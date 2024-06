Vụ Châu Bùi bị quay lén: Camera quay trộm, điều khiển từ xa giá rẻ giật mình

Rao bán công khai, giá nào cũng có

Dư luận đang xôn xao với việc Châu Bùi bị quay lén trong một studio có tiếng bằng một chiếc camera ngụy trang kiểu đồng hồ. Sửng sốt hơn, các thiết bị dạng này đang được rao bán công khai.

Khảo sát của PV ngày 25/6, các cửa hàng bán thiết bị camera quay lén chào bán rất nhiều mẫu mã, như camera ngụy trang ổ cắm điện, máy tính cầm tay, cúc áo, đồng hồ, mắt kính, bật lửa,...

Nhân viên một cửa hàng kinh doanh các thiết bị này tại phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM cho hay, có hai loại camera quay lén chủ yếu là camera mang theo người và camera lắp tại nhà. Giá các loại camera quay lén dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Về sản phẩm bút được ngụy trang camera, cửa hàng đang chào bán với giá 950.000 đồng, được quảng bá có chất lượng quay full HD 1080px, đầy đủ các tính năng như quay phim, ghi âm, được sạc trực tiếp với máy tính, có thẻ nhớ 32G và đặc biệt vẫn dùng để viết bình thường.

Các thiết bị camera quay lén được chào bán công khai.

Đối với mặt hàng đồng hồ ngụy trang camera, nhân viên cửa hàng khẳng định là rất nét và dữ liệu được truyền trực tiếp về điện thoại mà không phải bỏ thẻ nhớ ra copy; thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải full HD, có thể vừa sạc vừa ghi âm và điều khiển từ xa bằng điện thoại. Chiếc đồng hồ này có giá 1,95 triệu đồng, đầy đủ phụ kiện.

Ngoài ra, còn có một số sản phẩm khác được bán theo giá niêm yết công khai trên trang điện tử của cửa hàng, như camera ngụy trang nút áo có giá 360.000 đồng, camera ngụy trang ổ cắm điện có giá 1,2 triệu đồng, camera ngụy trang đồng hồ treo tường 1,4 triệu đồng.

Thậm chí, một chiếc chuột máy tính cũng được ngụy trang camera với giá lên tới 1,95 triệu đồng.

Khi liên hệ với nhân viên cửa hàng camera K.L có chi nhánh tại đường Tú Mỡ (Cầu Giấy, Hà Nội), PV được giới thiệu và mời chào nhiệt tình về sản phẩm camera quay lén, như cam kết đổi trả khi sản phẩm lỗi, bảo hành 6 tháng, ship nhanh và có thể đến tận cửa hàng xem và thử sản phẩm.

Tương tự, các shop điện tử kinh doanh mặt hàng này đều cho hay, các loại camera ngụy trang đều có đầy đủ ở cửa hàng, người mua nếu ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng xem và thử sản phẩm.

Việc bán các thiết bị camera quay lén một cách công khai khiến những người có ý đồ xấu, nhằm xâm phạm hình ảnh riêng tư của người khác, nhất là những người nổi tiếng, có thể dễ dàng tiếp cận mặt hàng này. Thậm chí, một số người còn cho rằng “buôn bán công khai đến mức mà bản thân cứ nghĩ là hợp pháp”.

Trên các diễn đàn mạng, người dùng V.Q.K chia sẻ, chỉ với một số tiền nhỏ, người ta có thể biết mọi tung tích, hoạt động của bạn. Điều này thực sự gây khó chịu và có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư của nhiều người, đặc biệt gây ám ảnh và là nỗi sợ hãi với phái nữ.

Bị phạt cả trăm triệu đồng và ngồi tù đến 5 năm

Trao đổi với PV. VietNamNet, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật - cho biết, từ trước đến nay, hành vi quay lén hoặc làm rò rỉ hình ảnh cá nhân nhạy cảm trên các mạng xã hội, Internet luôn bị lên án. Tuy nhiên, thực trạng đáng báo động này vẫn diễn ra nhức nhối với nhiều thủ đoạn tinh vi.

"Việc sử dụng camera quay lén là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu việc quay lén diễn ra ở những nơi riêng tư, như phòng thay đồ hoặc phòng tắm, thì đó càng là vi phạm nghiêm trọng", luật sư Bình nhấn mạnh.

Tuỳ vào tính chất mức độ hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự (nếu có).

Các thiết bị được ngụy trang camera rất tinh vi, như ẩn giấu dưới đồng hồ. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, về xử lý hành chính, theo khoản 3 Điều 102 tại Nghị định 15/2020 quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, nếu tổ chức thực hiện hành vi tự ý quay lén, lưu giữ và đưa hình ảnh của người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Nếu cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền áp dụng bằng một nửa so với mức phạt với tổ chức.

Ngoài ra, đối tượng vi phạm còn có thể chịu một số hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu tang vật và thu hồi tên miền đăng tải (nếu có).

Luật sư Diệp Năng Bình lưu ý, đối tượng sẽ bị xử lý hình sự nếu có hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin đã quay lén của người khác với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, làm giảm uy tín của cá nhân theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Nếu người có hành vi quay lén người khác, sau đó tàng trữ, lưu hành, trao đổi, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến hình ảnh, video quay lén với nội dung nhạy cảm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5-30 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, bị hại có quyền yêu cầu bồi thường.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ. Nếu cá nhân bị lộ hình ảnh, thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hoặc thiệt hại khác thì có thể yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện lên tòa án để yêu cầu bồi thường.

Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và biện pháp thi hành đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Trong đó, chỉ các cơ sở kinh doanh sau đây mới được kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị: Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an; cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng; cơ sở kinh doanh không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự…

