Tôm hùm, cua Cà Mau tăng giá kinh khủng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá cua biển thương phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tục tăng mạnh trong những ngày qua.

Cụ thể, cua gạch loại 1 được thương lái đến tận vuông thu mua với giá 800.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với 1 tuần trước; các loại cua khác giá cũng từ 250.000 - 350.000 đồng/kg.

Theo lời nhiều thương lái, giá cua tăng mạnh là do thị trường Trung Quốc ổn định trở lại và gần đến Tết nên nhu cầu mua cua ngon để làm quà biếu trong người dân tăng...

Cua biển tăng giá nóng

"Nếu tình hình không có gì thay đổi, cua gạch Cà Mau sẽ đạt mức giá trên 1 triệu đồng/kg vào những ngày giáp Tết. Giá cua tăng cao đã khiến nhiều hộ nuôi phấn khởi và hứa hẹn sẽ có một cái Tết sung túc hơn" – thương lái Nguyễn Văn Nghị nhận định.

Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản và Thương mại tổng hợp Thành Nhơn chuyên xuất khẩu tôm hùm, cua sống sang Trung Quốc, xác nhận giá các mặt hàng này tăng nóng từ khi Trung Quốc mở cửa (ngày 8-1).

Tôm hùm bông được thị trường Trung Quốc ưa chuộng

“Giá cua Cà Mau đã tăng 300.000 – 500.000 đồng/kg, khoảng gấp 2 so với tuần trước do sức hút của thị trường Trung Quốc. Tương tự, giá tôm hùm bông thu mua từ nông dân cũng đang cao, khoảng 1,4-1,6 triệu đồng/kg, tăng 200.000 – 400.000 đồng/kg; tôm hùm xanh từ 780.000 – 850.000 đồng/kg, tăng 100.000 – 150.000 đồng/kg so với tuần trước do khách Trung Quốc đặt mua nhiều để ăn Tết. Hiện nay, tôm hùm, cua chủ yếu bán sang Trung Quốc còn các mối kinh doanh hải sản nội địa lấy rất ít vì giá cao, rất khó bán ra" – bà Thư nhận xét.

Trong khi đó, ông Trần Văn Trường, chủ hệ thống hải sản Hoàng Gia (TP HCM), than trời vì giá các mặt hàng được ưa chuộng mùa Tết như: cua Cà Mau, ghẹ, tôm hùm đều “ tăng giá kinh khủng”.

Mức tăng phổ biến ở mức 200.000 – 300.000 đồng/kg khiến hệ thống phải tăng giá cận Tết khiến sức mua giảm sút. Không những thế, Trung Quốc "mở cửa" trở lại cũng tăng mua hải sản từ các nguồn khác như cua hoàng đế nên các lô hàng nhập khẩu gần đây cũng tăng.

