Apple chê chất lượng màn hình iPhone quá tệ của công ty Trung Quốc

Không chỉ gặp khó để đáp ứng yêu cầu đối với tấm nền AMOLED cho iPhone 16, BOE còn không thể đạt các tiêu chuẩn mà Apple đặt ra đối với iPhone 14 và iPhone 15. Theo thông tin từ OLED-info, vấn đề chất lượng sản phẩm quá tệ của BOE đã buộc Apple phải chuyển một phần đơn đặt hàng sang các đối tác màn hình quen thuộc như Samsung và LG.

BOE vẫn chưa thể cung cấp tấm nền AMOLED cho các mẫu iPhone chính của Apple.

Dự kiến BOE sẽ cần ít nhất 6 tuần để khắc phục các vấn đề này và khôi phục việc cung cấp màn hình cho Apple. Công ty này đã đặt mục tiêu cung cấp khoảng 40 triệu tấm nền cho Apple, nhưng hiện tại chỉ có thể sản xuất từ 7 đến 8 triệu tấm nền mỗi tháng do không theo kịp tiến độ.

Mặc dù OLED-info chỉ đề cập đến việc sản xuất cho các mẫu iPhone hiện tại, những thông tin trước đó cho biết BOE có thể sẽ đảm nhận phần lớn màn hình cho iPhone SE 4. Dự kiến, thông báo chính thức về vấn đề sẽ được đưa ra trong tuần này, và có khả năng BOE đã đảm bảo đủ số lượng màn hình cần thiết cho Apple.

Trước đây, The Elec đã đưa tin rằng LG và Samsung không mặn mà với việc sản xuất màn hình cho iPhone SE 4 do công nghệ LTPS TFT cũ. Tuy nhiên, BOE có thể không gặp khó khăn trong việc sản xuất loại màn hình này, đặc biệt khi khối lượng cần thiết cho iPhone SE 4 thấp hơn nhiều so với các mẫu iPhone cao cấp.

Trước đó BOE đã nhiều lần bị Apple quay lưng.

Tin đồn cho biết iPhone SE 4 sẽ là mẫu iPhone đầu tiên của Apple trang bị modem 5G tùy chỉnh. Ngoài ra, Apple dự kiến sẽ từ bỏ thiết kế “cổ điển” với nút Home để thay vào đó là công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID và màn hình OLED 6,1 inch lớn hơn.