Xoay xở trong "bão giá" thịt heo

Trước Tết, giá heo hơi 67.000 đồng/kg thì nay đã tăng lên 78.000 đồng/kg, cá biệt có nơi heo hơi được bán với giá 80.000 - 82.000 đồng/kg. Do đó, giá bán lẻ thịt heo cũng tăng nóng, ngay cả thịt heo bình ổn cũng không "gồng" được mà tăng giá mạnh.

Giá cao nhưng ế

Theo thông báo của Sở Tài chính TP HCM, từ ngày 3-3, giá các mặt hàng thịt heo tham gia chương trình bình ổn tăng từ 5.000 - 13.000 đồng/kg, giá các mặt hàng từ 85.000 đồng/kg (xương bộ heo) đến 177.000 đồng/kg (thịt nạc vai, đùi).

Ghi nhận trong ngày 3-3, giá bán lẻ thịt heo rất khác nhau, tùy điểm bán. Ví dụ, sườn non tại hệ thống San Hà là 185.000 đồng/kg, Hiền Hà 191.000 đồng/kg, Kingfoodmart 259.000 đồng/kg, Vissan 300.000 đồng/kg, G kitchen 310.000 đồng/kg.

Ngay cả mặt hàng phổ thông như cốt lết cũng lệch giá rất nhiều - như hệ thống San Hà 107.000 đồng/kg, Hiền Hà 112.000 đồng/kg, cốt lết bình ổn là 160.000 đồng/kg, G kitchen 132.000 đồng/kg.

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội tình hình cũng diễn ra tương tự, giá thịt heo đang dao động 120.000 - 150.000 đồng/kg, tùy loại; cao hơn 10% so với trước Tết Ất Tỵ 2025. Ở các siêu thị, giá thịt heo cũng neo ở mức khá cao - sườn non, ba rọi lên tới gần 300.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tăng mạnh nhưng sức mua yếu. Những ngày cuối tuần, người dân đi chợ nhiều nhưng đến trưa nhiều sạp thịt heo vẫn còn nhiều, tiểu thương phải năn nỉ khách quen mua với giá giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

Tiểu thương nhận thấy sức mua giảm mạnh nên cũng không dám lấy hàng nhiều. Nếu trước đây, bán 2 con/ngày thì nay giảm còn 1 con/ngày. Chị Nguyễn Hằng - tiểu thương bán thịt heo tại chợ Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - cho hay giá thịt heo cao nên không dám nhập nhiều vì nếu trong ngày bán không hết thì sẽ bị hư và lỗ vốn.

"Thực tế, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng tiêu thụ thịt heo cũng không cao do người dân về quê ăn Tết, sau Tết nguồn cung thực phẩm dồi dào nên sức tiêu thụ càng chậm khi giá lên cao" - chị Hằng nói.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam, tính toán sức mua thịt heo giảm so với bình thường khoảng 30%. "Trước đây, một người ăn khoảng 100 g thịt/ngày, nay giảm còn 70 g/ngày hoặc chuyển sang mua thủy sản, thịt gà…" - ông Bá nói. Giá cao thì người tiêu dùng phải chuyển sang lựa chọn thực phẩm giá rẻ hơn.

Theo ông Bá, giá heo vẫn tăng dù sức mua giảm là do nguồn cung giảm, tổng đàn của 2 quý III và IV/2024 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy vậy, ông dự báo giá heo hơi có thể chỉ cao nhất là 80.000 đồng/kg, rồi sẽ giảm khi nguồn cung được bảo đảm.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Giám đốc Công ty TNHH San Hà, cũng cho biết sức tiêu thụ thịt heo hiện nay giảm do giá tăng, nguyên nhân là do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Giá heo tăng trong khi sức mua giảm là do dịch bệnh khiến chăn nuôi chịu ảnh hưởng.

Ngoài ra, các hệ thống bán lẻ, đặc biệt là Bách Hóa Xanh, đang đẩy mạnh kinh doanh thịt heo nhập khẩu khi giá thịt heo trong nước quá cao. Tại đây, thịt ba rọi heo Nga giá chỉ 139.000 đồng/kg, sườn que Đức 79.000 đồng/kg.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), cũng cho biết Vissan đang có kế hoạch nhập heo đông lạnh về bán lẻ để ứng phó việc giá heo trong nước tăng quá nóng.

