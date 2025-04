Thu hồi hai lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm

Thu hồi 2 lô sản phẩm hỗ trợ giảm cân

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang lưu thông trên thị trường, phát hiện 2/20 mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm Sibutramine.

Trong đó, sản phẩm thứ nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Dáng xuân phục linh gold" (lô sản xuất: 11/2023; ngày sản xuất: 1/11/2023; hạn sử dụng: 1/11/2026). Quy cách đóng gói hộp 30 viên. Sản xuất tại Austin Biologic& Technology Limited Austin Road West Level 206, International Commerce Centre, Hong Kong. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm là Công ty cổ phần EU YB.

Dáng xuân phục linh gold được quảng cáo có tác dụng giảm cân, giúp dáng thon gọn.

Sản phẩm thứ hai là thực phẩm "Best Slim Collagen" (Lot/production should be used before # 29L367-01/2027). Quy cách đóng gói hộp 40 viên. Sản xuất theo thông tin trên nhãn là Arnet Pharmaceutical, địa chỉ 2525 Davie Road. Bldg 330. Davied, Florida 33317; xuất xứ Mỹ. Sản phẩm do Hoa Anh Đào mediacal equiment company nhập khẩu và được phân phối bởi Công ty TNHH thiết bị y tế Hoa Anh Đào.

Best Slim Collagen cũng được giới thiệu hỗ trợ giảm cân bằng cách giảm các vùng mỡ trên cơ thể, kể cả những vùng mỡ cứng lâu năm.

Cả hai mẫu này đều được lấy tại hộ kinh doanh ở Trung tâm phân phối dược Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội.

Người tiêu dùng lưu ý không mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm có thông tin như trên. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn thành phố tự kiểm tra, thu hồi và xử lý sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do phát hiện chứa chất cấm trên địa bàn.

Trên thị trường hiện nay, sản phẩm Dáng xuân phục linh gold và Best Slim Collagen được quảng cáo là viên uống giảm cân có thành phần tự nhiên, an toàn cho người dùng.

Theo giới thiệu, sản phẩm Dáng xuân phục linh gold có tác dụng giảm cân an toàn, giúp dáng thon gọn, có thành phần chính bao gồm nấm phục linh, lá sen, hoa cam đắng, Collagen và một số tá dược khác. Bên cạnh tác dụng giảm cân, sản phẩm còn bổ sung tinh chất collagen để tăng tính đàn hồi của da, cho làn da đẹp mềm mại kể cả trong quá trình giảm cân.

Tương tự, Best Slim Collagen cũng được giới thiệu hỗ trợ giảm cân bằng cách giảm các vùng mỡ trên cơ thể kể cả những vùng mỡ cứng lâu năm, hạ lượng cholesterol trong máu, đồng thời còn cung cấp collagen, làm đẹp da, sáng da và chống lão hóa hiệu quả.

Người tiêu dùng dễ dàng tìm mua 2 loại sản phẩm này tại các nhà thuốc bán trực tiếp và “chợ mạng”. Giá mỗi hộp Dáng xuân phục linh gold từ 450.000 - 550.000 đồng và Best Slim Collagen là 650.000 - 900.000 đồng.

Chất cấm Sibutramine nguy hại thế nào?

Thời gian vừa qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên tiếp phát đi cảnh báo về hàng loạt sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine. Đây là loại chất không được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm chức năng tại thị trường Việt Nam do làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc vì uống phải thuốc giảm cân chứa Sibutramine. Tháng 3/2025 vừa qua, một bệnh nhân nữ 21 tuổi phải điều trị tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân bị tổn thương não nặng vì uống thuốc giảm cân mua qua mạng xã hội. Tại Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Chống độc gửi mẫu thuốc bệnh nhân uống cho Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm Quốc gia để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong thuốc giảm cân có thành phần Sibutramine.

Theo Viện Công nghiệp thực phẩm, Sibutramine có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân, nhưng lại có tác dụng phụ nguy hại như gây đau đầu, mất ngủ, đau lưng, đau bụng, suy nhược, đau ngực, đau nhức cổ vai gáy.

Sibutramine nguy hiểm đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch hay huyết áp. Chất này cũng làm tăng nhịp tim khoảng 4-5 nhịp/phút, có thể gây rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và nguy hiểm hơn là ngừng tim, đột quỵ.

Chính vì những tác dụng phụ nguy hại đó, từ tháng 10/2010, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) đã ban hành quyết định cấm lưu hành tất cả sản phẩm có Sibutramine. Tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine và tiến hành thu hồi các sản phẩm chứa chất này.

Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân hiện là giải pháp thông dụng dành cho những người bận rộn có nhu cầu giảm cân. Tuy nhiên, người dùng nếu sử dụng phải những loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramine sẽ bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.