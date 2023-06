Ấn định ngày ra mắt Realme C53 giá rẻ tại Việt Nam

Realme vừa ấn định ngày ra mắt smartphone Realme C53 tại thị trường Việt Nam vào tuần đầu tháng 6. Sản phẩm được hé lộ sẽ sở hữu những cải tiến vượt trội trong phân khúc phổ thông, đó là khả năng sạc đầy 50% pin chỉ trong 34 phút với công nghệ sạc nhanh Super VOOC 33W, và bộ nhớ lên đến 6GB + 128GB kèm 6GB RAM mở rộng,...

Realme C53 có khả năng sạc nhanh 33W và bộ nhớ lưu trữ 128GB.

Màn ra mắt thành công của realme C55 tháng 3 vừa qua đã minh chứng chiến lược nâng cấp sản phẩm trên dòng C xoay quanh 4 yếu tố camera, thiết kế, sạc và pin của realme phát huy hiệu quả. Nhờ những nâng cấp giá trị về camera, thiết kế, dung lượng hướng đến người dùng, cùng tính năng Mini Capsule thú vị, Realme C55 đã gặt hái được nhiều kỷ lục bán hàng trên thị trường toàn cầu.

Để tiếp nối thành tích trên của Realme C55 cũng như đặt mục tiêu đáp ứng tối ưu nhu cầu lớn của người dùng Việt trong việc sở hữu điện thoại có công nghệ tốt với giá dễ tiếp cận, Realme C53 - át chủ bài tiếp theo của dòng C-series sẽ chính thức được ra mắt tại Việt Nam vào ngày 6/6/2023. Được biết, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào sân sản phẩm này. Với realme C53, hãng kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm có khả năng thay đổi tiêu chuẩn của smartphone ngưỡng giá phổ thông.

Với chiến lược cải tiến sản phẩm trên dòng C được công bố đầu tháng 3/2023, Realme sẽ tung ra thị trường những sản phẩm công nghệ có mức độ hoàn thiện và cải tiến hiệu quả nhất để phục vụ người dùng. Do vậy, nếu như Realme C55 gặt hái thành công nhờ nâng cấp ấn tượng về camera và bộ nhớ, thì realme C53 với tinh thần “No Leap, No Launch” cũng không hề kém cạnh khi được trang bị 3 tính năng bứt phá nhất trong tầm giá.

Tân binh dòng C này sẽ kết thúc kỷ nguyên sạc chậm của các điện thoại giá bình dân bằng việc trang bị công nghệ sạc nhanh Super VOOC sử dụng điện áp cao, dòng điện thấp. So với người tiền nhiệm Realme C33 chỉ có mức sạc 10W, Realme C53 có mức sạc lên đến 33W giúp rút ngắn thời gian sạc 50% pin từ 73 phút xuống còn 34 phút, và cũng là thành tích ấn tượng so với nhiều đối thủ khác cùng phân khúc. Đi kèm với đó là viên pin 5.000mAh.

Đặc biệt, Realme C53 muốn đặt mục tiêu biến dung lượng lớn trở thành tiêu chuẩn mới cho điện thoại phổ thông khi trang bị bộ nhớ lớn lên đến 6GB + 128GB kèm 6GB RAM mở rộng. Được biết, dung lượng bộ nhớ của sản phẩm này tăng 100% so với người tiền nhiệm Realme C33 và cũng cao hơn nhiều đối thủ khác cùng phân khúc.

Đồng thời, ngoại hình của Realme C53 cũng được chú trọng thiết kế chỉn chu, với phần mặt lưng ánh kim cùng thân máy mỏng nhất trong dòng C của Realme - chỉ 7,49mm. Sản phẩm cũng sẽ được tích hợp tính năng thông báo nhanh Mini Capsule trên màn hình để tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng. Những cải tiến trên góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Realme C53 trên thị trường công nghệ.

Trước đó, Realme C55 đã đạt 1.000 lượt đặt hàng trước chỉ sau 1 tuần ra mắt ở Việt Nam, và đạt 18.000 máy bán ra sau 3 ngày mở bán tại Indonesia.

