Bí quyết giúp Galaxy S20 Ultra thu sáng “siêu đỉnh”

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020 18:17 PM (GMT+7)

Trong khi máy ảnh 108 MP của Galaxy S20 Ultra không phải là mới trên smartphone nhưng bí quyết cảm biến khiến nó tạo ra sự thay đổi đáng kể.

Samsung đã triển khai cảm biến Bright HM1 vào trong Galaxy S10 Ultra, khác biệt so với cảm biến Bright HMX mà công ty cung cấp cho smartphone của Xiaomi trước đó. Sự khác biệt lớn trong thiết kế cảm biến đã khiến Galaxy S20 Ultra thu về rất nhiều lợi thế.

Cụ thể, cảm biến Bright HM1 là loại có kích thước 1/1.33 inch sử dụng công nghệ Nanocell, phiên bản tiếp theo của Tetracell vào năm 2017. Về cơ bản, đó là sự bố trí của 9 ô và 4 ô tương ứng và là thương hiệu của Samsung dành cho các bộ lọc kết hợp các điểm ảnh khác nhau.

Nanocell hợp nhất 9 pixel lân cận (từ một hình vuông 3x3) thành 1 pixel lớn có kích thước 2,4µm. Nhờ vậy làm tăng gấp đôi khả năng hấp thụ ánh sáng của bộ cảm biến so với cảm biến Tetracell (2x2). Nhưng điều này cũng làm tăng sự giao thoa màu giữa các điểm ảnh, đó là lý do tại sao các cảm biến như vậy không tồn tại cho đến tận bây giờ khi Samsung tuyên bố công nghệ cảm biến ISOCELL Plus có thể giữ nhiễu xuyên âm ở mức tối thiểu.

Công ty cũng bổ sung vào cảm biến ISOCELL Bright HM1 một số phần cứng xử lý quan trọng có khả năng kiểm soát ISO của các nhóm pixel khác nhau, cho phép HDR chỉ với một lần chụp với độ chính xác của hình ảnh cao hơn nhiều.

Phần cứng trên chip cũng có thể thực hiện zoom tối đa 3x: Với 108 MP, nó có thể tạo ra ảnh 12 MP ở mức zoom 3x mà không làm mất chi tiết. Điều này có thể giúp thu hẹp khoảng cách với máy ảnh với ống kính tele thực sự.

Về khả năng quay video, Bright HM1 có thể ghi lại cảnh quay 8K ở tốc độ 24 khung hình/giây. Nó hỗ trợ ổn định hình ảnh điện tử dựa trên con quay, giúp cho video quay từ thiết bị cầm tay trở nên mượt mà hơn.

Có thể nói, năm nay Samsung đã lột xác hoàn toàn cụm camera cho dòng Galaxy S của mình, biến Galaxy S20 Ultra trở thành "siêu phẩm" tốt nhất trên thị trường hiện nay. Lần lượt chúng ta sẽ có một camera góc siêu rộng 12MP, camera góc rộng (chính) độ phân giải 108MP, cảm biến đo chiều sâu và đặc biệt là camera tele tách ra hẳn so với các thành phân còn lại với độ phân giải 48MP có thiết kế kiểu kính tiềm vọng tàu ngầm, hỗ trợ zoom quang lên tới 4X và zoom quang lai 10X. Mặt khác, bằng sự kết hợp của cảm biến độ phân giải cao và camera zoom quang 10X mà S20 Ultra còn hỗ trợ tính năng mà Samsung gọi là zoom 100X với độ phân giải siêu cao.

