Có nên mua kiểu tủ lạnh side by side?

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 08:00 AM (GMT+7)

Tủ lạnh side by side là kiểu tủ lạnh cỡ lớn đang dần trở nên phổ biến và được nhiều người săn đón.

Đối với các gia đình có nhiều thành viên hiện nay, chọn mua tủ lạnh cỡ lớn sẽ là phù hợp để bảo vệ thực phẩm cho nhu cầu hàng ngày. Trong số các tủ lạnh cỡ lớn, kiểu side by side là ưu tiên số một. Tuy nhiên tủ lạnh side by side không hề rẻ, vì vậy nhiều người vẫn còn khá đắn đo trong việc mua sắm.

Nhằm tránh lãng phí, cách tốt nhất là người dùng cần hiểu được nhu cầu của gia đình mình có thực sự cần loại tủ lạnh side by side hay không, và mua nó sẽ có những lợi ích ra sao.

Lợi ích từ tủ lạnh side by side

Tủ lạnh side by side là loại tủ lạnh có kích thước lớn, thường có dung tích từ 400 lít trở lên và có thiết kế 2 cửa mở từ giữa. Đây là loại tủ lạnh hiện đại nhất hiện nay, mang đến sự tiện dụng và phong cách cho không gian sống. Quan trọng hơn, tủ lạnh side by side được tích hợp nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến như làm đá tự động, bảng điều khiển điện tử từ bên ngoài, lấy nước bên ngoài, kháng khuẩn, khử trùng, cân bằng nhiệt độ, tạo ẩm và sử dụng động cơ Inverter giúp tiết kiệm điện.

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, hầu hết mọi hãng tủ lạnh tên tuổi đều cung cấp cho người dùng các lựa chọn tủ lạnh side by side của riêng mình, chẳng hạn như LG, Samsung, Hitachi, Panasonic hay Sharp. Mỗi thương hiệu có những sản phẩm phong cách của riêng mình, cho phép mọi người có thể dễ dàng tìm mua hơn.

Tủ lạnh side by side có cần thiết?

Như đã nói, chi phí chính là một trong những lý do khiến nhiều người e dè trong việc mua tủ lạnh side by side, tuy nhiên nếu đáp ứng được vấn đề, mua một tủ lạnh side by side sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho các gia đình. Dưới đây là các lợi ích mà người dùng có thể nhận được nếu mua kiểu tủ lạnh side by side.

- Kiểu dáng trang nhã và nổi bật, giúp tạo điểm nhấn hiện đại cho không gian bếp.

- Dung tích lớn, không gian rộng và thiết kế khoa học giúp việc bảo quản thực phẩm trở nên hiệu quả và thông minh.

- Tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất so với các kiểu máy lạnh thông thường như hệ thống làm lạnh kép, màng lọc nano titan, gioăng chống nấm mốc, cấp đông mềm, Hygiene Active (giữ ẩm), LED Hybrid (khử mùi, kháng khuẩn)… Dĩ nhiên các tính năng này phụ thuộc vào từng thương hiệu, và có thể chúng được sử dụng những tên gọi khác nhau.

- Do có dung tích lớn nên tủ lạnh side by side được ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm tiêu thụ điện năng một cách tối đa, đặc biệt là Inverter phổ biến trên mọi tủ lạnh. Với các công nghệ tiết kiệm điện năng, tủ lạnh side by side có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, chống rung lắc trong quá trình sử dụng và dẫn đến vận hành khá êm ái.

Hy vọng những thông tin trên có thể giúp người dùng hiểu rõ hơn về lợi ích từ các mẫu tủ lạnh side by side trên thị trường, từ đó đưa ra quyết định mua sản phẩm phù hợp cho gia đình của mình.

Nguồn: http://danviet.vn/co-nen-mua-kieu-tu-lanh-side-by-side-5020213067594257.htm