Thu giữ hơn 3 tạ đùi gà, chân gà, móng trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp với Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với hộ kinh doanh Cửa hàng thực phẩm T.V, địa chỉ: quốc lộ 91, khu vực 15, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh cửa hàng thực phẩm T.V kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tang vật vi phạm là 345kg thực phẩm đông lạnh các loại gồm đùi gà, chân gà, móng trâu, bao tử trâu, cánh gà, lườn cá hồi, mề gà, tim gà, thịt má lợn, lưỡi heo và sụn gà.

Số hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ tang vật nêu trên, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Cửa hàng thực phẩm T.V và xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc từ nay đến hết ngày 15/5/2022 tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chế biến, bao gói sẵn.

Các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột, tinh bột, bánh mứt, kẹo... góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 là "Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới".

Gia Lai: Xử phạt hơn 36 triệu vì kinh doanh dược phẩm không có phép

Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Liêu Lan 2 do ông Nguyễn Thành Liêu làm chủ, địa chỉ Tổ 2, Phường An Phước, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Hộ kinh doanh Liêu Lan kinh doanh dược phẩm khi chưa đủ điều kiện

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở hoạt động kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người đã vi phạm các hành vi như: Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật; Người trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật; Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 36.500.00 đồng

