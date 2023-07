Bộ tứ iPhone 15 sẽ có pin "trâu" cỡ nào?

“Gia đình” iPhone 15 sẽ là một bản nâng cấp lớn hơn nhiều so với những dự đoán từ trước cho đến nay. Báo cáo mới nhất hiện cho thấy cả bốn mẫu iPhone 15 mới sẽ được tăng dung lượng pin đáng kể.

Báo cáo đến từ một nhân viên Foxconn đã tiết lộ dung lượng pin chính xác cho cả bốn phiên bản iPhone 15. Cụ thể, iPhone 15 tiêu chuẩn sẽ được tăng dung lượng pin lớn nhất - gần 18%, iPhone 15 Pro Max sẽ được tăng dung lượng pin lên tới 12%.

Các màu dự kiến của iPhone 15.

Sự thay đổi này xuất phát từ sự cải tiến lớn về hiệu suất năng lượng của chip A17 mới.

Tuy nhiên, nguồn tin đưa ra xác suất chính xác 80% cho tin đồn này. Hiện các chuyên gia vẫn chưa rõ làm cách nào công ty có thể lắp những viên pin lớn hơn trong một khung máy không thay đổi kích cỡ.

Trước đó, cả iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max đều là những “nhà vô địch” về pin trong số các flagship. Do đó, việc tăng dung lượng pin cùng với bộ xử lý hiệu quả hơn sẽ mang lại cho iPhone 15 Pro Max lợi thế lớn.

Dung lượng pin tin đồn của dòng iPhone 15:

● iPhone 15 — 3.877 mAh (+18% từ pin 3.279 mAh của iPhone 14)

● iPhone 15 Pro —3.650 mAh (+14% từ pin 3.200 mAh của iPhone 14 Pro)

● iPhone 15 Plus — 4.912 mAh (+14% so với pin 4.325 mAh trên iPhone 14 Plus)

● iPhone 15 Pro Max – 4.852 mAh (+12% so với pin 4.323 mAh trên iPhone 14 Pro Max)

Các màu dự kiến của iPhone 15 Pro.

Rõ ràng, đây là những cải tiến lớn, đặc biệt là đối với mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn – sở hữu dung lượng pin lớn hơn so với iPhone 12 Pro Max! iPhone 14 hiện có thời lượng trung bình khoảng 6 giờ và iPhone 15 có thể nâng thời lượng này lên 7 giờ.

Đối với iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max, chúng sẽ được kéo dài thời lượng pin đáng kể. Hiện tại, hầu hết người dùng có thể sử dụng iPhone trung bình hai ngày nên việc tăng thời lượng pin được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian ra 3 ngày.

Thêm vào đó, Apple sẽ sử dụng chip A17 Bionic 3nm mới trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Đáng chú ý, con chip đó sẽ cải thiện 35% hiệu suất năng lượng.

Chưa hết, cả bốn mẫu iPhone 15 sẽ chuyển sang cổng USB-C và loại bỏ cáp Lightning độc quyền – đã được Apple sử dụng trong khoảng một thập kỷ qua. Đây là một tin tuyệt vời và có thể đem lại cho người dùng tốc độ sạc nhanh hơn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/bo-tu-iphone-15-se-co-pin-34trau34-co-nao-1...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/bo-tu-iphone-15-se-co-pin-34trau34-co-nao-178456.html