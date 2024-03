Tiêu thụ điện tại TP HCM dự báo cao kỷ lục

Đây là thông tin vừa được ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) dự báo.

Năm 2023, ngày tiêu thụ điện cao nhất của thành phố đạt 90,4 triệu kWh. Tuy nhiên, đỉnh này cũng bị vượt qua khi ngày tiêu thụ cao nhất quý I là 92,46 triệu kWh, rơi vào hôm 26/3.

Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới do thời tiết nắng nóng gay gắt ngay từ tháng 3, với nhiệt độ trung bình cao hơn năm trước từ 1-1,5 độ C, do hiện tượng El Nino. "Hóa đơn điện tháng 3 này của khách hàng có thể nhiều hơn tương đối so với các tháng trước", ông Kiên nhận định.

Công nhân điện lực TP HCM làm việc trên đường dây ở Thủ Đức ngày 25/4/2019. Ảnh: Thành Nguyễn

Tháng 4 và 5 cũng là giai đoạn mùa khô tại TP HCM. Theo quy luật thời tiết, đây cũng là cao điểm nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37-40 độ C, số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả ban đêm. Do vậy, nhu cầu dùng điện tăng, chủ yếu do sử dụng nhiều thiết bị giải nhiệt, làm mát, đặc biệt là máy lạnh.

Quý I, tiêu thụ điện TP HCM đạt 6,9 tỷ kWh, tăng 9,45% so với cùng kỳ 2023. Bình quân mỗi ngày, địa phương này tiêu thụ 78,13 triệu kWh, cao hơn 12,02%. Tiêu thụ điện sinh hoạt tại TP HCM chiếm gần một nửa tổng sản lượng và có mức tăng gần 12%, tăng mạnh hơn nhiều so với nhóm ngoài sinh hoạt.

Hệ thống điện thành phố hiện có độ dự phòng về công suất 40-60% tùy theo cấp điện áp, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu dùng điện theo tất cả kịch bản tăng trưởng tiêu thụ, theo EVNHCMC.

Tuy nhiên, không loại trừ xảy ra quá tải cục bộ, phạm vi nhỏ do nhu cầu sử dụng tăng đột biến trong cùng một thời điểm. Do vậy, Điện lực TP HCM khuyến cáo người dân và doanh nghiệp tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm để hạn chế tình trạng này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]