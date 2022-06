Bảng giá smartphone Oppo tháng 6/2022: Giảm tới 3,5 triệu đồng

Tháng 6/2022, nhiều dòng smartphone của Oppo đang được giảm giá khá tốt. So với các tháng trước, đây là dịp thích hợp để mua một chiếc smartphone như Oppo Reno6 Pro hay Reno5 5G giảm tận 3,5 triệu đồng. Hiện, Reno6 Pro còn 15,49 triệu đồng so với giá gốc 18,99 triệu đồng; Reno5 5G còn 8,49 triệu đồng so với giá gốc 11,99 triệu đồng.

Oppo Reno6 Pro.

Reno5 5G.

Giảm 2 triệu đồng dịp này là Find X5 Pro 5G, từ 32,99 triệu đồng còn 30,99 triệu đồng. Ngoài ra, loạt smartphone Oppo khác cũng giảm từ vài trăm ngàn đồng cho tới cả triệu đồng. Riêng Oppo Reno6 giảm 1,6 triệu đồng, còn 10,39 triệu đồng so với giá gốc 11,99 triệu đồng.

Oppo Find X5 Pro 5G.

Dịp này, smartphone Oppo rẻ nhất trên kệ là dòng A16K giá 3,29 triệu đồng (không giảm giá), theo sau là Oppo A16 giá gốc 3,99 triệu đồng giảm còn 3,79 triệu đồng, A15s giá gốc 4,29 triệu đồng giảm còn 3,89 triệu đồng, A55 giá gốc 4,99 triệu đồng giảm còn 4,49 triệu đồng,...

Bảng giá tham khảo smartphone Oppo tháng 6/2022:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) OPPO A16K 3GB/32GB 3.290.000 - OPPO A16 3GB/32GB 3.990.000 3.790.000 OPPO A15s 4GB/64GB 4.290.000 3.890.000 OPPO A55 4GB/64GB 4.990.000 4.490.000 OPPO A76 6GB/128GB 5.990.000 - OPPO A95 8GB/128GB 6.990.000 6.490.000 OPPO Reno5 5G 8GB/128GB 11.990.000 8.490.000 OPPO Reno6 8GB/128GB 12.990.000 10.390.000 OPPO Reno6 Z 8GB/128GB 9.490.000 7.490.000 OPPO Reno6 Pro 12GB/256GB 18.990.000 15.490.000 OPPO Reno7 Z 5G 8GB/128GB 10.490.000 - OPPO Reno7 4G 8GB/128GB 8.990.000 8.490.000 OPPO Reno7 5G 8GB/256GB 12.990.000 11.990.000 OPPO Reno7 Pro 5G 12GB/256GB 18.990.000 17.990.000 OPPO Find X5 Pro 5G 12GB/256GB 32.990.000 30.990.000

* Giá tham khảo tại Thế Giới Di Động ngày 19/6/2022.

* Giá có thể khác nhau tại các hệ thống khác nhau.

Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-smartphone-oppo-thang-6-2022-giam-toi-35-trieu-dong-5020222065592687.htm