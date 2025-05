Acer ra mắt laptop AI màn OLED 3k, nặng chưa đến 1kg

Tại sự kiện COMPUTEX 2025, Acer đã giới thiệu hai mẫu laptop mỏng nhẹ mới: Swift Edge 14 AI và Swift Go AI series. Cả hai dòng sản phẩm này đều được trang bị bộ xử lý Core Ultra 200V Series mới nhất của Intel, tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ nhu cầu của người dùng về hiệu suất cao, thời lượng pin dài và các công cụ truyền thông tiên tiến.

Laptop Swift Edge 14 AI của Acer ra mắt.

Swift Edge 14 AI (mã SFE14-51/T) được thiết kế để dễ dàng di chuyển và xử lý hiệu quả các tác vụ AI. Với trọng lượng chỉ 0,99 kg, máy sở hữu màn hình OLED 3K 14 inch (2880 x 1800) với tỷ lệ khung hình 16:10, kính tràn cạnh, màu sắc DCI-P3 đầy đủ và chứng nhận DisplayHDR True Black 600. Đặc biệt, đây là laptop đầu tiên sử dụng công nghệ Corning Gorilla Matte Pro, giúp giảm phản xạ màn hình tới 95%, mang lại trải nghiệm nhìn tốt hơn khi sử dụng ngoài trời.

Máy được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra 9 288V với đồ họa Intel Arc tích hợp và NPU cung cấp tới 48 TOPS cho các tác vụ AI. Swift Edge 14 AI hỗ trợ RAM LPDDR5X lên tới 32 GB và ổ SSD PCIe Gen 4 1 TB. Thời lượng pin 65Wh được đánh giá có thể phát lại video lên tới 21 giờ.

Swift Edge 14 AI có trọng lượng 0,99 kg, sở hữu màn hình OLED 3K 14 inch.

Các tính năng khác bao gồm đầu đọc dấu vân tay phát sáng, bàn di chuột có đèn báo hoạt động AI và bàn phím mềm với lớp phủ UV chống mài mòn. Thân máy được làm từ hợp kim nhôm magiê và vượt qua các bài kiểm tra độ bền MIL-STD 810H. Kết nối của máy bao gồm hai cổng Thunderbolt 4 USB-C, hai cổng USB-A, HDMI 2.1 và giắc cắm âm thanh 3,5 mm, cùng với khả năng kết nối Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4. Máy cũng được trang bị webcam IR 1080p và loa kép với âm thanh DTS:X Ultra.

Dòng Swift Go AI bao gồm hai mẫu: Swift Go 16 (mã SFG16-74) và Swift Go 14 (mã SFG14-75). Cả hai đều sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra 7 với đồ họa Intel Arc và NPU tích hợp cho các chức năng AI. Mẫu 16 inch có thể có dung lượng lưu trữ SSD PCIe Gen 4 lên đến 2 TB, trong khi mẫu 14 inch có dung lượng lưu trữ tối đa 1 TB. Cả hai đều hỗ trợ RAM LPDDR5X lên tới 32 GB.

Laptop Swift Go AI của Acer.

Swift Go 16 sở hữu màn hình OLED WUXGA+ 16 inch (2048 x 1280) với tốc độ làm mới 120Hz, trong khi Swift Go 14 có màn hình OLED WUXGA 14 inch (1920 x 1200). Cả hai màn hình đều được chứng nhận Eyesafe 2.0. Các tính năng nổi bật khác bao gồm webcam IR 1080p, ba micrô và công nghệ Acer User Sensing để tự động khóa và đánh thức màn hình. Âm thanh được cung cấp bởi DTS:X Ultra và loa kép.

Bộ đôi laptop Acer Swift Go 14 và Swift Go 16.

Cả hai mẫu Swift Go đều có Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, hai cổng Thunderbolt 4 USB-C, hai cổng USB-A, HDMI và khe cắm thẻ MicroSD. Swift Go 16 nặng 1,6 kg và dày 15,99 mm, trong khi Swift Go 14 nặng 1,39 kg và dày 15,95 mm. Thời lượng pin của cả hai mẫu được đánh giá lên tới 16 giờ khi duyệt web.