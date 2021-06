Tiếp tục tăng mạnh gần 55%, đâu là xu hướng tiếp theo của giá thép?

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 11:30 AM (GMT+7)

Giá thép tháng 5/2021 tăng tới 45,8- 54,5% so với cùng kì năm ngoái.

Theo số liệu Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) vừa công bố, giá thép xây dựng tiếp tục tăng mạnh. Đây cũng là xu hướng chung phù hợp với đà tăng giá nguyên liệu thị trường khu vực và thế giới.

Cụ thể, giá thép tại Việt Nam bình quân khoảng 17.000 - 17.500 đồng/kg tùy thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể, tăng 4,3 - 6% so với tháng 4 vừa qua và tăng tới 45,8- 54,5% so với cùng kì năm ngoái. Trong tháng 4 vừa qua, giá thép dao động trong khoảng 16,3 - 16,5 triệu đồng/tấn.

Từ đầu năm đến nay, giá thép trong nước tăng chóng mặt, tăng 40 - 50% so với năm ngoái và chưa có dấu hiệu dừng lại khi giá nguyên liệu đầu vào từ việc nhập khẩu vẫn ở mức cao.

Giá thép tăng liên tục kể từ đầu năm tới nay

Cũng theo VSA, những yếu tố tác động đến giá thép thời gian qua là giá phế nội địa giảm 600 - 10.000 đồng/kg giữ mức 9.600 - 10.000 đồng/kg, giá phế nhập khẩu tăng 52 USD/tấn giữ mức 518 USD/tấn cuối tháng 5/2021.

Giá phôi nhập khẩu giảm nhẹ, ở mức 48 USD/tấn giữ mức 667- 669 USD/tấn. Giá phôi nội địa giảm và giữ giá ở mức 14.500 - 15.200 đồng/kg cuối tháng 5/2021.

Giá thép liên tục tăng cao đã thúc đẩy các doanh nghiệp thép trong nước tăng mạnh sản xuất. Trong tháng 5/2021, các doanh nghiệp đã sản xuất đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 4,84% so với tháng 4/2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt hơn 954.300 tấn, giảm 19% so với tháng trước nhưng tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2020.

5 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép xây dựng đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng gần 13% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 4,6 triệu tấn, tăng 14% so với 5 tháng đầu năm 2020.

Với tình hình hình thực tế, VSA dự báo: “Trong tháng 6 nhu cầu vẫn tốt song sẽ có xu hướng chậm dần, có sự cạnh tranh rất lớn từ các nhà sản xuất thép xây dựng hàng đầu Việt Nam. Giá bán thép xây dựng trong nước được điều chỉnh giảm trong đầu tháng 6/2021”.

