3 smartphone màn hình gập vỏ sò đọ sức, đâu là "kẻ mạnh"?

Bảng so sánh thông số:

Galaxy Z Flip 5 Motorola Razr Plus Oppo Find N2 Flip Màn hình Màn hình ngoài: AMOLED 3.4-inch (728 x 720 pixel) Màn hình trong: AMOLED 6.7-inch (2,640 x 1,080 pixels), tốc độ làm mới 1-120Hz Màn hình ngoài: OLED 3.6-inch (1,066 x 1,056 pixel) Màn hình trong: 6.9-inch (2,640 x 1,080 pixel) Màn hình ngoài: AMOLED 3.26-inch Màn hình trong: AMOLED 6.8-inch với tốc độ làm mới 120Hz, 2520x1080 pixel Kích cỡ và trọng lượng 71.88 x 85.09 x 14.99 mm 187g 73.95 x 88.42 x 15.1 mm 189g 75.2 mm x 85.5mm × 16.02mm 191g Hệ điều hành Android 13 Android 13 Android 13 Camera sau 12MP + 12MP 13MP + 12MP 50MP + 8MP Camera trước 10MP 32MP 32MP Chip Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 1 Mediatek Dimensity 9000+ RAM/ ROM 8GB + 256GB/512GB 8GB + 256GB 8GB/12GB +128GB/256GB Pin 3,700 mAh 3,800 mAh 4,300 mAh Cảm biến vân tay Bên cạnh Bên cạnh Bên cạnh Cổng sạc USB- C USB- C USB- C Tính năng đặc biệt kết nối 5G, chống nước IPX8, sạc có dây 25W, hỗ trợ sạc không dây, kết nối SIM kép chống nước và bụi IP52, kết nối 5G, hỗ trợ sạc không dây, sạc nhanh 30W kết nối 5G, hỗ trợ sim kép, sạc nhanh 44W

So sánh về màn hình ngoài

Galaxy Z Flip 5 mới của Samsung đã ra mắt tại sự kiện Unpacked của công ty vào tuần trước, tiết lộ những thay đổi về thiết kế, bao gồm: màn hình ngoài lớn hơn và bản lề được thiết kế lại. Tuy nhiên, chiếc smartphone màn hình gập mới phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Razr Plus của Motorola và Oppo Find N2 Flip, cả hai đều sử dụng thiết kế tương tự kết hợp với màn hình lớn hơn của riêng chúng.

Galaxy Z Flip 5.

Galaxy Z Flip 5 có màn hình ngoài chiếm hầu hết mặt trước, ngoại trừ phần cắt của khu vực camera. Samsung đã loại bỏ màn hình nhỏ trên Galaxy Z Flip 4 – chỉ có kích cỡ 1,9 inch (Galaxy Z Flip 5 có màn hình ngoài 3,4 inch). Thay đổi này cho phép người dùng sử dụng một số ứng dụng và tiện ích nhất định nhưng không cần phải mở điện thoại và đủ lớn để chứa một bàn phím đầy đủ, người dùng có thể gửi một văn bản nhanh chóng.

Không giống như Motorola Razr Plus, cho phép hầu hết mọi ứng dụng Android chạy trên màn hình ngoài, Samsung có cách tiếp cận được quản lý chặt chẽ hơn bằng cách chỉ cho phép các ứng dụng và tiện ích được điều chỉnh để sử dụng trên màn hình nhỏ.

Một số ứng dụng được hỗ trợ bao gồm: YouTube và WhatsApp. Các ứng dụng khác chỉ có thể được sử dụng khi Galaxy Z Flip 5 được mở ra.

Trong số bộ ba, Oppo Find N2 Flip là chiếc duy nhất có màn hình dọc. Qua đánh giá nhanh, smartphone màn hình gập của Oppo rất thuận tiện cho việc xem nhanh thông tin thời tiết, đọc thông báo mà không cần mở máy. Tuy nhiên, máy bị hạn chế về chức năng hơn so với các “đối thủ” vì có ít lựa chọn widget hơn.

So sánh độ bền, bộ vi xử lý và cập nhật phần mềm

Galaxy Z Flip 5 có xếp hạng IPX8 cho khả năng chống nước, có thể chống nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút. Tuy nhiên, chiếc flagship này vẫn thiếu khả năng chống bụi. Về vấn đề đó, Samsung cho biết, bản lề của Galaxy Z Flip 5 có các bàn chải nhỏ giúp đẩy các hạt bụi ra ngoài.

Oppo Find N2 Flip.

Mặt khác, Motorola Razr Plus là điện thoại có thể gập lại đầu tiên có xếp hạng IP về khả năng chống bụi, cụ thể hơn là IP52. Do đó, máy có thể chịu được sự xâm nhập của bụi và chịu được các tia nước bắn và mưa nhẹ. Tuy nhiên, sản phẩm không thể có khả năng ngâm nước trong thời gian dài như điện thoại Samsung.

Galaxy Z Flip 5 sử dụng bộ xử lý mới nhất và nhanh nhất trong ba flagship, chạy trên chip Snapdragon 8 Gen 2 của Qualcomm. Trong khi đó, chiếc Motorola Razr Plus sử dụng chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 của năm ngoái và Oppo Find N2 Flip sử dụng Dimensity 9000 Plus của Mediatek.

Cả ba thiết bị đều được cập nhật lên Android 13, Galaxy Z Flip 5 và Oppo Find N2 Flip cung cấp 4 năm cập nhật phần mềm. Mặt khác, thời gian cập nhật của Razr Plus của Motorola ngắn hơn 1 năm.

Razr Plus của Motorola.

Tại Việt Nam, Galaxy Z Flip 5 được bán rộng rãi hơn so với 2 “đối thủ” với giá khởi điểm 25,99 triệu đồng. Chiếc Motorola Razr Plus có giá xách tay là 13,89 triệu đồng trong khi Oppo Find N2 Flip đã có sẵn tại nhiều cửa hàng với giá bán từ 19,99 triệu đồng.

Tạm kết

Nhìn chung, cả 3 chiếc smartphone màn hình gập lại kiểu vỏ sò đều có lợi thế về độ nhỏ gọn và thời trang. Galaxy Z Flip 5 ghi điểm về màn hình ngoài linh hoạt, chip khoẻ và tuỳ chọn bộ nhớ lớn.

Điện thoại Oppo lại có thế mạnh về nhiếp ảnh, thời lượng pin và sạc nhanh trong khi sản phẩm "nhà" Motorola sở hữu khả năng chống bụi và nước, màn hình trong lớn, hiệu năng mạnh mẽ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]