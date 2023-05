Váy hoa đẹp nhưng không nên mặc 4 kiểu này

Tủ đồ mùa hè chắc chắn không thể thiếu những chiếc váy hoa. Chúng thích hợp với nhiều độ tuổi, nhiều phong cách, đặc biệt đem tới cảm giác dịu mắt, mát mẻ.

Tuy nhiên, không phải kiểu váy hoa nào cũng đẹp. Mỗi một mùa đi qua, bạn cần cập nhật cho mình mẫu váy hoa nào nên mặc, mẫu nào nên bỏ tủ.

Nếu vẫn còn giữ hay định đầu tư vào những mẫu váy hoa này, hãy thật cân nhắc vì chúng đã lỗi thời rồi:

1. Váy hoa xếp tầng

Điệu đà và nữ tính nhưng váy hoa xếp tầng không còn là kiểu mốt được ưa chuộng trong năm nay. Bạn không nên cố chấp diện kiểu váy này dù chúng còn mới đến đâu chăng nữa. Váy hoa xếp tầng dễ khiến bạn trông sến sẩm, quê mùa. Thay vào đó, hãy chọn kiểu váy hoa chiết eo nhẹ nhàng hoặc dáng hơi suông nhưng đừng rộng quá. Ngoài váy hoa xếp tầng, váy hoa được trang trí những chi tiết rườm rà như bèo nhún, xếp ly cũng không còn thịnh hành. Hãy thật cân nhắc trước khi tái sử dụng chúng.

2. Váy hoa tối màu

Trang phục tối màu có thể giúp bạn trông sang trọng, thanh lịch hơn song nguyên tắc này không được áp dụng cho váy hoa. Váy hoa màu trầm và tối dễ cộng thêm tuổi cho bạn, điều chắc chắn bạn không hề mong muốn. Thay vì váy hoa tối màu, hãy chọn các thiết kế in hoa trên nền vải sáng và nền nã, bạn trông sẽ trẻ trung, tươi tắn hơn.

3. Váy hoa họa tiết to bản

Tương tự với váy hoa màu tối, váy họa tiết to bản nói chung và váy hoa bản to nói riêng không mấy hữu ích trong việc thăng hạng phong cách cho phái đẹp. Chúng càng không phải xu hướng được tôn vinh trong mùa mốt năm nay. Nêu kiểu váy hoa nhí luôn khiến các quý cô trông tươi trẻ, xinh xắn thì váy hoa to bản ngược lại, làm người mặc trông “dừ” hơn hẳn, bất kể bạn có nỗ lực mix match với phụ kiện hợp thời thế nào đi chăng nữa.

4. Váy hoa quá dài và kín cổng cao tường

Những kiểu váy kín cổng cao tường nhìn chung không phù hợp với mùa hè. Váy hoa cũng không ngoại lệ. Chúng tạo ra cảm giác bí bách và dễ “dìm” dáng. Bên cạnh váy hoa kín cổng cao tường, kiểu váy hoa quá dài cũng dễ khiến người mặc trông luộm thuộm và thấp bé hơn. Mùa hè năm nay, bạn gái có thể thanh lý những mẫu váy hoa trên và thay bằng kiểu váy hoa dáng dây hoặc váy cổ rộng, dài tới bắp chân, xẻ nhẹ ở đùi để trông vừa nữ tính, vừa gợi cảm, lại hợp tuyệt đối với không khí mùa hè.

