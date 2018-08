Vàng giảm vẫn đắt hơn 6 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 25/06/2013 15:55 PM (GMT+7)

Giá vàng Sự kiện:

Thị trường vàng hôm nay 25-6 tiếp tục xu hướng giảm nhưng mức biến động không còn quá lớn như hôm qua và những ngày cuối tuần.

Theo đó, trong buổi sáng các công ty kinh doanh vàng đã chủ động giảm hơn 250.000 đồng/lượng ở chiều mua còn 38,3 triệu đồng/lượng và giảm khoảng 150.000 đồng chiều bán so với hôm qua, xuống còn 38,7 triệu đồng/lượng.

Cũng trong buổi sáng này, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng thứ 35, vẫn với khối lượng là 26.000 lượng và giá đặt cọc 38,65 triệu đồng/lượng. Kết thúc phiên có 8 đơn vị đã mua hết lượng vàng đấu thầu với giá trúng cao nhất ở mức 38,6 triệu đồng/lượng và thấp nhất là 38,57 triệu đồng/lượng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, sau 35 phiên đã có 891.000 lượng vàng được bơm ra thị trường, tương đương 34,3 tấn vàng. Nếu theo lịch đấu thầu như các tuần trước, tuần này Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức thêm 2 phiên đấu thầu cuối cùng trước thời điểm các tổ chức tín dụng hoàn tất việc tất toán vàng trên tài khoản 30-6.

Sau phiên đấu thầu, các đơn vị kinh doanh vàng đã chủ động điều chỉnh giá mua vào tăng lên 38,47 triệu đồng/lượng và giảm nhẹ chiều bán còn 38,67 triệu đồng/lượng tại TP HCM. Trong khi tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI nâng giá mua vàng SJC lên 38,55 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chỉ còn 38,65 triệu đồng/lượng.

Ở Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu, mức chênh lệch mua bán vàng chỉ còn khoảng 70.000 đồng/lượng, tương ứng với mức 38,58 triệu đồng/lượng mua vào và 38,65 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo các công ty kinh doanh vàng, lượng khách hàng mua vàng hai ngày đầu tuần đã giảm so với cuối tuần trước do lo sợ giá vẫn còn tiếp tục rớt. Đặc biệt, giá vàng trong nước vẫn còn cao hơn thế giới trên 6 triệu đồng/lượng. Do vậy, việc mua vào lúc này là hết sức rủi ro.