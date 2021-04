"Tiểu Jack Ma" chi gần 500 tỷ đồng mua tranh khỏa thân của Picasso

Justin Sun, có biệt danh là “tiểu Jack Ma”, vừa chi gần 500 tỷ đồng mua bức tranh khỏa thân vẽ người tình đầu tiên của danh họa Picasso.

Bloomberg đưa tin, triệu phú USD 9x Trung Quốc Justin Sun vừa chi 14,6 triệu bảng Anh (467 tỷ đồng) mua bức “Femme Nue Couchée au Collier (Marie-Thérèse)” của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881 – 1973).

Ngoài ra, anh còn mua bức “Three Self Portraits” của họa sĩ Mỹ gốc Rusyn Andy Warhol (1928 – 1987) với giá 1,5 triệu bảng Anh (47,8 tỷ đồng). Cả hai bức tranh này đều được đưa ra đấu giá công khai tại nhà đấu giá Christie's (London, Anh) vào ngày 23/3 vừa qua.

Bức tranh khỏa thân "Femme Nue Couchée au Collier (Marie-Thérèse)".

“Three Self Portraits” (Ba bức chân dung)

“Femme Nue Couchée au Collier (Marie-Thérèse)” ra đời vào năm 1932, vẽ về người tình đầu tiên của Picasso, nàng Marie Thérèse, trong trạng thái khỏa thân. Giovanna Bertazzoni – phó chủ tịch của Christie's, phụ trách các tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 20 và 21 – tiết lộ, Picasso vẽ bức tranh vào giai đoạn sự say mê của ông dành cho Marie Thérèse đạt đến đỉnh điểm. Đây là bức tranh đắt thứ hai trong buổi đầu giá hôm 23/3, chỉ sau bức tranh sơn dầu của nghệ sĩ graffiti Banksy.

Dù không chính thức lên tiếng, nhưng thông qua Twitter, Justin Sun gọi việc mua tranh này là “cột mốc quan trọng” đối với quỹ JUST NFT của anh. Được biết, Sun có niềm đam mê bất diệt với thị trường NFT. Anh thành lập quỹ JUST NFT để mang lại tính công khai và hợp pháp cho thị trường NFT. NFT là thuật ngữ viết tắt của “Non-fungible token”, là một loại tiền mã hóa độc nhất, không thể thay thế bởi một NFT khác. Các NFTs thường đại diện cho một tài sản số nào đó, hoặc tài sản được token hóa từ thế giới thực.

Justin Sun.

Trước đó, vào ngày 25/2, Sun đã tham gia phiên đấu giá tác phẩm “Everydays: The First 5000 Days” do Christie's mở. Đây là sáng tạo của nghệ sĩ kỹ thuật số Mike Winkelmann, còn gọi là Beeple, tổng hợp từ 5.000 bức tranh riêng lẻ, mất đến 13 năm mới hoàn thành. Dù rất hào hứng với tác phẩm này, Sun đành chịu thua trước Vignesh Sundaresan, nhà đầu tư tiền điện tử ở Singapore, với mức giá cuối cùng hơn 69,3 triệu USD.

Sau bỏ lỡ "Everydays: The First 5000 Days", Sun đã liên hệ với bộ phận bán hàng của Christie để tìm kiếm thêm các tác phẩm nghệ thuật được kết nối NFT, nhưng không nhận được câu trả lời như ý muốn. Tuy vậy, qua giới thiệu, Sun tỏ ra hứng thú với các tác phẩm của những danh họa như Picasso, Warhol, Basquiat và Renoir. Cuối cùng, triệu phú trẻ tuổi chọn được hai bức kể trên.

Justin Sun sinh năm 1990, là doanh nhân công nghệ Trung Quốc, được gọi với danh xưng “tiểu Jack Ma”. Anh là người sáng lập nền tảng tiền điện tử TRON, hiện đang là giám đốc điều hành của Rainberry, Inc (trước đây gọi là BitTorrent). Anh cũng là người sáng lập và CEO của ứng dụng xã hội di động Peiwo. Justin Sun được vinh danh trong danh sách “30 under 30” Trung Quốc của Forbes trong cả năm 2015 và 2017.

Năm 2018, Sun mua ứng dụng chia sẻ tệp phần mềm nổi tiếng BitTorrent với giá 120 triệu USD. Năm 2019, anh bỏ ra 4,57 triệu USD để được ăn trưa cùng với tỷ phú Warren Buffett. Gần đây nhất, anh đầu tư 10 triệu USD vào GameStop Corp.

Justin Sun chi tiền khủng để đấu giá suất ăn trưa cùng Warren Buffett.

