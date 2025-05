Trào lưu "mukbang" khiến mực ống sốt giá, khan hàng

Mukbang là một trào lưu ăn uống "khủng" trước ống kính và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Trào lưu này đang tạo nên "cơn sốt" mới với món mực ống. Chỉ trong một tháng, hàng loạt video mukbang mực lan truyền chóng mặt, kéo theo nhu cầu tiêu thụ tăng vọt, đẩy giá mực ống lên cao và nguồn cung khan hiếm.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, giá mực ống loại 10-12 con một kg đang được bán 400.000 đồng, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Với loại 20-30 con một kg, giá tăng từ 220.000 đồng lên 300.000 đồng; còn mực trứng dao động 340.000-450.000 đồng, tùy kích cỡ, tăng 20%.

Chị Hiền, tiểu thương tại quận 12 (TP HCM), cho biết giá mực gần đây tăng nhanh kèm nguồn cung khan hiếm do nhiều đầu mối gom hàng số lượng lớn. Nếu cùng kỳ năm ngoái, khách thường mua vài lạng để nấu ăn, nay nhiều người - nhất là giới trẻ - mua mỗi lần vài kg để quay mukbang. "Hàng về bao nhiêu hết bấy nhiêu", chị nói.

Mực ống tươi loại 30 con một kg tại cửa hàng của chị Lân ở TP Thủ Đức. Ảnh: Lê Lân

Tình trạng tương tự diễn ra tại cửa hàng hải sản của chị Lê Thị Lân ở TP Thủ Đức. Trước đây, mỗi ngày chị bán khoảng 100 kg mực nháy cấp đông (loại 30 con một kg), nay sản lượng đã tăng gấp ba lần, lên 300 kg. "Nguồn cung tăng nhưng vẫn không đủ hàng để bán", chị Lân nói.

Mực tại cửa hàng chị Lân có giá khoảng 290.000 đồng một kg. Đây là loại được cấp đông ngay trên tàu, không nhiễm nước, giữ được độ tươi, khi chế biến không bị teo. "Mực càng tươi, khi luộc lên càng giòn, ngọt", chị nói thêm.

Trào lưu mukbang mực ống đang lan rộng từ TP HCM ra các tỉnh như Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ An. Nhiều cửa hàng vốn chỉ chuyên bán cá hoặc cua cũng bắt đầu nhập thêm mực ống về để phục vụ nhu cầu tăng cao. Có nơi trước chỉ bán vài kg mỗi tuần, nay tăng lên vài trăm kg.

Trên mạng xã hội, nhiều đầu mối bán combo gồm 0,5 kg mực, rau muống, xoài và nước chấm với giá 200.000-280.000 đồng. Nếu mua cả ký, giá trọn gói có thể tới 500.000 đồng.

Món ăn mukbang được nhiều TikToker quảng bá. Ảnh: Lê Lân

Tại Nha Trang, chị An - đầu mối cung cấp mực cho các tỉnh phía Nam và miền Bắc - cho biết lượng đặt hàng năm nay tăng đột biến. Mực được tiêu thụ mạnh tại TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ. Với loại mực ống nháy được giữ sống bằng nước biển và oxy, giá có thể lên tới nửa triệu đồng mỗi kg.

Mực vốn là hải sản được nhiều người yêu thích nhưng giá cao nên nhu cầu sử dụng không nhiều. Tuy nhiên, trào lưu mukbang đã đẩy nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vì tò mò thưởng thức món ẩm thực này. Trước đó, nhiều đặc sản khác như con nuốc xứ Huế, trà mãng cầu, măng vầu hay chanh Quảng Đông cũng từng gây sốt. Dù trào lưu có thể lắng xuống, giá các đặc sản này vẫn gấp đôi trước đây.

Tuy nhiên, không ít người dùng chạy theo trào lưu mukbang cho biết đã gặp phải tình trạng ăn vào bị đau bụng hoặc mực không ngon như video quảng bá. Theo chị An, nguyên nhân có thể do người tiêu dùng mua phải mực ươn, kém chất lượng hoặc đã ngâm hóa chất nên khi sử dụng có mùi lạ, vị không ngon. Chị khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua tại các cơ sở uy tín để đảm bảo an toàn.

Mùa mực kéo dài từ giữa tháng 2 đến hết tháng 7 âm lịch. Mực ống tươi được nhận biết nhờ làn da nhấp nháy ánh bạc, trong khi mực kém tươi có màu trắng bệch. Loại hải sản này được ngư dân đánh bắt nhiều ở các vùng biển Nghệ An (Cửa Lò), Hà Tĩnh (Vũng Áng), Quy Nhơn, Nha Trang. Với mực sống, người bán phải có hệ thống nước biển và oxy để vận chuyển từ tàu về đến tay khách nên giá thường rất cao.