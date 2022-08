Trước lễ Quốc khánh, siêu thị tung khuyến mãi 'khủng': Trứng gà, cá hồi... dự báo 'cháy hàng'

Trưa ngày 27/8, tại siêu thị Go! (quận Bình Tân), khách hàng đến đây mua sắm tỏ ra thích thú khi đơn vị này bài trí trái cây thành hình lá cờ, trái tim, biểu tượng 2/9… “Những quầy hàng đều được trang trí bắt mắt, khách không chỉ lựa chọn sản phẩm mà còn có thể chụp hình, tạo dáng trong từng quầy hàng tại siêu thị” – chị Minh Tâm (ngụ đường Trương Đình Hội, phường 16, quận 8) nói.

Siêu thị Go!, Big C được trang trí đẹp mắt cùng nhiều chương trình khuyến mãi khủng nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Biểu tượng lá cờ được trang trí bằng trái cây đẹp mắt

Không chỉ trang trí hàng hóa đẹp mắt, Tập đoàn Central Retail (đơn vị quản lý vận hành GO!, Big C) còn có nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn. Cụ thể từ nay đến 7/9, hơn 300 sản phẩm tại đây giảm giá tới 50%. Trong đó, ngành hàng tiêu dùng nhanh, đồ gia dụng, chăm sóc nhà cửa ưu đãi lên đến 50%; ngành hàng thực phẩm tươi sống, hàng thời trang giảm giá 35%.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail cho biết: “Chương trình Tự hào chào đại lễ, bao gồm hoạt động quảng bá hàng Việt được triển khai đúng vào dịp Quốc khánh 2/9. Đồng thời, chúng tôi còn tổ chức các chương trình khuyến mãi nhằm giúp người dân mua sắm được nhiều hàng hóa với chi phí tiết kiệm, kích cầu tiêu dùng, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch”.

Nhiều sản phẩm là hàng trong nước có mức giảm giá từ 50-80% thu hút khách hàng vào mua sắm

Trong 3 tuần lễ liên tục từ 25/8 đến 14/9, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op giảm giá cho hơn 25.000 sản phẩm hàng hoá sản xuất tại Việt Nam với mức giảm giá từ 20-80%.

Cụ thể các mặt hàng thực phẩm tươi sống giảm đến 50% cho gà thảo mộc, tôm thẻ, xúc xích, chuối sứ, dưa leo, chân giò heo muối, gà xiên que, các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản… Giảm giá các mặt hàng thực phẩm khô với giá hơn 80% cho các sản phẩm mì Gấu đỏ 1.000 đ/10 gói, sữa đặc Ngôi sao Phương Nam chỉ còn 15.000 đ/2 hộp, sữa đặc NutiMilk hộp giấy 20.000 đ/hộp… kèm điều kiện hóa đơn đơn giản.

Các siêu thị nhộn nhịp trước lễ 2/9

Hệ thống bán lẻ SATRA cũng đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn và nhiều quà tặng đi kèm, diễn ra từ ngày 26/8 đến 11/9. Cụ thể, với hóa đơn từ 99.000 đồng, khách hàng được mua một sản phẩm với giá đặc biệt như 2 chai Coca Cola Zero/ Less Sugar 1,5 lít giá chỉ 22.000 đồng; 2 chai Fuzetea trà chanh với sả 1 lít giá chỉ 21.000 đồng; dầu Cooking đỏ Tường An 1 lít giá chỉ 47.300 đồng…

Ông Lê Hữu Tình, đại diện siêu thị Emart cho biết, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài tới 4 ngày được dự đoán sẽ kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao. Nhằm đáp ứng điều này, Emart đã chuẩn bị nguồn hàng lớn cùng chương trình siêu khuyến mãi hỗ trợ khách hàng, bắt đầu từ ngày 1-14/9.

Sau khi xăng liên tục giảm giá với gần 8.000 đồng/lít nhưng nhiều mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng vẫn chưa giảm theo xăng. Để hỗ trợ khách hàng, các siêu thị đều tổ chức chương trình khuyến mãi, tặng quà... để hút khách mua sắm hơn.

Dự báo từ đây đến cuối năm, sẽ còn nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng nhằm hỗ trợ người dân trong giai đoạn bão giá.

“Trong bối cảnh giá cả hàng hoá nói chung trên thị trường còn khá cao, tuy nhiên Emart cam kết mang đến các mặt hàng chất lượng với mức giá rẻ và đi kèm nhiều ưu đãi lên đến 50%, chung tay xây dựng thị trường lành mạnh, bình ổn giá, mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng” – ông Tình khẳng định.

Theo đó, hàng ngàn sản phẩm tại Emart gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh và bơ sữa, chăm sóc cá nhân, thiết bị điện và điện tử gia đình, thời trang… sẽ được giảm giá sốc, mua 1 được 2… Ngoài ra, các sản phẩm như trứng gà, thịt bò nhập khẩu, cá hồi Na Uy, nước giặt, sữa tắm, nồi chiên không dầu, chảo chống dính… dự báo sẽ “cháy hàng” dịp này.

Đại diện các chợ đầu mối tại TPHCM như Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức cho biết, lượng hàng về chợ dịp lễ 2/9 sẽ dồi dào với giá cả ổn định. Ngoài ra, giá thực phẩm tại chợ dân sinh có giá giảm nhẹ như gà phi-lê không da 82.000 đồng/kg, chân gà 51.000 đồng/kg, khoai tây vàng Đà Lạt 23.900 đồng/kg, cải thảo 16.900 đồng/kg, nấm bạch tuyết (gói 150g) có giá 19.900 đồng/gói.

Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/truoc-le-quoc-khanh-sieu-thi-tung-khuyen-mai-khung-trung-ga-ca-hoi-du-...Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/truoc-le-quoc-khanh-sieu-thi-tung-khuyen-mai-khung-trung-ga-ca-hoi-du-bao-chay-hang-post1465047.tpo