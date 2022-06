Từ 15-6, giá trứng gà, vịt bình ổn tăng 2.000 đồng/chục

Theo mức giá được điều chỉnh do Sở Tài chính TP HCM công bố, các doanh nghiệp đang tham gia bình ổn thị trường mặt hàng trứng gia cầm tại TP HCM gồm Công ty CP Ba Huân, Công ty TNHH MTV HN-PT Đông Hưng, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty CP Vĩnh Thành Đạt, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) được điều chỉnh tăng giá trứng gà, vịt trong chương trình lên 2.000 đồng/chục.

Cụ thể: trứng gà loại 1 sẽ có giá 31.500 đồng/vỉ 10 trứng và 18.900 đồng/vỉ 6 trứng; trứng vịt loại 1 có giá 37.000 đồng/vỉ 10 trứng và 22.200 đồng/vỉ 6 trứng.

Trước đó, trước tình hình giá trứng gia cầm tăng kỷ lục trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường của TP HCM đã có văn bản đề xuất Sở Tài chính xem xét cho điều chỉnh tăng giá 2.000 đồng/chục.

Lý do, theo các doanh nghiệp, các chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi, hộp nhựa, bao bì, lương công nhân, xăng dầu…) đồng loạt tăng cao, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó các doanh nghiệp đề nghị được điều chỉnh tăng giá trứng gà, trứng vịt để bù đắp chi phí, tiếp tục cầm cự hoạt động.

Theo các doanh nghiệp, giá bán trứng trong chương trình bình ổn thị trường đang thấp hơn giá thành của doanh nghiệp và thấp hơn giá bán sản phẩm cùng loại ở thị trường bên ngoài khoảng 12%-15%.

Vì mức chênh lệch khá lớn này mà lượng trứng tiêu thụ ở kênh siêu thị (trong chương trình bình ổn thị trường) tăng mạnh, đã có siêu thị buộc phải áp dụng giải pháp tức thời để hạn chế tình trạng mua gom. "Nếu không được điều chỉnh giá thì không chỉ doanh nghiệp bình ổn thiệt hại mà nguồn cung cho thị trường trong các tháng tới sẽ bị ảnh hưởng vì các doanh nghiệp bình ổn chi phối thị trường" - ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt, phản ánh.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài chính TP HCM về tình hình giá cả thị trường tháng 5, giá bán lẻ các mặt hàng trứng xô trên thị trường tăng 1,55% - 6,17% so tháng trước do thức ăn chăn nuôi và chi phí vận chuyển tăng. Giá trứng gà loại 1 phổ biến ở mức 32.000 - 34.000 đồng/10 quả, trứng vịt loại 1 từ 36.000 - 38.000đồng/10 quả.

