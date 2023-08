Cuối mùa, điều hoà Inverter giảm giá kịch kim, lên tới 47%

Khi bước vào những ngày cuối tháng 8, thời tiết cả nước đã dần hạ nhiệt và đón những cơn mưa, chấm dứt các đợt nắng nóng cao điểm. Cùng với đó, giá bán của dòng điều hoà Inverter cũng giảm mạnh, lên tới 47%.

Do đó, nếu tranh thủ mua điều hoà trong dịp này, người dùng sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí, để dành cho mùa hè năm sau.

Dưới đây là top 5 điều hoà Inverter giảm giá mạnh nhất cuối tháng 8.

1. Điều hoà Midea Inverter 1 HP MSAG-10CRDN8

Điều hoà Midea Inverter 1 HP MSAG-10CRDN8 có giá bán thấp kỷ lục sau khi được giảm giá - chưa tới 5 triệu đồng (chưa bao gồm công lắp đặt và phụ kiện). Vì thế, sản phẩm này sẽ là lựa chọn cực "êm ví" cho các gia đình ít thành viên.

Và mặc dù có giá bán rẻ nhưng sản phẩm vẫn được tích hợp công nghệ Inverter tiết kiệm điện cũng như hàng loạt bộ lọc bụi 2 lớp HD, Fresh tạo ion âm diệt khuẩn làm sạch không khí. Do đó, máy có thể đảm bảo làm sạch và làm mát không khí cực hiệu quả, kinh tế.

2. Điều hoà Funiki Inverter 1.5 HP HIC12TMU.ST3

Được giảm giá lên tới 38% so với trước đây, điều hoà Funiki Inverter 1.5 HP HIC12TMU.ST3 cũng là một lựa chọn bớt "đau ví" cho nhiều gia đình. Sản phẩm có thể làm mát cho không gian 15 - 20 mét vuông và lọc sạch vi khuẩn nhờ lưới lọc Nano Ag.

Ngoài chế độ làm mát nhanh - Turbo, máy còn có nhiều chế độ khác đi kèm, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh: Chức năng tự chẩn đoán lỗi, Chức năng tự làm sạch, Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, Sleep Mode, Tự khởi động lại khi có điện,...

3. Điều hoà Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2H10

Sở hữu giá bán hơn 6 triệu đồng, điều hoà Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2H10 cũng là một gợi ý không tồi ở phân khúc tầm trung. Chiếc điều hoà Inverter này không chỉ giúp tiết kiệm điện tối ưu mà còn có hệ thống làm sạch không khí tích hợp 5 lớp, giúp loại bỏ bụi PM 2.5, diệt khuẩn tối đa.

Máy được tích hợp cảm biến nhiệt độ i Feel, giúp làm lạnh chính xác ở vị trí đặt điều khiển. Giống như các sản phẩm khác trong danh sách, thiết bị cũng có diện mạo đơn giản, thanh lịch với màu trắng, thiết kế cực gọn.

4. Điều hoà Funiki Inverter 2 HP HIC18TMU.ST3

Đây là chiếc điều hoà có giá bán cao nhất trong danh sách này. Sản phẩm tất nhiên cũng có công suất làm mát mạnh nhất, có thể nhanh chóng làm mát cho diện tích 20 - 30 mét vuông. Thêm vào đó, thiết bị còn có lưới lọc Nano Ag, lọc bụi và mùi hôi, giúp đem lại không khí trong lành tới các thành viên trong gia đình.

Chưa hết, máy còn chế độ tự làm sạch, hạn chế tối đa sự sinh sôi của vi khuẩn. Các chế độ được tích hợp bên trong điều hoà bao gồm: Chức năng tự chẩn đoán lỗi, Chế độ ngủ - Sleep Mode, Tự khởi động lại khi có điện,... Nhìn chung, đây là lựa chọn siêu tiết kiệm cho phòng khách có diện tích rộng.

5. Điều hoà Midea Inverter 1 HP MSAGA-10CRDN8

Chiếc điều hoà Inverter này không chỉ có giá phải chăng mà còn được nhà sản xuất trang bị nhiều công nghệ lọc bụi/ kháng khuẩn như: Bộ lọc bụi 2 lớp HD, Công nghệ lọc kép Dual Filtration nên đảm bảo luồng không khí sạch, an toàn cho người già và trẻ nhỏ.

Mặc dù chỉ làm mát ở diện tích dưới 15 mét vuông nhưng thiết bị lại được tích hợp nhiều chế độ điều chỉnh thông minh, giúp người dùng dễ dàng sử dụng theo mục đich: Chế độ Avoid Me (Breeze Away), Chế độ chỉ sử dụng quạt Fan Only - chỉ làm mát, không làm lạnh, Chức năng hút ẩm, Chức năng tự làm sạch, Follow me - chức năng cài đặt nhiệt độ tại vị trí remote, Hẹn giờ bật tắt máy, Khóa remote điều khiển,...

