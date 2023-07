Xử phạt hành chính và đóng cửa quán ăn có chuột "chễm chệ" trên túi bún

Trước đó, ngày 19/7, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại một quán bún mọc.

Theo nội dung đăng tải, trong khi bà chủ đang làm bún cho khách thì bên cạnh có một con chuột bò lên túi bún và thản nhiên ăn bún. Clip sau đó thu hút sự quan tâm của dư luận, khiến nhiều người rùng mình kinh sợ...

Hình ảnh con chuột ngồi trên túi bún trong clip quay tại quán bún mọc, chân giò.

Theo anh H.Đ.C, là shipper giao đồ ăn và trực tiếp quay lại clip, anh đã quay tại một quán bún mọc, chân giò ở ngõ 4 Phương Mai trưa 19/7. Khi anh đến quán lấy đồ ăn thì chủ quán đang chuẩn bị đơn hàng cho khách.

Trong lúc chờ đợi, anh C nhìn thấy một con chuột to đang bò trên túi bún và ăn bún nên đã lấy điện thoại quay lại sự việc trên. Rời khỏi quán, anh đăng clip lên một hội nhóm trên mạng xã hội, lưu ý mọi người cân nhắc khi đặt quán ăn này vì vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Phương Mai đã phối hợp UBND và Y tế phường đến kiểm tra quán bún nói trên. Ngày 20/7, UBND phường Phương Mai đã mời bà Bích qua làm việc, có sự tham gia của lực lượng Công an, Y tế phường, đồng thời yêu cầu chủ quán viết cam kết dừng hoạt động.

Ngày 21/7, UBND phường Phương Mai đã ra Quyết định số 131 xử phạt bà Bích 2.250.000 đồng về các hành vi: không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay, theo các điểm a,b,c, khoản 1, Điều 16, Nghị định 115 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

