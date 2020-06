Apple sẽ chơi lớn, vén màn bí mật trong nhiều năm tại WWDC 2020

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 13:30 PM (GMT+7)

Apple đang chuẩn bị cho cuộc chạy trốn khỏi Intel, bắt đầu tại WWDC 2020 mà công ty tổ chức từ ngày 22/6.

Với sáng kiến có tên mã Kalamata, Apple sẽ cho các nhà phát triển bên ngoài có thêm thời gian để điều chỉnh trước khi máy Mac mới ra mắt vào năm 2021. Trong thực tế, tin tức về việc rút lui khỏi Intel của Apple đã được đưa ra từ những năm 2018. Nguồn tin mới cho biết, vì quá trình chuyển đổi phần cứng vẫn còn nhiều tháng nữa nên thời gian phát hành sản phẩm có thể thay đổi.

Bộ xử lý mới sẽ dựa trên cùng một công nghệ được sử dụng trong chip iPhone và iPad do Apple thiết kế. Tuy nhiên, máy Mac trong tương lai vẫn sẽ chạy hệ điều hành macOS chứ không phải phần mềm iOS trên thiết bị di động của công ty.

Apple đang sử dụng công nghệ được cấp phép từ ARM - một phần của tập đoàn công nghệ SoftBank đến từ Nhật Bản. Kiến trúc này khác với công nghệ cơ bản trong chip Intel, vì vậy các nhà phát triển sẽ cần thời gian để tối ưu hóa phần mềm cho các thành phần mới.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 36 năm của Mac, chúng sẽ sử dụng bộ xử lý do Apple thiết kế. Mặc dù vậy, Apple cũng đã hai lần thay đổi chip. Đầu năm 1990, Apple đã chuyển từ bộ xử lý Motorola sang PowerPC. Tại WWDC 2005, Steve Jobs đã tuyên bố chuyển từ PowerPC sang Intel và Apple đã triển khai các máy Mac đầu tiên dựa trên Intel vào tháng 1/2006. Giống như với Intel, Apple có kế hoạch chuyển đổi toàn bộ dòng Mac sang bộ xử lý dựa trên ARM, bao gồm máy tính để bàn đắt nhất.

Apple có khoảng 10% thị trường PC, do đó sự thay đổi có thể không cắt giảm quá nhiều doanh số của Intel. Tuy nhiên, máy Mac được coi là sản phẩm cao cấp, vì vậy, nếu công ty rút khỏi Intel vì lý do hiệu suất, nó cũng có thể khiến các nhà sản xuất PC xem xét các tùy chọn khác nhau. Microsoft, Samsung và Lenovo đều đã ra mắt máy tính xách tay dựa trên chip ARM riêng.

Tập đoàn phát triển chip của Apple, đứng đầu là Johny Srouji, đã quyết định thực hiện chuyển đổi sau khi hiệu suất chip hàng năm của Intel chậm lại. Các kỹ sư của Apple lo lắng rằng việc dựa vào sự phát triển của Intel sẽ trì hoãn hoặc làm hỏng một số máy Mac trong tương lai.

Bên trong Apple, các thử nghiệm máy Mac mới với chip dựa trên ARM đã cho thấy những cải tiến đáng kể so với các phiên bản do Intel cung cấp, đặc biệt là về hiệu suất đồ họa và ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bộ vi xử lý của Apple cũng tiết kiệm điện hơn so với Intel, điều này có nghĩa là các MacBook sẽ mỏng và nhẹ hơn trong tương lai.

Động thái của Apple sẽ là một điểm nổi bật của WWDC 2020 phát trực tuyến trong năm nay do tác động đến từ cuộc khủng hoảng Covid-19 và tác động của nó đối với sự phát triển sản phẩm của Apple. Vì vậy, thời điểm công bố chip có thể sẽ thay đổi.

Các nguồn tin cho biết Apple đang làm việc trên ít nhất ba bộ xử lý Mac của riêng mình, được gọi là system-on-chip, với bộ xử lý đầu tiên dựa trên A14 Bionic. Ngoài ra còn có bộ xử lý trung tâm chính chứa đơn vị xử lý đồ họa và công cụ nơ-ron thần kinh để xử lý học máy. Trước đây, Apple cũng đã sản xuất chip cho các chức năng cụ thể của Mac, chẳng hạn như bảo mật.

TSMC sẽ chịu trách nhiệm gia công bộ xử lý Mac mới bằng kỹ thuật sản xuất 5 nanomet - cách tiếp cận tương tự như đối với iPhone và iPad Pro tiếp theo. Các đối thủ của Intel, Qualcomm và AMD cũng chọn TSMC để sản xuất chip của họ. Dự án chip Apple đã hoạt động được vài năm và được coi là một trong những nỗ lực bí mật nhất của công ty. Năm 2018, Apple đã phát triển thành công chip Mac dựa trên bộ xử lý của iPad Pro để thử nghiệm nội bộ, giúp công ty tự tin có thể công bố sự thay đổi như vậy trong năm nay.

