều có kích thước tổng thể lớn nhưng vẫn nhỏ hơn một chút so với iPhone 8 Plus.

P20 Pro lớn hơn một chút so với P20.

Các nút vật lý đều được bố trí ở bên phải các máy thay vì có nút âm lượng ở bên trái và nút nguồn ở bên phải. Các nút đều được làm bằng kim loại và hạn chế người dùng vô tình bấm phải. Ở phía cạnh dưới 2 điện thoại là cổng USB-C và không có giắc cắm tai nghe. Người dùng sẽ được trang bị sẵn dây nối cáp - cặp tai nghe kết nối qua USB-C trên cả hai điện thoại. Nếu có khả năng chi trả, bạn có mua thêm tai nghe không dây Huawei với giá - 160 USD (tương đương 3,6 triệu đồng).

Kích thước của P20 Pro và P20 đều lớn hơn iPhone X và nhỏ hơn iPhone 8 Plus.

Một sự khác biệt giữa P20 và P20 Pro là khả năng chống giật. Chưa hết, phiên bản Pro còn có khả năng chống nước IP67 ưu việt, cho khả năng chống chịu tốt hơn.

Máy quét dấu vân tay

Khác với nhiều “đối thủ” khác, cả hai sản phẩm đều có máy quét dấu vân tay ở phím Home vật lý mặt trước thay vì di chuyển chúng ra mặt sau máy. Vị trí này được đánh giá là phù hợp và tiện lợi hơn. Qua thử nghiệm, khả năng xác thực của cặp P20 đều khá nhanh và chính xác.

Máy quét vân tay ở phím Home.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên 2 máy để nâng cao bảo mật. Kiểm tra cho thấy tính năng này đáp ứng khá nhanh chóng nhưng do không sử dụng bất cứ công nghệ lập bản đồ mặt 3D nào nên độ an toàn không cao.

Màn hình

Một điểm khác biệt chính giữa P20 và P20 Pro là công nghệ màn hình: cả hai đều có cùng độ phân giải Full HD +, P20 có màn hình LCD cỡ 5,8 inch trong khi P20 Pro có màn hình OLED cỡ 6,1 inch cho khả năng hiển thị màu đen đậm hơn. Khi so sánh, bạn có thể thấy sự khác biệt: hình ảnh xuất hiện sống động hơn, độ bão hòa tốt hơn trên P20 Pro.

P20 Pro cho khả năng hiển thị "chất" hơn.

Các tính năng bổ sung cho màn hình bao gồm: bộ lọc ánh sáng màu xanh khi sử dụng vào ban đêm; chế độ tùy chỉnh; chế độ ẩn notch (điều chỉnh khu vực tai thỏ và hai bên cùng có màu đen, cho trải nghiệm truyền thống hơn) và chế độ Luôn Bật như trên smartphone Samsung.

Giao diện và chức năng

Huawei có giao diện tùy chỉnh riêng của mình mang tên EMUI và cặp P20 đã được cài đặt phiên bản mới nhất - EMUI 8.1, chạy trên phiên bản hệ điều hành Android 8.1 Oreo.

Cả hai đều chạy trên giao diện EMUI 8.1.

Điểm cộng trên EMUI là độ phong phú về các tính năng. Huawei cung cấp đầy đủ các tùy chọn tiện ích khác nhau: tùy chọn chia sẻ điện toán đám mây của Huawei, chế độ siêu tiết kiệm pin, ứng dụng kép (cho phép bạn đăng nhập bằng hai tài khoản khác nhau ở các mạng xã hội như Facebook, Skype, Whatsapp,..) và thư mục an toàn "tệp an toàn".

Bộ xử lý, hiệu suất và bộ nhớ

Dòng P20 chạy trên chip Kirin 970 của Huawei. Mặc dù con chip này không được nhanh như Snapdragon 845 của Qualcomm nhưng cũng có trải nghiệm rất “mượt mà”. Chip Kirin 970 được chế tạo dựa trên quy trình sản xuất 10nm hiện đại, cung cấp hiệu suất tuyệt vời.

iPhone X (trái) và P20 Pro khi được đặt cạnh nhau.

