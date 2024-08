Chiếc iPad đáng đồng tiền bát gạo cho sinh viên

Đây không phải là một chiếc iPad cũ, cũng không phải là một sản phẩm tân trang mà là một thiết bị hoàn toàn mới. Với giá bán khoảng 9,7 triệu đồng, chiếc iPad thế hệ thứ 10 này thực sự là một sản phẩm mà người dùng nên quan tâm, mặc dù họ cũng có thể tìm đến lựa chọn cũ hơn được ra mắt vào năm 2020 là iPad thế hệ thứ 9 có giá khoảng 7,1 triệu đồng.

iPad 10 có giá khoảng 9,7 triệu đồng tại Việt Nam.

Chiếc iPad 10 với màn hình 10,9 inch này hiện đang có giá rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá công bố và được đánh giá là một lựa chọn hấp dẫn vì một số lý do. Trước hết, giá của sản phẩm đang ở mức rất tốt so với trước đây bởi nếu chọn một sản phẩm hiện đại thì không có sản phẩm nào rẻ đến vậy, ngoại trừ iPad 9 đã ra mắt trước đó đến 2 năm nên chắc chắn thời gian hỗ trợ cũng sẽ ngắn hơn. Tiếp theo, sản phẩm có một thiết kế tốt hơn hẳn so với iPad 9 và mang cảm giác thuận lợi cho các sinh viên.

iPad 10 nhẹ, thoải mái và có kích thước hoàn hảo, từng được đánh giá là một chiếc iPad “gần như hoàn hảo”. Quá trình trải nghiệm 6 tháng với chiếc iPad này cho thấy sản phẩm cung cấp hiệu suất khá tốt, được cho là rất nhạy so với mức giá mà người dùng chi ra.

Các tính năng phần cứng không tệ chút nào so với giá bán.

Về thông số kỹ thuật, iPad 10 thực sự không tệ chút nào. Tất nhiên, chip A14 Bionic của nó không mạnh bằng chip M4 được thiết kế cho trí tuệ nhân tạo (AI) của iPad Pro thế hệ mới nhất, nhưng nó vẫn có thể thực hiện công việc của mình một cách tuyệt vời.

iPad 10 có màn hình Liquid Retina 10,9 inch với độ phân giải 2.360 x 1.640 pixel mang đến khả năng cung cấp màu sắc rất rực rỡ và độ sáng tối đa 500 nits, biến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để xem nội dung đa phương tiện và làm việc với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Sản phẩm cũng hỗ trợ Pencil thế hệ thứ 1 giúp việc tương tác với các nội dung thuận lợi, cho phép sinh viên viết ghi chú nhanh hơn so với việc nhập liệu bằng bàn phím. Mặc dù vậy nhược điểm của iPad 10 là độ phản xạ không phải là tốt nhất trong điều kiện ánh sáng cao.

Người dùng có thể tương tác với Pencil thế hệ thứ 1.

Khi nói về pin, Apple hứa hẹn thời lượng sử dụng lên đến 10 giờ khi duyệt Wi-Fi hoặc phát video, cho phép sử dụng kéo dài mà không cần phải sạc lại liên tục. Ngoài ra, iPad 10 còn có cổng USB-C, hỗ trợ sạc nhanh, truyền dữ liệu nhanh hơn và tương thích với nhiều loại phụ kiện, từ ổ lưu trữ ngoài đến màn hình và máy ảnh. Điều này rất tuyệt vời cho các sinh viên năng động và muốn xem các nội dung trên iPad của mình, từ phim ảnh đến bài tập.

