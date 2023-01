Thứ đắt nhất thế giới tính trên trọng lượng, chưa tới một lạng nhưng giá trăm tỷ

Thế giới đầy những đồ vật có giá trị, từ đồ trang sức đến các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, nhưng khi nói đến giá trị trên mỗi gam, không có gì sánh được với 'The British Guiana One-Cent Black on Magenta', một con tem bưu chính có một không hai chỉ nặng 40 miligam nhưng được định giá khoảng 8,5 triệu USD (200 tỷ VND).

Nói một cách dễ hiểu, một viên kim cương trung bình 0,2 carat (cũng nặng 40 miligam) có giá khoảng 700 USD, trong khi cùng một khối lượng LSD (chất gây nghiện) tương đương có giá khoảng 5.000 USD. Không có một vật thể nào có thể so sánh với con tem cực hiếm này về giá trị trên trọng lượng.

Nhưng điều gì làm cho con tem The British Guiana One-Cent Black on Magenta đắt đỏ như vậy? Về cơ bản, nó là “chén thánh” của những người sưu tầm tem trên toàn thế giới. Nó có lẽ là con tem bưu chính nổi tiếng và được thèm muốn nhất hiện nay đơn giản chỉ vì nó là con duy nhất còn tồn tại. Trong khi hầu hết các con tem sưu tập có nhiều bản sao được lưu hành, con tem đặc biệt này là mẫu vật duy nhất.

Thật thú vị, The British Guiana One-Cent Black on Magenta thậm chí không phải là một con tem thật. Năm 1856, một văn phòng tin tức địa phương ở Guiana thuộc Anh đã in một số mẩu giấy được trang trí bằng hình ảnh một con tàu ba cột buồm và khẩu hiệu của thuộc địa, 'Chúng tôi cho đi và mong nhận lại', để tạm thời thay thế một lô tem bưu chính bưu điện coi là hàng giả.

Những con tem thay thế này đã bị ngừng lưu hành chỉ trong vài tuần sau khi một lô tem mới được đưa vào, nhưng 17 năm sau, vào năm 1873, một cậu bé 12 tuổi đã tìm thấy một con trong số những bức thư của chú mình và bán nó cho một nhà sưu tầm tem địa phương. Sau 150 năm, mảnh giấy nhỏ màu đỏ tươi đó là vật thể có giá trị nhất thế giới tính theo trọng lượng.

British Guiana One-Cent Black on Magenta đã qua tay 9 chủ sở hữu cho đến tháng 6 năm 2021, khi nó được mua lại bởi một công ty có tên là Stanley Gibbons. Tuy nhiên, giờ đây, con tem giá trị nhất thế giới đã có hàng trăm, có thể hàng nghìn chủ sở hữu…

Stanley Gibbons quyết định bán các bộ phận của The British Guiana One-Cent Black on Magenta giống như cổ phiếu của một công ty. Con tem được chia thành 80.000 mảnh hoặc nhiều phần mà bất kỳ ai cũng có thể mua với giá 100 bảng Anh (120 USD) mỗi mảnh. Nghe có vẻ là một khoản đầu tư tuyệt vời, vì giá trị của món đồ sưu tầm cực hiếm này dự kiến sẽ tăng theo thời gian.