Con chip này sử dụng 4 lõi CPU Cortex A73 và 4 lõi Cortex A53 đảm bảo hiệu suất tối ưu. Với Huawei P20, người dùng sẽ có RAM 4GB trong khi P20 Pro có tới RAM 6GB. Bài kiểm tra điểm chuẩn cũng cho thấy cặp P20/ P20 Pro hoạt động yếu hơn so với nhiều “đối thủ” cao cấp như Galaxy S9 hoặc bộ ba iPhone 2017.

Điểm chuẩn hiệu năng của cặp P20/ P20 Pro trên bài kiểm tra lõi đơn và đa lõi.

Học tập iPhone, dòng P20 năm nay cũng không có khe cắm thẻ nhớ microSD. Bù lại, chúng có bộ nhớ trong lên tới 128GB, gấp đôi dung lượng lưu trữ mà Apple và Samsung cung cấp cho các phiên bản chuẩn.

Camera

Riêng với P20 Pro, Huawei trang bị một hệ thống ba camera riêng biệt: một camera chính 40MP, một camera 20MP Black & White và camera thứ ba 8MP sử dụng ống kính tele. Mặt khác, P20 có hệ thống camera kép khiêm tốn hơn với camera chính có độ phân giải 12 MP trong khi camera phụ là cảm biến B & W 20 megapixel, không có camera tele.

P20 Pro có tới 3 camera sau.

Để truy cập nhanh vào camera, bạn có thể nhấn đúp 2 lần phím giảm âm lượng thay vì nút Home như trên smartphone Samsung. Khi đem ra đọ sức với ba chiếc điện thoại sở hữu camera tốt nhất hiện có: iPhone X, Galaxy S9 + và Pixel 2 XL, đa số ảnh chụp do P20 Pro tạo ra những bức ảnh có độ chi tiết cao nhất, phong phú nhất và sắc nét nhất. Ngay cả khi zoom 3x và zoom 5x, hình ảnh đem lại vẫn ấn tượng, sắc nét hơn so với các “đối thủ”.

Tuy nhiên, ảnh chụp của P20 Pro có xu hướng ám xanh, kém độ chân thực. Bù lại, P20 Pro lại cho ảnh đẹp hơn vào ban đêm. Một trong những lợi thế của cảm biến với độ phân giải lớn là hình ảnh trở nên sắc nét và chi tiết hơn, bất chấp mọi điều kiện ánh sáng. P20 Pro chỉ có thể quay video ở độ phân giải 4K tốc độ 30 khung hình/ giây (fps), do đó độ ổn định không cao. Khi quay video ở độ phân giải 1080p thì độ sắc nét kém hơn nhưng độ ổn định lại cao hơn.

Camera selfie với chế độ chân dung (Portrait Mode)

Cả hai đều có khu vực "notch" như nhau.

Khi sử dụng camera selfie 24MP, cả P20 và P20 Pro đều không còn vượt trội như camera chính. Máy cũng hỗ trợ chế độ chụp selfie chân dung với hiệu ứng bokeh nhưng có phần kém tinh tế hơn so với các mẫu smartphone cùng phân khúc.

Tuổi thọ pin

Trên P20, người dùng sẽ có được viên pin dung lượng 3,400mAh và trên P20 Pro là viên pin 4000mAh lớn hơn, đều cung cấp thời lượng pin dài cả ngày. Hai sản phẩm đều được trang bị đi kèm với bộ sạc nhanh khá lớn trong hộp, kết nối với cáp USB A – USB C. Đáng tiếc, cả P20 và P20 Pro đều không hỗ trợ sạc không dây.

Kết luận

Tùy chọn màu chạng vạng của P20 Pro.

Tất cả những điều trên khiến cho P20 Pro trở nên thú vị và đáng mua hơn cả: công nghệ PureView 40 MP nổi tiếng của Nokia; tuổi thọ pin lớn và màn hình đẹp mắt. Giá bán của cả P20 và P20 Pro cũng ngang với Galaxy S9+ nhưng vẫn rẻ hơn một chút so với iPhone X.