Giá thịt heo đang tăng rất cao so với tháng trước nhưng sức mua lại giảm mạnh. Ảnh: THÙY LINH

Khó giảm ngay

Đại diện Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết ngày 3-3, sản lượng heo về chợ 350 tấn, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi giá heo mảnh loại 1 lại tăng gần 26%, lên 98.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 tăng gần 36% do heo hơi tăng giá.

"Lượng heo về chợ giảm do nguồn heo ít - giá lên cao nhưng sức mua thấp nên hiện chợ không thiếu nguồn hàng cung cấp cho người tiêu dùng" - đại diện chợ đầu mối Hóc Môn nói.

Theo ông Quách Phong, Giám đốc Bộ phận Tư vấn Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos Việt Nam, giữa bối cảnh sức mua yếu mà giá heo hơi lên đến 80.000 đồng/kg chứng tỏ nguồn cung bị hụt khoảng 20%. Nguyên nhân đến từ việc dịch bệnh và vấn đề kiểm soát môi trường khiến nhiều trại chăn nuôi heo phải di dời, thậm chí là ngưng nuôi. Quá trình tái đàn cần thời gian từ 6 - 12 tháng nên giá heo ở mức cao dự kiến kéo dài.

"Trước mắt, có thể bổ sung từ nguồn thịt nhập khẩu nhưng chủ yếu vẫn ở kênh quán ăn, nhà hàng. Khi nguồn cung trong nước hồi phục, heo nhập khẩu sẽ giảm lại" - ông Phong nhìn nhận.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, dự báo nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, giá heo hơi sẽ hạ nhưng nếu dịch bệnh xảy ra trên diện rộng thì có thể giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung thiếu hụt.

Theo ông Trọng, mức giá lên tới trên 100.000 đồng/kg như thời điểm tháng 5-2020 khó có thể xảy ra. Bởi lẽ, một số thực phẩm khác như cá, thịt vịt, thịt gà… đang có giá khá thấp. Do đó, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn, chứ không nhất thiết phải sử dụng thịt heo.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 3-3, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa nhận giá heo hơi ở các địa phương sau Tết tăng tương đối cao. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm tháng 4-2020, khi giá heo hơi tăng lên mốc 105.000 đồng/kg, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh lên 6,73%, thì thời điểm hiện nay giá heo hơi dao động ở nhiều địa phương vẫn dưới mốc 80.000 đồng/kg, CPI hết tháng 1 là 3,68% chưa ảnh hưởng lớn.

Theo ông Tiến, giá heo hơi tăng cũng là động lực tái cơ cấu ngành chăn nuôi, thay đổi công nghệ, thiết bị, tái cơ cấu con giống, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để năng suất và chất lượng tốt hơn.

Xoay xở ứng phó

Giá heo tăng liên tục từ sau Tết đến nay ít nhiều đã ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chị Nguyễn Thị Huân (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cho biết từ khi ra Tết đến nay, các quán quen đa số tăng giá từ 3.000 - 5.000 đồng/món. Ngay cả cơm tấm bình dân cũng tăng từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng/suất; hủ tiếu tô trẻ em từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng/suất. "Cơm nhà tôi cũng phải đổi món vì thịt heo tăng giá quá nhiều. Cũng may thịt gà và trứng gà đang rẻ nên có thể thay thế. Vừa rồi tôi thử làm món khổ qua nhồi bằng thịt gà kèm đậu hũ khá ngon, không cần đến thịt heo" - chị Huân khoe.

Trong khi đó, ông Lê Nguyên Hùng, chủ cơ sở Bà Chín - nem Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP HCM), chọn giải pháp thu hẹp sản xuất để cầm cự, chỉ sản xuất 1 - 2 ngày/tuần để bán lẻ, giữ nghề truyền thống. Bởi lẽ, nếu pha trộn nguyên liệu sẽ mất hương vị, chuyển đổi mặt hàng thì phải đổ vốn đầu tư trong khi nhu cầu thị trường đang ở mức thấp.

Ông Hùng cho biết so với trước Tết, hiện giá nguyên liệu tăng mạnh từ 15.000 - 25.000 đồng/kg. Cụ thể, thịt heo phần nạc đùi sau có giá 110.000 đồng/kg, mỡ heo 80.000 đồng/kg, da heo 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá bán ra của sản phẩm chỉ tăng 10.000 đồng/kg, lên 250.000 đồng/kg với nem chua và 220.000 đồng/kg với nem nướng. "Nhà cung cấp báo giá thịt heo sẽ tăng tiếp nên chúng tôi rất lo vì nếu không tăng giá sản phẩm thì sẽ lỗ mà tăng thì sẽ ế thêm" - ông Hùng băn khoăn.