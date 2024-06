Thu chục triệu mỗi ngày nhờ bán sầu Thái mini

Sầu riêng Fumani hay còn gọi là sầu Thái mini đang được rao bán với giá rẻ trên chợ mạng. Đối tượng khách hàng của sản phẩm này chủ yếu là học sinh, sinh viên, người lao động phổ thông.

Sầu Thái giá mềm

Gần đây, lướt trên chợ mạng, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những lời rao và hình ảnh bắt mắt của loại sầu riêng vỏ mỏng, có hình dáng khá nhỏ so với các loại sầu riêng của Việt Nam.

Theo lời giới thiệu của các cửa hàng kinh doanh trái cây online, đây là giống sầu riêng Fumani, hay còn gọi là sầu Thái mini được nhập khẩu từ Thái Lan. Với trọng lượng mỗi quả chỉ khoảng 1 kg, hình ảnh múi sầu riêng tròn trĩnh, vàng ươm khiến nhiều “tín đồ” sầu riêng nhanh chóng “xuống tiền” để đặt hàng trái sầu Thái mini về thưởng thức.

Chị Thanh Trúc - chủ cửa hàng kinh doanh trái cây online Trúc Phương cho biết, khoảng hai tuần nay, chị nhập sầu Thái mini về bán, mỗi ngày bán hết khoảng 150kg. Theo chị, đây là giống sầu riêng Fumani của Thái, được nhập qua đường Campuchia, tiết kiệm chi phí vận chuyển nên giá rẻ.

“Sầu Thái mini trái nhỏ, giá mềm chỉ 75.000 - 130.000 đồng/quả, khá dễ bán, vừa túi tiền người tiêu dùng”, chị Thanh Trúc nói.

Sầu Thái mini giá rẻ rao bán trên chợ mạng

Chị Hồng Anh, chủ một cửa hàng kinh doanh trái cây online khác cho biết thêm, sầu Thái mini đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm trước. Mỗi năm, giá sầu Thái mini luôn cao hơn các loại sầu riêng khác, do đó ít người mua.

“Năm nay, giá sầu Thái mini rẻ hơn so với cùng kỳ là do nguồn cung dồi dào. Ngoài ra, chi phí vận chuyển giảm một nửa so với năm ngoái và người Việt lại chuộng hàng mini giá rẻ, nên sầu Thái “tí hon” này được nhiều người tranh nhau mua, đặc biệt là với học sinh, sinh viên, người lao động phổ thông”, chị Hồng Ánh nói.

Bên cạnh sầu riêng Thái mini nguyên quả, nhiều doanh nghiệp cũng nhập khẩu sầu riêng Fumani đóng hộp, đông lạnh về bán. Theo giới thiệu, sầu riêng Fumani chín tự nhiên được trang trại tách múi, chuyển về công ty cấp đông theo công nghệ tiên tiến để giữ nguyên vẹn hương vị. Với sản phẩm này sau khi mua về rã đông thì ăn béo, ngọt, mát lạnh như kem tươi hoặc dùng nồi chiên không dầu để chế biến món sầu nướng thơm phức, ngọt đậm sâu và béo ngậy. Tuy nhiên, giá phân phối được một số nhà nhập khẩu niêm yết ở mức 400.000 đồng/hộp (400 gr), hơn 1 triệu đồng/kg nên khá kén khách mua.

Cẩn trọng mua nhầm sầu Thái hàng dạt

Anh Tấn Quang - thợ điện lạnh ở quận Phú Nhuận, TP HCM chia sẻ, anh mới đặt mua 3 quả sầu riêng Thái mini với giá 230.000 đồng, chỉ khoảng hơn 70.000 đồng/quả.

“Mỗi quả trung bình nặng từ 0,5 - 0,7 kg, cơm rất thơm, ngọt và ngậy nhưng bên trong mỗi quả chỉ có từ 2 - 3 múi”, anh Tấn Quang nói.

Chị Bích Phượng - sinh viên một trường đại học tại TP HCM cũng chia sẻ, chị là một tín đồ trung thành của sầu riêng đã nhiều năm nay. Cứ đến mùa sầu riêng chị lại tốn một khoản tiền kha khá để mua về ăn. Chị đã từng hai lần mua sầu riêng mini của Thái về ăn. Một lần mua hai quả tầm 2 kg, với giá khoảng hơn 200.000 đồng. Mang về bị hư một quả, còn quả kia chỉ có 2 múi rất nhỏ.

Theo chị Bích Phượng, sầu Thái mini cũng giống với loại sầu riêng quả to, ngon hay không thì phải tùy từng quả. Nếu mua qua mạng mà được quả ngon thì vỏ mỏng, cơm vàng, dẻo, còn không thì “hên xui”, tất cả đều phụ thuộc vào tâm của người bán.

“Nói chung, ai tò mò mới mua ăn sầu Thái mini chứ so sánh với sầu riêng Việt Nam thì không bằng, cả về chất lượng lẫn giá bán. Đó là chưa kể nhiều người mua qua mạng còn bị đánh lừa bởi hình ảnh bắt mắt, “treo đầu dê bán thịt chó” nên không ít người chỉ mua một lần rồi tạm biệt luôn”, chị Bích Phượng chia sẻ.

Cẩn trọng mua nhầm sầu Thái hàng dạt

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu riêng Thái Lan cũng như nhiều nước trong khu vực chịu tác động bởi hiện tượng thời tiết El Nino khô hạn nên ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng cũng như sản lượng. Vụ mùa sầu riêng của Thái Lan năm nay ít ra hoa, quả rụng nhiều và trọng lượng quả cũng giảm đi. Thái Lan cũng đã điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu sầu riêng, theo đó dự báo sản lượng xuất khẩu sẽ giảm đến 200.000 tấn, tương đương mức giảm 20% so với năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước này cũng dự kiến chỉ đạt 3,5 tỉ USD thay vì 4,5 tỉ USD như năm trước.

“Chính vì vậy có một lượng lớn sầu riêng không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu được vận chuyển tiểu ngạch qua một số nước lân cận, trong đó có Việt Nam để tiêu thụ. So với sầu riêng Việt Nam thì chất lượng sầu Thái loại dạt cũng như sầu riêng Fumani đều không bằng nhưng vì giá rẻ và quảng cáo có phần thổi phồng nên vẫn có người mua”, ông Nguyên cho hay.

Ông Nguyễn Văn Mười, đại diện phía Nam Hội Làm vườn Việt Nam cũng cho biết, sầu riêng Fumani của Thái đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam cũng vài năm rồi, lúc đầu cũng có nhiều người tò mò dùng thử, nhưng không thu hút nên cho đến bây giờ các chủ vườn cũng chỉ lựa chọn giống sầu riêng Thái Lan (Monthong) hoặc Ri6, chứ ít ai chọn giống Fumani để trồng quy mô lớn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]