Xe chè "chảnh" nhất Sài Gòn, đặc biệt hơn là thái độ có một không hai của ông chủ

Thứ Năm, ngày 27/05/2021 13:30 PM (GMT+7)

Mở bán từ 1h chiều, xe chè luôn tấp nập khách ở đường Nguyễn Phi Khanh (quận 1) được coi là chè "chảnh" nhất Sài Gòn bởi thái độ có một không hai của ông chủ.

Tọa lạc ngay góc ngã tư đường Nguyễn Phi Khanh - Nguyễn Hữu Cầu (TP.HCM) hơn mấy chục năm nay là một xe chè không có gì nổi bật song lại có lượng khách đến và đi không ngớt từ lúc dọn bán đến khi đóng. Trong giới sành ăn ở TP.HCM thì đây là một trong những quán chè được yêu thích và gắn với cái tên xe chè "chảnh" bởi thái độ có một không hai của ông chủ.

Dù khách ghé xe chè đông như thế nào, đôi khi đứng đợi ở cả vòng trong vòng ngoài nhưng ông chủ của xe chè không nói, không cười, chậm rãi cho đá đập nhuyễn vào ly, múc chè vào, thêm tý nước cốt dừa, nhỏ một giọt dầu chuối rồi đưa ra cho khách. Đều như "chanh vắt vỏ", dù khách xếp hàng khá đông, dù trời nắng hay trời mưa.

Dẫu vậy, nhưng không khách nào có thể trách ông. Bởi ông có đứng không để khách chờ đâu mà vẫn luôn tay luôn chân đấy thôi. Chỉ là ông làm chậm hơn người khác, mà không ai giận một người vì họ làm chậm hay làm nhanh cả. Nên ông cứ từ tốn múc, khách cứ chậm rãi chờ, không hối, không thúc bởi nói ra chỉ mệt chứ ông chủ cứ vờ như không nghe.

Không giống như nhiều hàng khác có đầy đủ sự lựa chọn, quán chỉ bán loại chè đậu xanh, đậu đen, đậu ván và bánh lọt, sương sa hạt lựu. Menu chẳng có gì đặc sắc nhưng ai ăn chè ở đây rồi cũng đều cũng phải công nhận độ bùi béo của những hạt đậu được nấu đủ lửa.

Mỗi loại chè đều mang đúng hương vị riêng, không lẫn vào đâu. Đậu xanh thì giã nhuyễn, sánh mịn, còn đậu đen hạt mềm nhừ bùi bùi. Và dù cho ăn món nào, người ta vẫn không thể quên điểm nhấn đặc sắc nhất chính là nước cốt dừa. Vị béo béo, mằn mặn nguyên chất đã làm cho ly chè lạnh vừa sảng khoái vừa ngon miệng.

Ghé một lần, ghé hai lần, sau đó thành khách quen. Lâu không ăn, lại thấy thèm, thấy nhớ. Mà có khi cũng không hẳn nhớ chè, mà nhớ cái hình ảnh ông chủ từ tốn, không nhanh không chậm múc chè cho khách.

Ăn một ly lại thấy thèm rồi thêm 2 - 3 ly nữa cho thỏa. Mỗi ly chè có giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng mà thôi.

Menu không có món đặc trưng nhưng ai ăn chè của ông đều không thể quên những hạt đậu bùi mềm tan trên đầu lưỡi hay vị ngọt thanh. Rất nhiều dự đoán cho bí quyết này của xe chè. Có người cho rằng do người bán chọn hạt đậu tốt, người khác cho rằng do ông hầm bằng lửa than hay hầm lâu trên lửa lớn… Dù có bao nhiêu giả thuyết, người bán vẫn giữ bí quyết ấy cho riêng mình và xe chè bán từ 13h hàng ngày vẫn đón hàng trăm lượt khách đến thưởng thức hay mua về.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/thi-truong/xe-che-chanh-nhat-sai-gon-dac-biet-hon-la-thai-do-co-mot-khong...Nguồn: https://giadinh.net.vn/thi-truong/xe-che-chanh-nhat-sai-gon-dac-biet-hon-la-thai-do-co-mot-khong-hai-cua-ong-chu-20210525172834512.htm