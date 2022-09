6 sản phẩm "bom tấn" của Apple sẽ đổ bộ năm 2023

Sau sự kiện tháng 9, công chúng và giới công nghệ đang đặt mục tiêu vào năm 2023 của “Táo Khuyết”. Theo các tin đồn, Apple sẽ tung một số sản phẩm quan trọng trong năm tới.

Ngoài iPhone, Apple sẽ tung nhiều sản phẩm ấn tượng trong năm 2023.

Ngoài iPhone mới và Đồng hồ Apple Watch, dưới đây là 6 sản phẩm được mong đợi ra mắt vào năm tới, theo tổng hợp từ nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg.

1. MacBook Air 15 inch

Apple ​​sẽ phát hành MacBook Air 15 inch vào năm 2023.

Dự kiến, Apple ​​sẽ phát hành MacBook Air 15 inch vào năm 2023. Thông tin này mới được Gurman xác nhận lại. ‌MacBook Air‌ sẽ có kích thước màn hình tương tự như MacBook Pro 16 inch nhưng có thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn. ‌MacBook Air‌ hiện tại có kích thước 13 inch và ‌‌MacBook Air‌‌ 15 inch có thể sẽ sử dụng thiết kế tương tự.

2. iMac với chip M3

Ảnh minh hoạ.

Theo Gurman, Apple đang làm việc trên một chiếc iMac mới, dự kiến ​​ra mắt vào năm sau. ‌iMac‌ mới sẽ có chip silicon M3. Cũng theo các nguồn tin, công ty cũng đang làm việc trên một chiếc ‌iMac‌ Pro, chưa rõ cấu hình chi tiết.

3. Thiết bị All in one mới

Apple đang phát triển một sản phẩm mới dành cho gia đình, kết hợp HomePod với Apple TV và camera FaceTime. Sản phẩm có thể ra mắt vào cuối năm 2023.

Ảnh minh hoạ.

Thiết bị sẽ bao gồm các chức năng tiêu chuẩn của ‌Apple TV‌ box như xem video và chơi game cùng với việc sử dụng loa thông minh như nghe nhạc và sử dụng Trợ lý kỹ thuật số Siri.

4. Tai nghe Reality Pro

Ảnh minh hoạ.

Một trong những màn giới thiệu sản phẩm đầu tiên của Apple vào năm 2023 sẽ là tai nghe AR/ VR được đồn đoán từ lâu. Theo một số báo cáo, Apple đang có kế hoạch phát hành tai nghe Reality Pro vào năm tới. Nhà phân tích Ming Chi-Kuo của dự đoán, “Táo Cắn Dở” đang lên kế hoạch cho một sự kiện sớm nhất vào tháng Giêng để công bố tai nghe mới.

5. Loa HomePod mới

Ảnh minh hoạ.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo và Gurman, sau khi ngừng sản xuất vào tháng 3/2021, Apple đang phát triển một loa HomePod để ra mắt vào năm sau. Theo Gurman, loa HomePod mới sẽ có kích thước tương tự như HomePod ban đầu với chất lượng âm thanh được cải thiện và dùng chip S8 từ Apple Watch Series 8. HomePod mới có thể ra mắt sớm nhất vào quý 1/2023.

6. Mac Pro dùng chip M Series

Mac Pro 2023 sẽ sử dụng chip M do chính Apple sản xuất.

Một trong những sản phẩm được mong đợi nhất năm 2023 là Mac Pro mới (phiên bản hiện tại vẫn có bộ vi xử lý Intel). Các tin đồn cho thấy, ‌Mac Pro‌ sắp tới sẽ có chip M2 Ultra với CPU 20 lõi, GPU lên đến 64 lõi và bộ nhớ 64GB hoặc 128GB. ‌Ngoài ra, Mac Pro‌ ​​có thể được cung cấp sức mạnh bởi chip chip ‌M2‌ Extreme, sẽ có CPU 40 lõi, GPU tối đa 128 lõi và bộ nhớ tối thiểu 128GB hoặc 256GB.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/6-san-pham-bom-tan-cua-apple-se-do-bo-nam-2023-1399759.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/6-san-pham-bom-tan-cua-apple-se-do-bo-nam-2023-1399759.ngn