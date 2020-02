Apple sẽ bị tổn tại 10% doanh số iPhone vì virus Corona

Thứ Tư, ngày 05/02/2020 09:00 AM (GMT+7)

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đã phải cắt giảm 10% các lô hàng iPhone ước tính vì virus corona.

iPhone , Apple Sự kiện:

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF Securities đang bắt đầu thấy sự gián đoạn trên thị trường điện thoại di động do sự ảnh hưởng của virus corona, và đã quay trở lại dự đoán doanh số iPhone trong quý đầu tiên của năm 2020. Khảo sát mới nhất của Kuo cho thấy doanh số smartphone trên thị trường Trung Quốc đã giảm từ 50% - 60% so với năm trước trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dẫn đến lượng hàng tồn kho lên rất cao.

Cụ thể, ông Kuo cho rằng:" Doanh số điện thoại thông minh tại thị trường Trung Quốc là 360 - 380 triệu chiếc vào năm 2019. Chúng tôi dự đoán con số này sẽ giảm 15% vào năm nay, xuống còn 310 - 330 vì nhu cầu thay thế thấp hơn dự kiến ​​từ các mô hình 5G và tác động tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng do sự bùng phát của virus corona. "

Tốc độ nâng cấp lên smartphone Android 5G cũng ít hơn dự kiến. Dường như không có một chương trình lớn nào cho điện thoại 5G, vì cho đến nay vẫn chưa có "ứng dụng sát thủ" nào có thể tận dụng được công nghệ mạng.

Nhà phân tích nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng lý do chính cho nhu cầu thay thế thấp hơn mong đợi là do không có trải nghiệm người dùng sáng tạo nào được tạo ra bởi 5G. Ngay cả khi tốc độ của điện thoại 5G nhanh hơn so với các mẫu điện thoại 4G thì thị trường nói chung vẫn bị thu hẹp và làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các thương hiệu và chuỗi cung ứng.”

Hiện tại, nhu cầu 5G vẫn chưa liên quan đến Apple và thậm chí còn ít hơn đối với Android. Apple cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do virus corona. Ông Kuo viết: "Cuộc khảo sát mới nhất của chúng tôi chỉ ra rằng nguồn cung iPhone đang bị ảnh hưởng bởi virus corona và do đó, chúng tôi đã cắt giảm 10% dự báo doanh số iPhone trong Quý 1 năm 2020 (trước đó doanh số Quý 1 năm 2019 là 38 triệu đơn vị). Thật khó để dự đoán doanh số trong Quý 2 năm 2020 vì tình trạng của dịch corona và niềm tin của người tiêu dùng."

Ông Kuo không thay đổi bất kỳ dự đoán doanh thu hoặc giá mục tiêu cổ phiếu của Apple. Thay vào đó, ông đang khuyên các nhà đầu tư "hãy chú ý đến chuỗi cung ứng iPhone sau khi dịch virus corona trở nên ổn định".

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã xác định được 5 rủi ro nghiêm trọng đối với Apple vì sự bùng phát dịch. Do sự bùng phát, nhà cung cấp lớn của Apple - Foxconn đã tăng cường giám sát sức khỏe tại nhà máy của hãng ở Vũ Hán. Ngoài ra, Apple đã đóng cửa tất cả các văn phòng và cửa hàng bán lẻ tại quốc gia này cho đến ngày 09/02.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/apple-se-bi-ton-tai-10-doanh-so-iphone-vi-virus-corona-1055703.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/apple-se-bi-ton-tai-10-doanh-so-iphone-vi-virus-corona-1055703.html