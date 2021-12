Đã rõ chân dung "trùm" đối đầu Galaxy Z Fold 3

Thứ Ba, ngày 14/12/2021 15:00 PM (GMT+7)

Hiện tại, các thông số kỹ thuật và kích thước màn hình có thể gập lại của Oppo Find N đã bị rò rỉ, có thể "đánh bại" Galaxy Z Fold 3 của Samsung.

Hiện tại, giới công nghệ đang chờ đợi sự kiện Oppo INNO Day 2021 diễn ra. Đây sẽ là nơi chiếc điện thoại có thể gập lại đầu tiên của công ty - Oppo Find N được công bố. Mới đây, tất cả các thông số kỹ thuật phần cứng của chiếc điện thoại này đã bị rò rỉ.

Kích thước và thiết kế màn hình

Theo The Elec, màn hình gập dọc của Oppo Find N sẽ được sản xuất bởi Samsung với kích cỡ đường chéo 7,1 inch. Độ phân giải màn hình chưa được hé lộ nhưng màn hình có thể điều chỉnh tốc độ làm mới 1 - 120Hz chi tiết và bao phủ gam màu rộng.

Ảnh concept Oppo Find N.

Theo các hình ảnh quảng cáo, màn hình sẽ có tốc độ làm mới 120Hz với chứng nhận HDR10 +. Oppo Find N không chỉ có màn hình LTPO 120Hz duy nhất trên điện thoại có thể gập lại ngoài Samsung mà còn sử dụng vỏ kính siêu mỏng, giống như Galaxy Z Fold 3, không sử dụng chất liệu nhựa polyimide như các thương hiệu khác.

Mặc dù nguồn tin Evan Blass không hé lộ điều gì về màn hình bên ngoài nhưng nguồn tin từ The Elec cho rằng chúng sẽ được sản xuất bởi BOE và sẽ có đường chéo 5,45 inch. Do đó, Oppo Find N có thể nhỏ gọn hơn nhiều so với Galaxy Z Fold 3. Đây cũng là điều mà Pete Lau, người phụ trách dự án điện thoại có thể gập lại đầu tiên của Oppo khẳng định.

Oppo Find N sẽ tích hợp công nghệ màn hình xịn sò.

Màn hình bên ngoài 5,45 inch và màn hình bên trong 7,1 inch của Oppo Find N đều thấp hơn so với kích cỡ 6,2 inch và 7,6 inch của Galaxy Z Fold 3. Vì vậy, đây là cách Oppo có thể đã giải quyết thách thức thiết kế lớn nhất của thiết bị có thể gập lại. Theo các tin đồn, màn hình này đã được thử nghiệm cho hơn 200.000 thao tác đóng – gập.

Thông số kỹ thuật của Oppo Find N:

● Màn hình bên ngoài: Samsung LTPO 7,1 inch; tốc độ làm mới 120Hz; tỷ lệ 8,4: 9 có thể gập lại; độ sáng tối đa 800 nit.

● Màn hình bên ngoài: 5,45 inch

● Chip: Snapdragon 888

● Bộ nhớ: RAM 8GB/ ROM 245GB và RAM 12GB/ ROM 512GB

● Camera chính: 50MP

● Camera selfie: 32MP

● Pin: 4500mAh

Oppo Find N có màn hình gập ít nếp nhăn hơn.

Màn hình bên trong của sản phẩm không chỉ có ít nếp nhăn tối thiểu, giống với Mate X2 của Huawei mà tốc độ làm mới cũng có thể giảm xuống 0 – lần đầu tiên trên thị trường smartphone. Trước đó, màn hình của OnePlus 9 Pro có thể làm mới 1 - 120Hz trong khi những flagship của các thương hiệu lớn như Samsung hoặc Apple chỉ có thể làm mới 10 - 120Hz.

Oppo Find N sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 3.

Từ những thông số tin đồn trên, giới công nghệ đặt khá nhiều hy vọng vào Oppo Find N. Cùng chờ đón sự xuất hiện của “siêu phẩm” này tại sự kiện Oppo INNO Day 2021 vào thứ 4 tuần này.

