Apple và các “ông lớn” công nghệ họp khẩn tại Nhà Trắng do lo ngại Covid- 19

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 13:30 PM (GMT+7)

Apple và các công ty công nghệ lớn khác đã có cuộc họp tại Nhà Trắng để bàn về Covid-19.

Vào hôm thứ Tư vừa qua, Apple, Facebook, Google và đại diện các công ty khác, bao gồm Amazon, Microsoft và Twitter đã có cuộc họp tại Nhà Trắng để gặp các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác nhau và thảo luận về các nỗ lực phối hợp và chia sẻ thông tin giữa ngành công nghiệp và chính phủ Mỹ, liên quan đến dịch Covid-19. Hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ cử ai đến tham gia cuộc họp này. Đó có thể là CEO Tim Cook, người thường xuyên đến Nhà Trắng, thường gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ - Donald Trump.

Apple và các “ông lớn” ở Thung lũng Silicon khác đã và đang phải chiến đấu với dịch bệnh này bằng nhiều cách khác nhau. Apple đã cho phép các nhân viên của mình làm việc tại nhà trong tuần này nếu họ muốn và rất có thể, nhà sản xuất sẽ phải hủy bỏ sự kiện ra mắt iPhone mới vào tháng 3.

Cùng với đó, Google đã biến Hội nghị thường niên Google I / O 2020 đã phải chuyển thành một hội nghị trực tuyến. Hội nghị nhà phát triển Facebook F8 của Facebook và Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Microsoft MVP đã bị hủy do lo ngại về virus corona. Trước đó, Triển lãm di động toàn cầu - MWC 2020 và Liên hoan phim độc lập South by Southwest - SXSW 2020 cũng đã phải hủy bỏ.

CEO Tim Cook và Tổng thống Trump.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, cho đến nay, đã có hơn 100.000 trường hợp được xác nhận dương tính với Covid-19 trên toàn thế giới và hơn 4.000 trường hợp tử vong. Vào đêm ngày 11/03 vừa qua, WHO đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra Đại dịch Toàn cầu (Global Pandemic). Động thái này cho thấy tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng xấu và các nhà lãnh đạo của các công ty công nghệ phải có bước đi tỉnh táo hơn.

