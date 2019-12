Ảnh thực tế của Galaxy Fold 2 bị rò rỉ

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 15:00 PM (GMT+7)

Những hình ảnh thực tế đầu tiên về điện thoại có màn hình gập lại thứ hai của Samsung – Galaxy Fold 2 đã bị rò rỉ.

Galaxy Fold đầu tiên của Samsung là một ý tưởng hay nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng chi tới 2.000 USD (tương đương 46,36 triệu đồng) cho một chiếc điện thoại thông minh và đó là lý do hãng này sản xuất tiếp một ý tưởng điện thoại có màn hình gập hoàn toàn mới – Galaxy Fold 2 với giá “mềm” hơn.

Ảnh thực tế được cho là Galaxy Fold 2.

Đầu năm nay, tại Hội nghị nhà phát triển, Samsung đã trình diễn một thiết kế điện thoại có màn hình gập lại khác. Mới đây, lần đầu tiên, hình ảnh thực tế của mẫu smartphone này đã bị rò rỉ: trông rất giống chiếc Moto mới Razr, khi gấp vào khá nhỏ gọn, khi mở ra sẽ có kích thước của một chiếc điện thoại thông minh thông thường.

Những hình ảnh này cũng cho thấy một thiết kế với camera selfie “lỗ khuyên” ở giữa màn hình (Infinity-O). Màn hình này khá dài, có tỷ lệ khung hình 21: 9 và giao diện UI của Samsung One quen thuộc. Các bức ảnh cũng cho thấy một màn hình nhỏ đang hoạt động khi điện thoại được gập lại. Màn hình này hiển thị thời gian và cũng có thể sẽ hiển thị các thông báo bị bỏ lỡ.

Ảnh thực tế được cho là Galaxy Fold 2.

Tuy nhiên, do Galaxy Fold 2 sẽ có giá cả phải chăng hơn rất nhiều so với Galaxy Fold nên chúng có thể sẽ giống như Moto Razr, không được tích hợp chip nhanh nhất và các thành phần cao cấp khác. Hiện Razr chỉ được tích hợp con chip Snapdragon 7xx, chậm hơn so với dòng Snapdragon 8xx mạnh nhất.

